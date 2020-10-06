Внутри мумии обнаружили еду. Чем питались древние египтяне?

В Египте была найдена мумия с сохранившимися внутренностями

Многие интересные факты о Древнем Египте известны благодаря сохранившимся внутри гробниц бальзамированным мумиям. Так называются тела умерших людей, которые были обработаны веществами для замедления разложения тканей. Обычно в процессе бальзамирования внутренние органы человека вынимались и помещались в отдельный сосуд. Но недавно внутри одной из египетских гробниц была найдена мумия, внутренности которой извлечены не были. Это поистине уникальная и очень ценная находка, потому что благодаря ей ученые смогли выяснить, чем питались древние египтяне. Да, внутри желудка действительно остались частицы пищи, а ведь возраст мумии составляет около 6 000 лет. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, какими продуктами питались жители Древнего Египта и можно ли их купить в магазине. Ну а что, почему бы не оценить на вкус то, что ели египтяне тысячи лет назад?

Мумии Древнего Египта

О необычной находке было рассказано в научном журнале Ancient Origins. О том, как египтяне бальзамировали тела умерших людей, известно благодаря трудам Геродота и других древних историков. А вот по самим древнеегипетским документам восстановить все этапы бальзамирования очень трудно. Если верить сохранившимся данным, первым делом бальзамировщики брали железный крючок и извлекали часть головного мозга из ноздрей человека. Остальная часть мозга уничтожалась путем впрыскивания растворяющих средств. Затем чуть ниже живота они делали разрез и извлекали внутренние органы. Они помещались в отдельный сосуд, а тело обмазывалось веществами для замедления разложения тканей. После этого тело оставлялось в покое на 70 дней, а потом оборачивалось тканью.

Мумифицирование в Древнем Египте занимало очень много времени

Что ели египтяне?

Неизвестно почему, но вышеупомянутая мумия не прошла через все необходимые этапы бальзамирования. Внутренние органы человека не были извлечены, поэтому желудок и его содержимое вполне себе неплохо сохранились. Перед своей смертью древний египтянин ел суп из ячменя, зеленого лука и рыбы тилапии (Oreochromis niloticus). Эти относительно небольшие рыбы до сих пор встречаются в египетской реке Нил и весят около 4,3 килограмм. Эти рыбы играли очень важную роль в жизнях древних египтян. Считалось, что она была тесно связана с богами — например, считалось, что она является проводником колесницы бога солнца Ра. Также тилапия ассоциировалась с богиней любви и женщин Хатхор. Считалось, если носить на шее амулет с изображением рыбы, можно родить здорового ребенка.

Тилапия (Oreochromis niloticus)

А в наличии в супе зеленого лука и ячменя нет ничего особенного. Ячмень явно был главным ингредиентом супа и египтяне выращивали его с очень давних времен. Ее употребляли в виде зерна, а также использовали для приготовления хлеба и пива. А пиво древнеегипетские умельцы варили очень давно и весьма успешно. Считается, что пиво было настолько популярным напитком, что его могли себе позволить как богачи, так и представители более низших слоев населения.

Так можно ли сегодня приготовить суп из тилапии? Без проблем, но современному человеку он вряд ли понравится. Филе тилапии можно купить во многих магазинах любого города, причем недорого. А с ячменем и зеленым луком проблем не должно возникнуть вообще. Судя по останкам, суп состоял только из этих трех ингредиентов и, возможно, соли. Такую мешанину сегодня вряд ли кому-нибудь захочется есть, но мало ли? Важно отметить, что древние египтяне не разделывали рыбу и готовили вместе с костями и плавниками. Повторять такой «трюк» во время домашней готовки, конечно же, не стоит.

На тему Древнего Египта у меня есть еще одна статья. В ней я подробно рассказал о том, как древним египтянам удавалось строить огромные пирамиды. В ней я перечислил самые распространенные мифы об этих загадочных сооружениях и даже затронул тему инопланетян. Также там рассказывается о проклятии фараонов — люди, которые вскрыли гробницу Тутанхамона, действительно умерли, но действительно ли из-за злых чар? В общем, получился весьма интересный материал, поэтому предлагаю заняться чтением прямо сейчас.