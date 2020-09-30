Почему размышления о смерти могут сделать жизнь счастливее?
Осознание собственной смертности может быть освобождающим и пробуждающим опытом
Как вы относитесь к идее смерти? Часто ли о ней думаете и какие эмоции при этом испытываете? Над этим вопросами многие из нас размышляли в последнее время. Пандемия напомнила нам, что смерть всегда рядом и это событие, с которым мы все когда-нибудь столкнемся. Но не кажется ли вам, что в нашем обществе тема смерти находится под запретом? Нас учат, что смерть – это то, чего мы должны избегать и о чем стараться забыть. Если мы начнем размышлять о нашей собственной смертности – так гласит традиционная мудрость – то станем тревожными и подавленными. В то время как наши предки регулярно наблюдали, как умирают люди и видели мертвые тела, мы защищены от смерти современной медицинской практикой. Люди обычно умирают в больницах, а не дома, и вскоре после смерти их тела доставляют в морги или похоронные бюро.
Как пишет в статье для британской The Conversation Стив Тейлор, старший преподаватель психологии Лидского университета Беккета, в своих исследованиях он обнаружил, что встреча со смертью – или даже просто серьезное созерцание смерти – может иметь мощный положительный эффект.
Тейлор отмечает, что после столкновения со смертью, те заботы, которые угнетали людей раньше, больше не кажутся им такими важными. Они становятся более альтруистичными, материальные блага заботят их все меньше, а отношения становятся более близкими и подлинными. Примечательно, что с течением времени эти эффекты не исчезают, часто становясь постоянными чертами характера.
Преображение и радость
В своей книге «Из темноты» Тейлор рассказывает историю Тони, человека из Манчестера, у которого случился сердечный приступ в возрасте 52 лет. В то время он был успешным бизнесменом, работающим 60 часов в неделю. Когда он пришел в себя, ему показалось, что он очнулся ото сна. Внезапно он осознал ценность вещей, которые всегда считал обычными, например, близких людей, естественные вещи вокруг него и сам факт существования жизни.
В то же время цели, которые прежде доминировали в его жизни, такие как деньги, успех и статус, казались совершенно неважными. Он испытывал внутреннюю радость и чувство связи с природой и другими людьми, которых раньше не знал.
Осознание собственной смертности может помочь нам оценить простые радости жизни.
В результате этой трансформации Тони решил продать свой бизнес и использовать часть денег, чтобы купить прачечную самообслуживания. В здешних краях его называли «гуру прачечной самообслуживания», потому что он часто рассказывал своим клиентам о своем трансформационном опыте и напоминал им не принимать ничего в своей жизни как должное. Как он сказал мне: «я знаю, что значит быть живым, как это прекрасно. И я хочу поделиться этим с как можно большим количеством других людей.»
Ожидание смерти
Встречи со смертью действительно иногда могут нас разбудить. Они выводят нас из состояния транса, в котором мы безразличны к жизни и не осознаем ее благ. И все же, простое созерцание смерти может подарить нам ряд преимуществ. В буддийской традиции монахам в древние времена советовали медитировать на кладбищах или садиться рядом с любыми мертвыми, разлагающимися телами, которые они находили во время своих путешествий. Им советовали подумать о том, что однажды это станет и их судьбой. Считается, что этот способ помогал осознать непостоянство жизни и глупость привязанности к материальному миру.
В одном буддийском тексте, Сатипаттхана сутте, Будда говорит своим монахам, что если они увидят мертвое тело – недавно умершее, съеденное животными или представляющее собой не более чем скелет или груду костей – они должны сказать себе: «мое собственное тело имеет ту же природу; оно станет таким же и не избежит этого.» Таким образом, монах осознает непостоянство жизни, и, как говорил Будда: «живет отрешенно и ни за что в мире не цепляется.»
Как отмечает автор статьи, возможно, для нас неосуществимо медитировать рядом с мертвыми телами, но мы должны каждый день размышлять о реальности и неизбежности смерти, ведь она всегда и везде присутствует, а ее преобразующая сила всегда доступна. Осознание собственной смертности может быть освобождающим и пробуждающим опытом, который может – как это ни парадоксально – помочь нам жить подлинной и полной жизнью. Возможно, впервые.
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