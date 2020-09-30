На МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?

Утечка воздуха происходит в российском модуле станции

Внутри Международной космической станции живут астронавты из разных стран и все они нуждаются в кислороде. Необходимый для жизни экипажа воздух производится специальным оборудованием, но герметичность станции далеко не идеальна и небольшие утечки воздуха происходят там регулярно. В сентябре 2019 года станция начала терять больше воздуха, а в конце лета текущего года потери стали еще более крупными. Экипаж станции почти целый месяц искал место утечки и нашел его только в конце сентября. Оказалось, что воздух утекает из главного российского модуля «Звезда», в котором наши космонавты живут и проводят научные исследования. Но почему же место утечки было так сложно найти и что экипаж станции будет делать дальше?

Поиск утечки воздуха

Хорошей новость ю поделилось научное издание Science Alert. На данный момент на станции находятся три человека: космонавты «Роскосмоса» Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американский астронавт Крис Кэссиди (Chris Cassidy). После обнаружения усилившейся утечки в конце августа, они временно поселились в модуле «Звезда». Утечка не была обнаружена ни в одном из других модулей, поэтому исследователи предположили, что воздух утекает из сегмента станции, в которой прятались астронавты. Да, речь идет именно о модуле «Звезда». Также было предположение, что утечка происходит в сегменте «Поиск», который служит портом для стыковки космических кораблей и местом подготовки экипажа к выходу в открытый космос .

Расположение модуля «Звезда»

Изначально NASA и Роскосмос не решались проводить поиск утечки в модуле «Звезда». Все потому, что перед этим его нужно заблокировать. А ведь он напрямую подключен к космическому кораблю «Союз», и в случае чрезвычайной ситуации экипаж не сможет вернуться на Землю. Командование пришло к выводу, что проверка стоит всех рисков, только в конце сентября. Люки «Звезды» были заблокированы и экипаж временно жил в американском сегменте станции. Скорее всего, наши космонавты будут гостить там как минимум несколько дней, потому что утечка была найдена именно на российской стороне.

Что делают астронавты?

Как и говорилось выше, модуль «Звезда» является главным для российских космонавтов. В этом сегменте станции наши исследователи спят, едят, моются и ведут свою научную деятельность. Утечка была обнаружена при помощи так называемого ультразвукового течеискателя, который способен уловить шум воздушного потока, который не слышен человеческому уху. Такой шум внутри модуля «Звезда» есть, только на данный момент конкретное место утечки не найдено. Поиски продолжаются и на данный момент нашим космонавтам действительно придется погостить у американских коллег. В их сегменте есть генераторы кислорода, кухня, источник питьевой воды и все необходимое для жизни.

Поиск утечки пришелся на напряженное для станции время. В первую неделю октября на МКС будет отправлен космический корабль Northrop Grumman с оснащенным экспериментальными функциями туалетом. А на 14 октября намечен запуск следующего экипажа в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кейт Рубинс (Kate Rubins). На конец октября запланирован второй управляемый полет космического корабля Crew Dragon с тремя американскими астронавтами и одним исследователем из Японии.

Сообщается, что утечка внутри модуля «Звезда» не опасна, но отверстие все равно нужно найти и закрыть. Сколько времени на все это потребуется, пока неизвестно. Это уже не первый подобный случай в российском сегменте МКС. В 2018 году утечка была обнаружена внутри космического корабля «Союз МС-09». Считается, что отверстие было проделано человеком, но Роскосмос до сих пор не желает делиться подробностями. Год назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что они уже закончили расследование, но результаты они оглашать не собираются.

Возможно, чтобы закрыть отверстие в модуле «Звезда», членам экипажа придется выходить в открытый космос .