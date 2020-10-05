Откуда в пустынях появляется песок?

Пустыни образовывались не сразу — на это уходили тысячи лет

Пустынями принято называть равнинные области планеты земля , на которых практически не идут дожди. Из-за отсутствия воды, в пустынях почти нет растений и животных. Исключениями являются разве что всевозможные кактусы, грызуны и змеи. По словам ученых, на данный момент на нашей планете насчитывается 51 пустыня, причем речь идет не только о песчаных местностях, но и опустошенных территориях Антарктиды. Касаемо Антарктиды все ясно. Она расположена на холодном участке Земли и в большей части состоит из замерзшей воды. Но задумывались ли вы о том, откуда на пустынях остальной части нашей планеты взялся песок? Может показаться, что ответ на этот вопрос очень прост. Но порой даже ученые не могут ответить на него с первого раза. В чем же заключается сложность?

Пустыни Земли

Когда мы слышим слово «пустыня», представляем себе волнистые дюны Сахары, по которым шагают караваны верблюдов. Именно так нам показывают пустыни создатели различных фильмов. Однако, на самом деле пустынные районы нашей планеты также покрыты глиной и обнаженными скалами. Наверное, они не выглядят так эффектно, как волнистые дюны, поэтому авторы художественных и документальных фильмов и не любят показывать пустыни «как есть». Под тонким слоем песка лежит практически такая же земля , как и в других частях планеты. Поверхность песчаных пустынь разве что слишком сильно нагрета и непригодна для роста растений. Но песок в пустынях все же есть, поэтому вопрос открыт — откуда же она взялась?

Пустыня — это не всегда горы песка

Для начала стоит разобраться с тем, почему на нашей планете вообще образуются пустыни. Как правило, пустыни окружены высокими горами, которые не позволяют дождевым облакам свободно над ними проходить. Из-за огромных препятствий, дожди редко доходят до пустынь, чем и объясняется малое количество осадков. К тому же, пустыни расположены в жарких уголках нашей планеты. В них дуют жаркие ветры, которые на протяжении миллионов лет еще сильнее провоцируют образование песка. Иногда вблизи пустынь нет излишне высоких гор и в этом случае пустыни образуются из-за уникальных погодных условий. Например, в некоторых областях нашей планеты всегда высокое давление, из-за чего не могут образовываться облака. Считается, что именно по этой причине и появилась пустыня Сахара.

Иногда дожди в пустынях все же случаются

Откуда берется песок?

Песок в пустынях по своей сути является крошечными камешками. Обычно частицы песка состоят из чистого кварца — самого распространенного на нашей планете минерала. Так уж получилось, что днем поверхность пустынь может нагреваться до +80 градусов Цельсия, а ночью резко охлаждаться. Из-за резких изменений температур горные породы быстро распадаются на крошечные частицы. Ученые считают, что именно они и образуют огромные дюны. Под воздействием горячих ветров, песчаная поверхность пустынь постоянно находится в движении. Из-за этого корни растений не могут свободно развиваться, в результате чего и образуется пустынный ландшафт.

Вообще, пустыни можно разделить на три вида:

эрги — песчаные пустыни, на которых чаще всего и образуются дюны. Можно было бы сказать, что пустыня Сахара является самым образцовым эргом. Но она состоит из эгов только отчасти, потому что на ее территории есть и другие типы местностей;

на которых чаще всего и образуются дюны. Можно было бы сказать, что пустыня Сахара является самым образцовым эргом. Но она состоит из эгов только отчасти, потому что на ее территории есть и другие типы местностей; хамады — каменистые пустыни. Такие регионы тоже можно встретить на территории Сахары;

Такие регионы тоже можно встретить на территории Сахары; сериры и реги — промежуточный тип пустынь между каменистыми и песчаными видами. Их поверхность очень ровная и такие регионы тоже встречаются в знаменитой пустыне Сахара.

В конечном итоге получается, что песка в пустынях не так уж и много. Исследователи считают, что 80% пустынь нашей планеты в большей степени не покрыты песком. В большинстве случаев, поверхность пустынь — это покрытая трещинами глина и коренные породы. А под огромными скоплениями песков, которые кажутся бескрайними, находится обыкновенная, твердая земная поверхность.

Важно отметить, что в будущем пустынь на нашей планете может стать больше. А причиной этому является глобальное потепление, последствия которого чувствуются уже сейчас. Какие города в 2050 году могут превратиться в пустыни? Звучит интересно, поэтому рекомендую к прочтению!