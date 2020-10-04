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Какие кошки умеют кричать как обезьяны?

Какие кошки умеют кричать как обезьяны?

Это создание умеет кричать как обезьяна. Давайте послушаем?

Чем больше ученые наблюдают за поведением животных, тем сильнее они их удивляют. Все животные хотят кушать и добыча еды для них это главная жизненная задача. Да что там животные — даже мы с вами работаем, чтобы просто вкусно поесть и быть в тепле. Хищникам иногда бывает очень сложно охотиться, ведь интересующие их животные не так глупы, как может показаться. Обитающие в американских лесах длиннохвостые кошки (Leopardus wiedii) всегда не прочь полакомиться умными обезьянами вида пегий тамарин (Saguinus bicolor). Чтобы ловить их, кошки буквально научились говорить на их языке. Будучи голодными, кошки кричат как обезьяны и привлекают их внимание. Но почему же тамарины так быстро верят голосам самозванцев? Давайте узнаем ответ на этот вопрос.

 


Хитрые кошки

Длиннохвостые кошки, по своей сути, являются небольшими леопардами. Длина их тела составляет около 80 сантиметров, не считая хвоста длиной около 40 сантиметров. Они весят от 4 до 8 килограмм и окрашены в желто-коричневый цвет с темными кольцеобразными пятнышками. Их можно встретить в тропических лесах Мексики, Бразилии, Уругвая, Аргентины и других теплых мест. Они ведут одиночный образ жизни и преимущественно охотятся ночью. В качестве пищи их интересуют грызуны, птицы и приматы — особенно сильно они любят вышеупомянутых тамаринов.

Какие кошки умеют кричать как обезьяны?

Длиннохвостые кошки похожи на маленьких леопардов

Пегие тамарины — это небольшие обезьяны, длина тела которых едва ли достигает 30 сантиметров. Они живут на деревьях группами от 2 до 15 особей. Молодняк обычно воспитывается отцами, но в целом вся группа берет ответственность за жизни маленьких обезьян. Именно забота о потомстве и играет с ними злую шутку. Обезьяны могут прожить целых 10 лет, но они часто становятся жертвами хищных животных. Особенно сильно они страдают от длиннохвостых кошек. Мало того, что они имеют мало шансов от них убежать, так эти кошки еще и обладают искусным навыком обмана.

Какие кошки умеют кричать как обезьяны?

А пегие тамарины похожи на мудрых старичков

Хитрости охоты

Длиннохвостые кошки умеют имитировать звуки, которые издаются молодыми особями тамаринов. С их стороны это очень хитрый маневр. Когда они кричат, взрослые обезьяны думают, что один из детенышей упал с дерева или попал в другую неприятность. В поисках бедолаги они спускаются с высоких деревьев и оказываются в ловушке хищной кошки. Исследователям несколько раз удавалось видеть такой маневр своими глазами. В большинстве случаев кошки не успевали поймать добычу. Но с тем, что они придумали очень хитрый способ поимки жертв, никто не спорит.

 

 

 

Длиннохвостые кошки обычно охотятся ночью, вот кадры со скрытой камеры наблюдения

Впрочем, они могут поймать любую добычу и без этих хитростей. Дело в том, что их лодыжки могут поворачиваться на 180 градусов. Эта особенность позволяет им карабкаться по веткам деревьям вверх ногами. Более того, у них очень сильные задние лапы. При необходимости, они могут повиснуть на дереве на задних лапах, а передними поймать добычу. В общем, настоящие ниндзя! Для людей длиннохвостые кошки не опасны, но к ним лучше не походить — они и так считаются исчезающими животными. Их практически нельзя встретить даже в зоопарках, потому что в неволе они редко выживают. Особенно это касается молодых особей.

Какие кошки умеют кричать как обезьяны?

К сожалению, найти записи голоса этих кошек нигде найти не удалось

Вот уж действительно, чем больше ученые следят за животными, тем более удивительные открытия они делают. Большой хитростью обладают не только хищники, но и более миролюбивые создания. На нашем сайте есть большой материал о том, как различные животные умудряются обманывать тех, кто хочет их съесть. В ней рассматривается маскировка птиц, боевая окраска гусениц и даже издаваемые обезьянами «звуки поцелуев». О том, как чмокающие звуки отпугивают хищников, можно почитать в этом материале.

А если хотите узнать больше о кошках, рекомендую ознакомиться с материалом о том, почему они бегают по ночам. В ней я попытался разобраться, по каким причинам домашние животные так любят носиться по всему дому в то время, когда хозяева спят. Разумеется, в статье есть и несколько советов по тому, как отучить их от этой раздражающей привычки. Фотографии милых котов тоже прилагаются, так что советую перейти к чтению прямо сейчас!

04 октябрь 2020 /
Новости технологий
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Какие кошки умеют кричать как обезьяны?

Какие кошки умеют кричать как обезьяны?

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