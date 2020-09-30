Почему татуировки остаются на всю жизнь?

Татуировки сохранялись на теле человека всю жизнь даже тысячи лет назад

По расчетам ученых, люди научились делать татуировки около 60 тысяч лет назад. Тогда рисунки на кожу наносились не только для красоты, но и в качестве знака принадлежности людей к определенным сообществам. Также люди верили, что определенные татуировки способны оберегать их от злых духов и придавать им необычные способности. Не важно, когда была сделана татуировка — тысячи лет назад или буквально вчера. Результат будет таков, что рисунок на теле останется на всю жизнь. Со временем цвета потускнеют, но изображение все равно будет хорошо различимым. То, что нанесенные чернилами рисунки сохраняются на коже тысячи лет, очень странное и нелогичное явление. Ведь кожный покров человека постоянно обновляется и, по идее, окрашенные клетки со временем должны отделяться от тела и исчезать. Но почему же татуировки настолько крепко удерживаются на коже? Ученые выяснили, что все это благодаря уникальным способностям человеческого организма.

Как делают татуировки?

Процесс нанесения татуировки можно рассматривать с двух сторон. Первая — с точки зрения татуировщика и его клиента. На участке кожи для татуировки сбриваются волосы и на него наносится антисептик. Эскиз рисунка печатается на специальной бумаге и переносится на кожу в качестве трафарета. Затем начинается процесс татуирования — сначала тату-машинка обводит контуры, а потом закрашивает внутренние участки. Сначала прорисовываются черные участки и только потом цветные. После нанесения рисунка, клиент обязывается тщательно за ним следить, потому что кожа сильно травмируется. Необходимо наносить антисептические и ранозаживляющие средства.

Уровень боли при нанесении татуировки зависит от места нанесения рисунка и болевого порога человека

С точки зрения физиологических процессов нанесение татуировки выглядит гораздо сложнее. Во время работы тату-машинки происходит повреждение всех слоев кожного покрова человека. На поврежденном участке возникает отек, который связан с расширением крошечных кровеносных сосудов. Вокруг рисунка скапливаются иммунные клетки-макрофаги, которые начинают поглощать все, что мешает обычной жизнедеятельности человеческих тканей. Красящие вещества воспринимаются как лишние объекты, но макрофаги не могут с ними справиться и краска остается внутри клеток.

В то же время начинается процесс восстановления поврежденного кожного покрова. Именуемые фибробластами клетки начинают вырабатывать волокна, которые заполняют образовавшиеся в тканях дефекты. В результате получается, что они будто бы оплетают частицы краски защитной сеткой, которая отделяет их от соседних тканей. Впоследствии начинается активное деление кожных клеток, в результате чего происходит закрытие поврежденного участка кожи.

Почему татуировки не исчезают?

В статье о том, является ли пыль частицами человеческой кожи мы узнали, что каждый час человек сбрасывает с себя около 1000 мертвых клеток кожи. Исходя из этого факта было бы логично предполагать, что со временем окрашенные при нанесении татуировки частицы кожи должны сбрасываться и приводить к исчезновению рисунка. Ученые долгое время не могли понять причину долговечности татуировок, пока французские исследователи не провели эксперимент с участием нескольких мышей. Результаты научной работы были опубликованы в научном журнале Journal of Experimental Medicine.

Они нанесли татуировки на хвосты нескольких лабораторных мышей и проследили за реакцией их организма. Вышеупомянутые иммунные клетки макрофаги, как им и полагается, набросились на красящие вещества. При дальнейшем рассмотрении процессов было выяснено, что после смерти клеток краска втягивается соседними клетками и это происходит практически все время. Чтобы убедиться в этом, ученые провели другой эксперимент, в ходе которого пересадили татуированный участок кожи из одной мыши в организм другой. Спустя шесть недель окрашенные клетки впитались клетками нового хозяина.

Данное открытие интересно не только потому, что раскрыло еще одну тайну вокруг татуировок. Возможно, благодаря новым знаниям, ученым удастся разработать новый метод удаления татуировок, после которого не остается следов. На данный же момент удаление татуировок происходит под воздействием лазера. Лучи разрушают клетки кожи и заставляют их выпускать красящие вещества. Но результат редко оказывается идеальным, потому что очертания татуировки все равно остаются на виду.