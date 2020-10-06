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Возможны ли путешествия во времени с точки зрения математики?

Возможны ли путешествия во времени с точки зрения математики?

Путешествие во времени детерминировано и локально свободно, говорится в новой статье, разрешающей вековой парадокс.

Вряд ли сегодня на Земле найдется человек, который ни разу не задумывался о путешествиях во времени. Во многом это заслуга популярной культуры – с самого момента своего возникновения, концепция путешествий во времени вошла в культуру и повлияла на наше восприятие времени. Как пишет в своей книге «Путешествия во времени. История» американский писатель, историк науки Джеймс Глик, самой концепции таких путешествий – немногим более сотни лет. Так, если верить «Оксфордскому словарю английского языка», впервые термин «путешествие во времени» (англ. time travel) появился в английском языке в 1914 году – обратным словообразованием от уэллсовского «Путешественника во Времени» (так писатель-фантаст Гербер Уэллс называет главного героя своего романа «Машина времени» (1895)). Выходит, каким-то невероятным образом большую часть своей истории человечество жило не задаваясь вопросом о том, что было бы, отправься они в прошлое или будущее. Теперь же, физики из Университета Кливленда разрешили вековой парадокс, доказав, что с точки зрения математики путешествия во времени теоретически возможны.


Парадокс дедушки

В ходе исследования, опубликованного в журнале Classical and Quantum Gravity физики из Университета Квинсленда использовали математическое моделирование, чтобы согласовать Общую теорию относительности (ОТО) Эйнштейна с классической динамикой. Теория Эйнштейна допускает возможность того, что человек, используя временную петлю, отправляется назад во времени, чтобы убить своего деда. Однако классическая динамика диктует, что последовательность событий, последовавших за смертью дедушки, завершится тем, что путешественник во времени перестанет существовать.

Британская The Independent приводит слова слова авторов исследования Жермена Тобара и Фабио Коста о том, что в течение многих лет они ломали голову над тем, как классическая динамика может соответствовать предсказаниям Эйнштейна. Их размышления в итоге привели к созданию математической модели, призванной выяснить могут ли эти две теории сосуществовать. В основу модели легла, как это не странно, пандемия коронавируса.

Допустим, вы путешествовали во времени, пытаясь остановить нулевого пациента Covid-19 от заражения вирусом. Однако если вы остановите этого человека от заражения, это устранит мотивацию для вас вернуться и остановить пандемию. Это парадокс – непоследовательность, которая часто заставляет людей думать, что путешествия во времени не могут происходить в нашей Вселенной. Логически это трудно принять, потому что это повлияло бы на нашу свободу совершать любые произвольные действия. Это означало бы, что вы можете путешествовать во времени, но не можете сделать ничего, что вызвало бы возникновение парадокса.

Возможны ли путешествия во времени с точки зрения математики?

Фабио Коста (слева) и Жермен Тобар (справа).

Несмотря на то, что сама математика сложна, она сводится к чему-то довольно простому. Дискуссия о путешествиях во времени фокусируется на замкнутых кривых, подобных времени, что впервые предположил Альберт Эйнштейн. И Тобар и Коста считают, что до тех пор, пока только две части целого сценария в рамках Cпециальной теории относительности (СТО) все еще находятся в «причинном порядке», остальное подчиняется свободе воли.

В примере с нулевым пациентом с коронавирусом вы можете попытаться остановить заражение нулевого пациента, но при этом вы подхватите вирус и сами станете нулевым пациентом или это будет кто-то другой. Что бы вы ни делали, основные события будут просто перестраиваться вокруг вас. Это будет означать, что вне зависимости от ваших действий пандемия произойдет, давая вашему молодому «я» мотивацию вернуться и остановить ее.

Возможны ли путешествия во времени с точки зрения математики?

Высокоточный машины времени сегодня есть только в фильмах и математических расчетах

Хотя это звучит разочаровывающе для человека, пытающегося предотвратить пандемию или убить Гитлера, математикам это помогает понять как мы думаем о времени. Так или иначе, новое исследование предполагает, что любой, кто в конечном итоге разрабатывает способ осмысленного путешествия во времени, может сделать это и экспериментировать без скрытого страха разрушить мир – по крайней мере, не сразу.

Удивительная физика

Новое открытие также примечательно тем, что сглаживает проблемы с другой гипотезой, согласно которой путешествия во времени возможны, но сами путешественники будут ограничены в том, что делают – это останавливает их от создания парадокса. В такой модели путешественники во времени могут делать все, что хотят, но парадоксы невозможны.

Но несмотря на цифры и полученные результаты, главной проблемой путешествий во времени остается искривление пространства и времени, необходимое для того, чтобы попасть в прошлое – машины времени, которые ученые разработали до сих пор, настолько высоконадежны, что в настоящее время существуют только как вычисления на странице. И все же, исследователи настроены оптимистично, ведь их работа предполагает, что мы будем свободны делать с миром все, что захотим в прошлом: он будет соответствующим образом перестраиваться.

06 октябрь 2020 /
Новости технологий
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