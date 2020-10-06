В октябре Марс сблизится с Землей. Как его увидеть?

6 октября не забудьте вооружится картой звездного неба и биноклем!

Во Вселенной существуют миллиарды звезд, но невооруженным взглядом мы можем увидеть только около 5 000 из них. Помимо звезд, в безоблачную погоду мы отчетливо видим Луну и даже некоторые планеты. Совсем скоро, 6 октября 2020 года, у многих из нас появится возможность увидеть отдаленный на несколько тысяч километров Марс . Именно в этот день далекая планета приблизится к Земле настолько близко, что его можно будет увидеть при помощи телескопа и даже бинокля. Но как узнать, в какое время нужно смотреть в ночное небо? И насколько часто происходят подобные события? Уж поверьте, если вы упустите этот шанс, посмотреть на Марс с относительно близкого расстояния у вас не получится более десяти лет. В рамках этой статьи предлагаю разобраться, с чем связано приближение Марса к Земле и как пользоваться «картой звездного неба».

Сближение Марса с Землей

О грядущем событии было рассказано в научном журнале Science Alert. Как нам уже известно, все планеты Солнечной системы постоянно движутся вокруг Солнца. Траектория и скорость движения у каждого объекта свой. Ученым уже давно известно, что земля движется вокруг Солнца гораздо быстрее Марса и по более короткому маршруту. Исходя из того, что обе планеты находятся в постоянном движении, говорит о том, что расстояние от Земли до Марса регулярно меняется:

6 октября 2020 года произойдет одно из сближений Земли и Марса — расстояние между ними составит «всего лишь» 61,2 миллиона километров. Цифра может показаться огромной, но в масштабах Вселенной такая отдаленность просто ничтожна. Считается, что с такого расстояния Красную планету можно разглядеть не только при помощи телескопа, но и используя обыкновенный бинокль.

Движение Земли и Марса относительно Солнца

Так как планеты движутся постоянно, сближения Земли и Марса происходят регулярно. Но каждый раз расстояние между ними либо больше, либо меньше. Максимально близкое сближение последний раз произошло в 2018 году — тогда Марс приблизился к нам на 57,6 миллиона километров. В следующий раз планета заглянет к нам в «гости» в 2035 году, приблизившись на 56,9 миллиона километров.

Что такое «Карта звездного неба»?

Скорое приближение на 61,2 миллиона километров не столь удивительное событие, как остальные, но оно того стоит. Чтобы узнать, где находится Марс по отношению к вам, необходимо воспользоваться «картой ночного неба». Так называются сервисы, которые позволяют узнать, какие планеты и звезды находятся над вами в каждый период времени.

То, что планеты регулярно сближаются, играет астрономам на руку. Космические аппараты отправляются на Марс в период сближения, чтобы полет занимал меньше времени. Так исследователям удается сэкономить топливо и начать изучение планет как можно быстрее. Взяв во внимание скорость запускаемого в космос аппарата, ученые могут рассчитать, в какой период времени он приблизится к Марту. Недавно в сторону Красной планеты был отправлен аппарат Perseverance, который займется поиском признаков жизни. Вероятно, запуск был проведен именно в июле 2020 года, потому что на момент его приближения к Марсу, планета будет находиться на ближайшем расстоянии.