» » Почему размышления о смерти могут сделать жизнь счастливее?

Почему размышления о смерти могут сделать жизнь счастливее?

Почему размышления о смерти могут сделать жизнь счастливее?

Осознание собственной смертности может быть освобождающим и пробуждающим опытом

Как вы относитесь к идее смерти? Часто ли о ней думаете и какие эмоции при этом испытываете? Над этим вопросами многие из нас размышляли в последнее время. Пандемия напомнила нам, что смерть всегда рядом и это событие, с которым мы все когда-нибудь столкнемся. Но не кажется ли вам, что в нашем обществе тема смерти находится под запретом? Нас учат, что смерть – это то, чего мы должны избегать и о чем стараться забыть. Если мы начнем размышлять о нашей собственной смертности – так гласит традиционная мудрость – то станем тревожными и подавленными. В то время как наши предки регулярно наблюдали, как умирают люди и видели мертвые тела, мы защищены от смерти современной медицинской практикой. Люди обычно умирают в больницах, а не дома, и вскоре после смерти их тела доставляют в морги или похоронные бюро.

 

Как пишет в статье для британской The Conversation Стив Тейлор, старший преподаватель психологии Лидского университета Беккета, в своих исследованиях он обнаружил, что встреча со смертью – или даже просто серьезное созерцание смерти – может иметь мощный положительный эффект.

Я обнаружил, что люди, пережившие несчастные случаи, серьезные болезни и другие близкие столкновения со смерью, смотрят на мир по-другому. Они больше не принимают жизнь – и людей в своей жизни – как должное. У них появилась новая способность жить настоящим, по-новому ценить маленькие и простые вещи, такие как пребывание на природе, созерцание неба и звезд и проведение времени с семьей.

Тейлор отмечает, что после столкновения со смертью, те заботы, которые угнетали людей раньше, больше не кажутся им такими важными. Они становятся более альтруистичными, материальные блага заботят их все меньше, а отношения становятся более близкими и подлинными. Примечательно, что с течением времени эти эффекты не исчезают, часто становясь постоянными чертами характера.


Преображение и радость

В своей книге «Из темноты» Тейлор рассказывает историю Тони, человека из Манчестера, у которого случился сердечный приступ в возрасте 52 лет. В то время он был успешным бизнесменом, работающим 60 часов в неделю. Когда он пришел в себя, ему показалось, что он очнулся ото сна. Внезапно он осознал ценность вещей, которые всегда считал обычными, например, близких людей, естественные вещи вокруг него и сам факт существования жизни.

В то же время цели, которые прежде доминировали в его жизни, такие как деньги, успех и статус, казались совершенно неважными. Он испытывал внутреннюю радость и чувство связи с природой и другими людьми, которых раньше не знал.

Почему размышления о смерти могут сделать жизнь счастливее?

Осознание собственной смертности может помочь нам оценить простые радости жизни.

В результате этой трансформации Тони решил продать свой бизнес и использовать часть денег, чтобы купить прачечную самообслуживания. В здешних краях его называли «гуру прачечной самообслуживания», потому что он часто рассказывал своим клиентам о своем трансформационном опыте и напоминал им не принимать ничего в своей жизни как должное. Как он сказал мне: «я знаю, что значит быть живым, как это прекрасно. И я хочу поделиться этим с как можно большим количеством других людей.»

Ожидание смерти

Встречи со смертью действительно иногда могут нас разбудить. Они выводят нас из состояния транса, в котором мы безразличны к жизни и не осознаем ее благ. И все же, простое созерцание смерти может подарить нам ряд преимуществ. В буддийской традиции монахам в древние времена советовали медитировать на кладбищах или садиться рядом с любыми мертвыми, разлагающимися телами, которые они находили во время своих путешествий. Им советовали подумать о том, что однажды это станет и их судьбой. Считается, что этот способ помогал осознать непостоянство жизни и глупость привязанности к материальному миру.

Почему размышления о смерти могут сделать жизнь счастливее?

Оказалось, размышления о смерти могут быть полезны

В одном буддийском тексте, Сатипаттхана сутте, Будда говорит своим монахам, что если они увидят мертвое тело – недавно умершее, съеденное животными или представляющее собой не более чем скелет или груду костей – они должны сказать себе: «мое собственное тело имеет ту же природу; оно станет таким же и не избежит этого.» Таким образом, монах осознает непостоянство жизни, и, как говорил Будда: «живет отрешенно и ни за что в мире не цепляется.»

Как отмечает автор статьи, возможно, для нас неосуществимо медитировать рядом с мертвыми телами, но мы должны каждый день размышлять о реальности и неизбежности смерти, ведь она всегда и везде присутствует, а ее преобразующая сила всегда доступна. Осознание собственной смертности может быть освобождающим и пробуждающим опытом, который может – как это ни парадоксально – помочь нам жить подлинной и полной жизнью. Возможно, впервые.

30 сентябрь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Правда ли, что у детей, рожденных в результате ЭКО, повышенный риск смерти?
Новости технологий

Правда ли, что у детей, рожденных в результате ЭКО, повышенный риск смерти?

Раньше считалось, что если женщина к своим 28 годам не обзавелась потомством, то в будущем ей будет невероятно трудно, а порой невозможно завести детей. Сегодня, благодаря научно-техническому
Тайны мозга: действительно ли перед смертью нас ждет эйфория?
Новости технологий

Тайны мозга: действительно ли перед смертью нас ждет эйфория?

Рано или поздно вы умрете. Мы все умрем. У всего, что имеет начало, есть конец. Это — неизбежное следствие энтропии — второго закона термодинамики. И тем не менее, мало кто любит думать об этом
Что происходит с энергией тела человека после смерти?
Новости технологий

Что происходит с энергией тела человека после смерти?

Мысль о неминуемом прекращении существования страшит любого человека. Пугающие процессы, связанные с постепенным разложением тканей тела еще совсем недавно живого организма, не могут не вызывать
У кого может случиться повторный сердечный приступ?
Новости технологий

У кого может случиться повторный сердечный приступ?

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло более 17 миллионов человек. Примечательно, что причиной 85% этих смертей стал сердечный приступ,
Почему мы не живем в постоянном страхе смерти?
Новости технологий

Почему мы не живем в постоянном страхе смерти?

Персонаж фильма “Во все тяжкое” — преподаватель литературы в университете, которого играет Джонни Депп — узнает что болен раком и жить ему осталось не более шести месяцев. В процессе осознания этого
10 привычек, которые могут нас убить
Новости технологий

10 привычек, которые могут нас убить

Сегодня все мы знаем о вреде, который приносят нашему организму такие вредные привычку, как курение, употребление алкоголя, неправильное питание и тому подобные.Однако это далеко не полный список
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомКого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Голографическое кино может стать реальностьюУченые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа каких самолетах летают президенты США и России?Сдача без боя. Как Михаил Горбачёв провалил сделку по НАТОУродливая герцогиня и сомнения Джеймса ПеджетаВек беспорядка. Что на самом деле ждёт человечество в ближайшие 20 лет?


Свежие Статьи
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС запланирован на 31 октября

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС запланирован на 31 октября

Макет исследовательской станции «Луна-25» прошёл тепловакуумные испытания

Макет исследовательской станции «Луна-25» прошёл тепловакуумные испытания

На МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?

На МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+