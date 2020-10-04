Умственные способности ворон оказались намного выше, чем считалось раньше

Новые исследования показывают, что вороны так же искусны, как и люди, в планировании будущего.

Оказалось, у ворон есть своя версия коры головного мозга, так что не удивительно, что они становятся все умнее и умнее. Результаты нового исследования показывают, что эти птицы не только думают о том, что только что видели, но и связывают это с соответствующей реакцией. Кора головного мозга у представителей врановых буквально набита нейронами – их количество в разы превосходит количество нейронов в коре головного мозга больших обезьян. Врановые — «семейство вороновых» птиц, в которое также входят вороны, сойки, сороки, грачи, галки и др — умны. Они используют инструменты, узнают лица, оставляют подарки для людей, которые им нравятся. Врановые также бросают камни в воду, чтобы протолкнуть плавающую пищу. Ранее считалось, что подобным уровнем самосознания обладают только люди и, возможно, некоторые другие млекопитающие.

Самые умные птицы

В исследовании, опубликованном в журнале Science говорится, что вороны способны думать о своих собственных мыслях, когда они решают проблемы. Долгое время считалось, что высшее интеллектуальное функционирование является продуктом полной нейронов коры головного мозга. Но птичьи мозги – другое дело. Авторы работы обнаружили, что кора головного мозга, набитая нейронами может играть аналогичную роль для птиц. В подтверждение этой возможности выступают авторы еще одного исследования, опубликованного в журнале Science, показывает, что нейроанатомия голубей и обыкновенных сипух также способна поддерживать более высокий интеллект.

Ранее мы уже писали о поразительных способностях некоторых врановых. Они обладают такими же умственными способностями как человек и некоторые человекообразные обезьяны. Однако нейроны птиц настолько маленькие, что в коре их головного мозга содержится больше нейронов, чем можно было бы найти в коре головного мозга приматов такого же размера. Это фактор, возможно, является ключом к пониманию обширных умственных способностей врановых.

Вид высшего интеллекта ворон, продемонстрированный в новом исследовании, похож на то, как мы решаем проблемы. Мы каталогизируем соответствующие знания, а затем исследуем различные комбинации того, что знаем, чтобы прийти к действию или решению. Исследователи под руководством нейробиолога Андреаса Нидера из Тюбингенского университета в Германии обучали двух воронов – Оззи и Глена.

Вороны были обучены следить за вспышкой света, которая появлялась не всегда, а затем клевать красную или синюю мишень, чтобы определить, была ли вспышка света замечена. Оззи и Гленна также учили понимать изменяющиеся ключевые правила, которые определяли, означает ли красный или синий наличие вспышки, а другой цвет – отсутствие вспышки. В каждом раунде теста, после того, как вспышка появлялась или не появлялась, воронам предъявляли ключевые правила, описывающие текущее значение красных и синих мишеней, после чего они клевали свой ответ.

Эта последовательность помешала птицам просто отрепетировать свой ответ на автопилоте, так сказать. В каждом тесте они должны были смотреть на весь процесс сверху, видя вспышку или отсутствие вспышки, а затем выяснить, какую цель клевать.

Пока все это происходило, исследователи наблюдали за их нейронной активностью. Когда Оззи или Гленн видели вспышку, сенсорные нейроны срабатывали, а затем останавливались, когда птицы определяли, какую цель клевать. Когда не было вспышки, не наблюдалось никакого срабатывания сенсорных нейронов, прежде чем ворона останавливалась, чтобы определить правильную цель.

Авторы исследования не скрывают своего удивления умственным способностям этих пернатых

Авторы исследования интерпретируют эту последовательность следующим образом:

Оззи или Гленн должны были увидеть или не увидеть вспышку, сознательно отметить, что вспышка была или же ее не было — демонстрируя самосознание того, что только что было пережито – а затем, через несколько мгновений, связать это воспоминание со всем усвоенным знанием установленного ключевого правила, прежде чем клюнуть правильную цель.



В ходе эксперимента в течение нескольких секунд после того, как активность сенсорных нейронов утихла, ученые сообщал об активности среди большой популяции нейронов, в те моменты, когда птицы собирали все «кусочки воспоминаний», готовясь сообщить о том, что видели. Среди занятых областей в мозгу ворон во время этой фазы последовательности была, что неудивительно, кора головного мозга.

Исследователи, однако, отмечают, что полученные результаты можно интерпретировать по-разному. Возможно, вороны могут вообще не думать о будущем, они могут вместо этого просто выбирать объект, который больше всего ассоциируется с пищей. Будущие эксперименты должны быть в состоянии точно определить, насколько умны вороны, но на самом базовом уровне уже полученные результаты показывают, что люди могут быть не такими особенными, как мы привыкли о себе думали.