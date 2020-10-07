Как выглядит российская многоразовая ракета «Амур» и чем она отличается от Falcon 9

Первая ступень ракеты «Амур» сможет вернуться на Землю для посадки на сушу

5 октября 2020 года «Роскосмос» объявил о начале разработки новой ракеты «Амур», которая должна стать первой российской многоразовой ракетой — да, почти как Falcon 9 у Space X. Отличие в том, что российская ракета будет работать на метане (и кислороде), тогда как Илон Маск в своей многоразовой ракете использует керосин в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя. Мало того, каждый пуск ракеты «Амур» будет обходиться всего в 22 миллиона долларов, что по современным меркам космических запусков очень мало. Неужели Россия скоро потеснит частную американскую компанию и станет проводить еще более выгодные космические запуски?

Особенности ракеты «Амур»

Главное отличие российской ракеты от американской — тип используемого топлива. Как говорят представители «Роскосмоса», метан дешёвое топливо, что тоже немало влияет на стоимость запуска, а также позволяет использовать уже готовые инфраструктурные решения. Так, для хранения метана около стартовых площадок «Амура» будут использоваться уже проверенные хранилища «Газпрома».

Деталей в ракете «Амур» будет минимум в два раза меньше, чем в серии ракет сходного класса «Союз-2» — 2 000 деталей против 4 500 деталей. Топливный бак при этом будет один для двух разных компонентов топлива, его разделят перегородкой. Это связано с тем, что температура сжижения метана и кислорода примерно одинакова. Все это позволит удешевить производство ракеты и сделать пуск более доступным.

На первой ступени ракеты планируется разместить пять метаново-кислородных двигателей РД-0169А, которые будут разработаны в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики.

Концепт ракеты «Амур»

Что лучше — метан или керосин?

Метан действительно является одним из лучших видов топлива для ракеты. При сгорании, в отличие от керосина, этот сжиженный газ дает крайне мало сажи. И в дальнейшем элементы двигателя не придется очищать от несгоревших остатков топлива. А за счет своих охлаждающих возможностей метан позволит снизить нагрев двигателя. Поэтому Илон Маск, например, тоже хочет запускать Starship, первый межпланетный корабль SpaceX , с помощью двигателя Raptor на метане. Еще один двигатель на метане BE-4 разрабатывается другой частной компанией США — Blue Origin.

Недостаток метана в его низкой плотности, из-за чего топливный бак приходится делать больше. Из-за этого ракета становится тяжелее. Но как утверждает исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, в ракете «Амур» будут использоваться обычные баки.

Эти заявления не соответствуют действительности — при охлаждении до сверхнизких температур, сжиженный газ уплотняется достаточно, чтобы использовать баки стандартных объемов.



Пока ни у кого нет возможности проверить, действительно ли это так, но с другой стороны, если бы метан был проблемным в качестве топлива для ракет, его бы не хотели использовать и частные американские космические компании. Правда, той же SpaceX пришлось изрядно поработать, прежде чем «метановый» Starship перестал взрываться на испытаниях.

Правда, иногда Starship на метане все равно взрывается

Сравнение ракеты «Амур» и Space X Falcon 9

Поскольку ракета «Амур» пока представлена только на бумаге, мы можем сравнить две ракеты только по заявленным техническим характеристикам.

Сравнение основных характеристик ракеты «Амур» и Falcon 9

Обе ракеты подразумевают отключение двигателей и отделение второй ступени, после чего первая ступень начинает падать обратно в атмосферу и тормозить двигателем. Перед посадкой первая ступень как «Амура», так и Falcon 9, выпускает посадочные штанги, после чего приземляется на платформу. Затем первую ступень транспортируют для техосмотра.

Площадки для посадки первой ступени «Амура» будут располагаться на территории Хабаровского края, ближе к побережью Охотского моря.

Что об этом думает Илон Маск, глава SpaceX ? Он положительно отреагировал на планы «Роскосмоса», заявив, что это правильная цель, и главное — сделать минимальной цену запуска ракеты.

Цель должна быть в минимизации цены за тонну при выведении полезной нагрузки на орбиту, иначе в лучшем случае ракета займет нишевый рынок.

Так что свое «благословение» создатель первой многоразовой ракеты уже дал, дело за российскими инженерами. Как вы думаете, «полетит»?