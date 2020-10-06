Россия разрабатывает свою космическую станцию. Как она будет выглядеть?

Российская космическая станция будет похожа на станцию «Мир»

Международная космическая станция была запущена на орбиту нашей планеты в 1998 году. Изначально планировалось, что она проработает 20 лет, но впоследствии срок ее использования был продлен. По мнению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, станция просуществует еще около 7-10 лет. После его вывода из эксплуатации, российским космонавтам надо будет где-то проводить научные исследования. Скорее всего, для этого будет создана российская станция, которая на данный момент носит название «Российская орбитальная служебная станция» (РОСС). Ее разработкой займется Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и недавно ее представители поделились подробностями о проекте. Новая станция будет похожа на затопленную станцию «Мир» и включит в свой состав 5 модулей.

Что такое станция «Мир»?

По словам генерального конструктора «Энергии» Владимира Соловьева, конструкция новой станции будет схожа с советско-российской станцией «Мир». Она проработала на околоземной орбите с 1986 по 2001 год. Внутри нее космонавтам из разных стран удалось провести около 23 000 научных исследований. Именно на этой станции были проведены первые эксперименты с растениями в условиях космоса. За всю историю существования станции, внутри нее побывали 104 космонавта из 12 стран. В 2001 году срок эксплуатации станции истек и она была затоплена на «Кладбище космических кораблей» на территории Тихого океана.

Кладбище космических кораблей находится на самом отдаленном месте Тихого океана, о котором мы рассказывали здесь

Российская космическая станция

Подробностями о российской замене МКС поделилось информационное агентство ТАСС. Находящаяся на стадии концепта российская станция РОСС будет состоять из пяти модулей:

, где членам экипажа будет предоставлена возможность отдыхать, питаться, а также выполнять некоторые рабочие задачи вроде управления станцией;, где, вероятно, будут проводиться научные исследования;, который будет обеспечивать экипаж необходимыми ресурсами вроде воды и кислорода;, приема и обслуживания космических аппаратов;, куда будут доставляться космические туристы. В этом отсеке будут два больших иллюминатора и Wi-Fi.

Сборка космической станции РОСС будет осуществляться постепенно. Каждый модуль будет выводиться на орбиту Земли при помощи ракет-носителей «Ангара-А5» с космодромов Плесецк или Восточный. Далее, станция будет обретать свой конечный вид как конструктор, состоящий из вышеупомянутых модулей. В рамках презентации было отмечено, что к станции время от времени сможет пристыковываться лаборатория, которая будет запущена при помощи ракеты «Союз-2.1б». Запуск первого модуля планируется провести уже в 2022 году. Но успеют ли авторы проекта к намеченной дате — большой вопрос.

Ракета-носитель «Ангара-А5»

Освоение космоса в будущем

Но заниматься разработкой собственной станции России необходимо и в этом нет никаких сомнений. На данный момент аэрокосмическое агентство NASA уже разрабатывает окололунную станцию Gateway, но смогут ли ее посещать российские космонавты, пока не ясно. Эта станция сначала будет использоваться для изучения Луны, а потом станет местом пересадки астронавтов, которые держат путь на Марс и другие далекие планеты. Когда именно начнется сборка станции Gateway пока неизвестно, но в ближайшее время США начнет активное изучение Луны. Ведь уже совсем скоро начнется миссия «Артемида» и скучать нам точно не придется.

Примерный внешний вид станции Gateway

Вообще, в последнее время Россия прямо-таки вынуждена активно разрабатывать что-то свое. С мая 2020 года в США уже не нуждается в услугах «Роскосмоса» по отправке астронавтов МКС. Этим сейчас занимается компания SpaceX при помощи многоразового космического корабля Crew Dragon. Недавно госкорпорация «Роскосмос» представила свою версию многоразового корабля под названием «Арго». Его хотели позиционировать как аналог корабля от SpaceX , однако на деле он уступает ему по многим параметрам. Он повторяет зарубежный корабль даже по внешнему виду. Обо всех странностях представленного концепта можно почитать в этом материале. Уж поверьте, там есть что обсудить.