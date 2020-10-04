Для чего нужен космический аппарат «Паркер» и какой рекорд он поставил?

Солнечный зонд «Паркер»

На данный момент человечество хочет изучить как можно больше планет. Но научные работы ведутся и вокруг различных звезд, самой известной из которых, конечно же, является солнце . Изучение небесного светила дается ученым с большим трудом, потому что этот космический объект раскален до очень высоких температур. Тем не менее, в 2018 году аэрокосмическое агентство NASA оснастило зонд «Паркер» термозащитным слоем и системой охлаждения, чтобы отправить в сторону Солнца. За семь лет работы аппарат должен сделать 24 оборота вокруг звезды и собрать информацию о его свойствах. Если верить представителям агентства, 27 сентября зонд совершил шестое сближение с Солнцем. Он поставил два рекорда. Во-первых, аппарат приблизился к звезде на максимальное на данный момент расстояние. Во-вторых, он разогнался до огромной для созданных человеком космических аппаратом скорости.

Как ученые изучают солнце ?

Об очередных достижениях зонда «Паркер» было рассказано на сайте проекта. Его запуск состоялся в августе 2018 года и уже через три месяца он начал исполнять свою исследовательскую миссию. При помощи установленного в аппарат оборудования, исследователи намерены раскрыть несколько загадок небесного светила. Например, они хотят выявить параметры солнечного ветра — потока частиц, которые истекают в космическое пространство со скоростью 1200 километров в секунду. Также аппарат исследует его внешние слои, о которых я подробно рассказывал в материале про самые распространенные мифы о солнце . Обязательно прочитайте эту статью, но потом.

Чтобы защитить аппарат от воздействия высоких температур, инженеры оснастили его защитой. Речь идет о теплозащитной оболочке, которая покрывает не только корпус самого зонда, но и установленные в него датчики и прочее оборудование. Также внутри него есть система охлаждения, которая не дает зонду выйти из строя из-за перегрева. На аппарат также воздействует вышеупомянутый солнечный ветер, так что совокупность этих мер необходима и для защиты от исходящих частиц. Судя по тому, что аппарат до сих пор отлично работает, инженеры потрудились на славу. Пока сомнений в том, что зонд «Паркер» выдержит все 7 лет испытаний, нет.

Приближение к Солнцу

Недавно аппарат совершил очередное для себя достижение — он приблизился к Солнцу на 13,5 миллионов километров. Так близко к огромной звезде еще никому не удавалось приблизиться. При этом аппарат движется со скоростью 466 592 километров в час. Это тоже рекордный показатель, потому что так быстро двигаться еще не удавалось ни одному созданному на Земле космическому аппарату. Возможно, для вероятно существующих инопланетных цивилизаций это смешное достижение, но для нас это очень много. Но это явно не предел, потому что скоро аппарат явно разовьет еще большую скорость движения.

Ожидается, что в декабре 2024 года аппарат «Паркер» наконец-то войдет в атмосферу Солнца. Он окажется примерно в 6 миллионах километрах от условной поверхности звезды. Почему условной? Да потому, что у нее нет поверхности в привычном смысле этого слова. солнце на 75% состоит из водорода, 75% гелия и 1% других химических элементов. То есть, высадиться на поверхность Солнца никто и никогда не сможет.

Представители NASA сообщили, что аппарат уже собрал интересующую их информацию о солнце . Но о каких именно данных идет речь, пока неизвестно. Скорее всего, они поделятся своими открытиям чуть позже.

Другие солнечные зонды

Важно отметить, что исследованием Солнца занимается не только зонд «Паркер». Недавно аппарату Solar Orbiter удалось приблизиться к звезде на расстояние 77 миллионов километров и сделать самые подробные фотографии за всю историю наблюдений. Посмотреть на них и узнать, каким еще образом ученые изучают солнце , можно в этом материале. При этом важно изначально понимать, что эти исследовательские миссии совершенно не похожи друг на друга. Да хотя бы тем, что у аппарата «Паркер» нет ни одной камеры для съемки фотографий.