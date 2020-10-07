» » Правда ли, что человечество находится на пути к бессмертию?

Правда ли, что человечество находится на пути к бессмертию?

Правда ли, что человечество находится на пути к бессмертию?

Возможно ли победить старение и стоит ли это делать?

Старейшая из когда-либо живших на Земле людей, француженка Жанна Луиза Кальман, чьи даты рождения и смерти документально подтверждены, прожила 122 года, 5 месяцев и 14 дней. Несмотря на то, что продолжительность жизни в последние десятилетия продолжает расти, существует четкая грань между продолжительностью жизни и ее качеством. Одно дело, сколько лет мы будем жить и совсем другое, сколько лет стоит прожить, пребывая в добром здравии и достатке. Сегодня многие исследователи озадачены поисками ответов на вопросы о том, имеет ли человеческая жизнь естественные границы, которые можно превысить в будущем и если да, то какие стратегии необходимо использовать для достижения этой цели? Ответ, как это ни странно, кроется в биологии старения животных в дикой природе.

 


Животные долгожители

Гренландский кит (Balaena mysticetus) является самым долгоживущим млекопитающим на Земле. В геноме этого гигантского китообразного, чей возраст составляет рекордные 211 лет, выявлены различные адаптации, которые помогают избежать развития заболеваний, связанных со старением, в частности, с развитием рака.

Нечто подобное происходит и с небольшим роющим грызуном – голым землекопом (Heterocephalus glaber). Продолжительность жизни некоторых особей может превышать тридцать лет, что почти в восемь раз больше, чем обычно живут представители семейства землекоповых.

Правда ли, что человечество находится на пути к бессмертию?

Голый землекоп обитает в сухих саваннах и полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали. Питаются подземными частями растений, в том числе сочными клубнями и луковицами.

Голые землекопы также обладают сложными социальными навыками, нечувствительностью к некоторым формам боли, а также выносливостью к высоким концентрациям CO2. Кроме того, в тканях этих удивительных животных содержатся высокие концентрации варианта гиалуроновой кислоты с повышенной молекулярной массой, что позволяет коже быть эластичной (что необходимо при блуждании под землей), а в качестве побочного эффекта обеспечивает высокую устойчивость к раку и предотвращает саркопению (атрофию и потерю мышечной массы) с возрастом.

Третий пример – летучая мышь Брандта (Myotis brandtii), которая, несмотря на свои крошечные размеры (ее вес составляет от 4 до 8 граммов), живет более сорока лет. В данном случае секрет заключается в спячке, которая приводит к низкой скорости метаболизма. При этом наличие мутации в генетической последовательности рецепторов гормона роста, которая приводит к карликовости и увеличивает продолжительность жизни, также играет важную роль в биологии старения этих животных.

Правда ли, что человечество находится на пути к бессмертию?

Гренладндские полярные акулы – самые северные и самые холодолюбивые из всех акул; широко распространены на севере Атлантического океана

Наконец, самым долгоживущим позвоночным является Гренландская полярная акула (Somniosus microcephalus). Этот вид превышает пять метров в длину, но растет со скоростью всего один сантиметр в год. Таким образом, продолжительность жизни у более крупных особей может превышать пять веков, как предполагают результаты углеродного анализа хрусталика глаза нескольких полярных акул.

Отметим, что различные виды беспозвоночных животных также имеют высокую продолжительность жизни и не развивают явных признаков старения. Поэтому их адаптация может служить примером не только для того, чтобы жить дольше, но и для того, чтобы замедлить сам процесс старения. Это относится к американскому омару или североатлантическому омару (Homarus americanus), которые живут более 100 лет. Их непрерывный рост связан с высоким производством теломеразы – фермента, ответственного за восстановление ошибок в ДНК.

Исландский моллюск (Arctica islandica) – еще один пример. Возраст наиболее известной особи составляет 507 лет. Ключом к столь долгой жизни является крайне низкая скорость метаболизма, а также высокая устойчивость их митохондрий к воздействию окислительного стресса. Кроме того, теломеры (концы) их хромосом, по-видимому, не сокращаются с возрастом.

Старение и долголетие

В настоящее время исследователи работают над различными инструментами для замедления и даже обращения старения вспять. Среди них методы редактирования генома, такие как CRISPR/Cas9, которые могут удалять нежелательные гены. Например, гены, ответственные за определенные виды рака или наследственные заболевания, вызванные небольшими мутациями, такими как муковисцидоз.

Правда ли, что человечество находится на пути к бессмертию?

Возможно, в будущем мы будем выбирать что лучше – приобретение наноботов или татуировки

Точно так же нанотехнологии могут помочь нам в разработке нанороботов клеточного масштаба, которые будут циркулировать через кровоток, удаляя зарождающиеся атеромы или опухоли (тромболизируя ближайшие кровеносные сосуды). Однако проблема заключается в том, что, даже если мы сможем победить рак, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания, вызванные диабетом, наша жизнь продлится всего около 15 лет. Это связано с иммуносенсацией, которая определяет, что большинство смертей у пожилых людей происходят от вирусных и бактериальных инфекций, которые обычно не представляют риска для молодых людей.


Стремление к бессмертию

Как пишет испанская Muy Interesante, исходя из вышеизложенного, поиск стратегий радикального продления жизни человека должен идти в других направлениях. Одним из возможных путей было бы изучение механизмов, позволяющих при равных размерах и, несмотря на гораздо более высокий уровень метаболизма, летающим животным, таким как большинство птиц и летучих мышей, жить намного дольше, чем наземным (остальные млекопитающие и некоторые нелетающие птицы). А что вы думаете по этому поводу? Ответ будем ждать здесь!

07 октябрь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Могут ли биологические добавки замедлить старение?
Новости технологий

Могут ли биологические добавки замедлить старение?

На протяжении всей истории человечества одной из главных задач ученых остается поиск способа продления человеческой жизни. Прямо сейчас исследователи со всего мира пытаются найти лекарства от опасных
Ученым удалось увеличить продолжительность жизни червей-нематод на 500%
Новости технологий

Ученым удалось увеличить продолжительность жизни червей-нематод на 500%

Недавно ученые из биологической лаборатории MDI, Института исследований старения Бака и университета Нанкин потрясли медицинский мир, объявив о том, что им удалось продлить продолжительность жизни
Редактор генома CRISPR впервые помог уничтожить спящие формы вируса герпеса
Новости технологий

Редактор генома CRISPR впервые помог уничтожить спящие формы вируса герпеса

Вирус простого герпеса является довольно коварным. Он проникает в организм через слизистые оболочки — рот, нос, половые органы, и быстро устанавливает «пожизненные вирусные укрытия» внутри нервных
Почему мы стареем? Новая теория ученых
Новости технологий

Почему мы стареем? Новая теория ученых

Если внимательный наблюдатель посмотрит на наше общество со стороны, то непременно заметит повсеместную одержимость борьбой со старением. По оценкам специалистов, рынок средств против старения в
Google обещает продлить жизнь до 500 лет
Новости технологий

Google обещает продлить жизнь до 500 лет

Президент Google Ventures Билл Мэрис в интервью Bloomberg заявил, что биологический потенциал человека позволяет жить 500 лет. "Если вы спросите меня, можно ли жить до 500 лет, то я отвечу, что это
Прогерия – синдром преждевременного старения
Новости технологий

Прогерия – синдром преждевременного старения

Прогерия — одно из редчайших генетических заболеваний, которое вызывает преждевременное старение организма. Классифицируют детскую прогерию (синдром Гетчинсона (Хатчинсона)-Гилфорда) и прогерию
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомКого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Век беспорядка. Что на самом деле ждёт человечество в ближайшие 20 лет?Сдача без боя. Как Михаил Горбачёв провалил сделку по НАТОВремя эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Уродливая герцогиня и сомнения Джеймса Педжета


Свежие Статьи
Миссию зонда Juno расширили до изучения Ганимеды, Европы и Ио

Миссию зонда Juno расширили до изучения Ганимеды, Европы и Ио

Крупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой

Крупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой

Главкосмос откроет интернет-магазин для продажи товаров с символикой российского космоса

Главкосмос откроет интернет-магазин для продажи товаров с символикой российского космоса

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+