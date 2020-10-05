Почему в самом грязном городе России уже 50 лет вымирают деревья?

Масштаб бедствия уже превысил 100 километров вокруг города

Город Норильск с населением свыше 100 тысяч человек находится в морозной сибирской Арктике. Максимальная температура летом может достигать 32 °C, а минимальная зимой — ниже -50 °С. Он же часто фигурирует в новостях как самый загрязненный город России: всему виной горнодобывающая промышленность, которая является экономической основой этой местности. До 2016 года, когда был закрыт Никелевый завод, ежегодно в воздух выбрасывалось около 400 000 тонн диоксида серы. Это не могло не отразиться на состоянии местных жителей. Однако загрязнение города оказалось настолько сильным, что оно начало блокировать солнечный свет и замедлять рост местных лесов.

Самый грязный город России

Крупнейшее исследование лесов в Норильске, самом грязном городе России и самом северном городе мира, показало, что загрязнение воздуха местными шахтами и плавильными заводами по крайней мере частично является причиной явления, известного как «арктическое затемнение». Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology Letters. Подобно «глобальному затемнению», этот характерный для данной местности эффект возникает, когда крошечные частицы — от загрязнения воздуха, извержений вулканов и пыли — собираются в атмосфере, где они частично поглощают или рассеивают солнечную энергию, нарушая доступность света, испарение и циркуляцию воды на земле.

Это привело к тому, что в окрестностях Норильска не просто не появляются новые деревья — старые растения тоже погибают, поскольку не получают достаточного количества солнечного света. Как сообщают ученые, вымирание деревьев под Норильском уже распространилось на 100 километров, и это одно из первых исследований, которое связывает сокращение их численности с загрязнением окружающей среды.

В то время как проблема выбросов серы и вымирания лесов была успешно решена в большей части Европы, в Сибири мы не смогли увидеть, каковы были последствия загрязнения, в основном из-за отсутствия данных долгосрочного мониторинга, — говорит эколог Ульф Бюнтген из Кембриджского университета.



Из-за загрязнения воздуха солнечный свет не попадает в достаточном количестве и деревья просто засыхают

Используя данные исследования древесины и почвы, экологи составили карту масштабов неконтролируемого разрушения окружающей среды в Норильске за 50 лет.

Мы видим, что деревья возле Норильска начали массово вымирать в 1960-х годах из-за повышения уровня загрязнения, — говорят ученые.



Почему на севере России становится меньше деревьев

Используя солнечное излучение, достигающее поверхности земли, в качестве косвенного показателя загрязнения воздуха в атмосфере, команда получила «убедительные доказательства» того, что арктическое затемнение существенно снизило рост деревьев с 70-х годов. По словам авторов, сегодня леса в Европе и на севере США также в значительной степени превратились в «свалку» из-за чрезмерного загрязнения воздуха, поэтому последствия арктического затемнения могут ощущаться гораздо шире за пределами исследуемого Норильского региона.

В то же время загрязнение — не единственная угроза этим драгоценным экосистемам, которые иногда называют «легкими» нашей планеты. Изменение климата также влияет на количество лесов. Кроме того, более интенсивные и частые лесные пожары ежегодно уничтожают огромные лесные массивы Сибири, способствуя дальнейшему загрязнению воздуха в регионах.

Пожары тоже вносят свой негативный вклад в экосистему лесов Сибири

Хотя некоторые модели глобального потепления предполагают, что рост деревьев будет увеличиваться с изменением климата, новое исследование подчеркивает, что загрязнение воздуха может перевесить это. А это означает, что деревья на севере Арктики будут расти медленнее и хуже, чем раньше. Или вообще начнут вымирать.

Разлив нефти в Норильске в 2020 году

Учитывая, насколько важны эти леса как поглотитель углерода и насколько они уязвимы, авторы призывают к более глубокому пониманию долгосрочных последствий промышленных выбросов для самых северных лесов мира.

Это исследование представляется особенно актуальным в свете беспрецедентного выброса Норильским никелем более 20 000 тонн дизельного топлива в 2020 году, — пишут ученые, — экологической катастрофы, которая подчеркивает угрозу промышленному сектору Норильска в условиях быстрого потепления в Арктике и таяния вечной мерзлоты.



Напомним, в результате аварии на норильской ТЭЦ-3 29 мая 2020 года произошла утечка 21 000 тонн нефтепродуктов. Если сравнить эту цифру с крупнейшими разливами, она не кажется такой большой, но тем не менее, не стоит относиться к этой аварии лишь как к небольшой проблеме. Она может нанести непоправимый ущерб не только обитателям ближайших водоемов, но и многим животным на суше. Чтобы узнать, когда последствия разлива будут полностью ликвидированы, необходим экологический мониторинг. Он включает в себя регулярный отбор проб грунта и воды после зачистки места аварии. Проблема в том, что эта мера крайне затратная, поэтому мало кто этим занимается. А стоило бы.