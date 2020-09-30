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Насколько улучшилась жизнь пожилых людей за последние 30 лет?

Насколько улучшилась жизнь пожилых людей за последние 30 лет?

Исследование показало, что нынешние пожилые люди стали здоровее. Но почему?

Сотни лет назад продолжительность жизни людей была гораздо короче, чем сейчас. В те времена дожить до 30 лет уже считалось большим достижением, а сегодня некоторые люди могут протянуть даже до 100 лет. Звучит отлично, но как же пожилые люди себя при этом чувствуют? Ведь может быть и такое, что они на протяжении нескольких десятков лет страдают от болезней и в длительной жизни для них нет особой радости? Выяснением того, как нынешние люди чувствуют себя в старости, недавно занялись финские ученые. В их распоряжении оказались результаты тестов, которые проходили пожилые люди около 30 лет назад. Они собрали новую группу добровольцев и дали им пройти те же тесты. Оказалось, что нынешние пожилые люди чувствуют себя гораздо лучше представителей прошлого поколения. Они здоровее их как психологическом, так и физиологическом плане. Но есть некоторые нюансы.

 


Здоровье пожилых людей

О результатах проведенного исследования рассказало издание Science Alert. Ученые уже проводили подобные научные работы, но полученные результаты оказывались смешанными. Если им верить, то в прошлом пожилые люди были более физически развитые, чем сейчас. Но при этом умственные способности, скорость ходьбы и работа сердечно-сосудистой системы современных дедушек и бабушек оказывались гораздо лучше. Исследователи из Финляндии решили провести свой эксперимент, потому что в сравнении с другими группами ученых у них было одно преимущество. В своем распоряжении они имеют результаты различных тестов, которые 30 лет назад проводились на людях в возрасте от 75 до 80 лет. Если провести такое же исследование сегодня, можно заметить явные различия.

Насколько улучшилась жизнь пожилых людей за последние 30 лет?

Более беззаботное детство делает людей здоровее

В том, что пожилого возраста начали достигать больше людей, сомнений нет. Скорее всего, десятки лет назад группу из 80-летних стариков было проблематично. Сегодня же с этим не должно возникать особых проблем. Но насколько пожилые люди разных поколений здоровы? Ведь можно быть известным долгожителем, но при этом уже не ощущать прелестей жизни из-за обилия проблем со здоровьем. Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже ввела такое понятие, как «ожидаемая продолжительность здоровой жизни». С тех пор между обыкновенной старостью и пожилым возрастом с прекрасно сохраненным здоровьем есть разница. Многие люди стремятся прожить дольше, но и при этом и сохранить умственное и физическое здоровье.

Секрет долголетия и здоровья

Проведенное исследование показало, что современные пожилые люди действительно умнее и физически активнее представителей предыдущих поколений. Исследователи считают, что большую роль в этом сыграло отсутствие войн и более высокий уровень жизни. Несколько десятков лет назад свои последние годы проживали люди, молодость которых прошла во времена Мировой войны. Тогда люди голодали, а уровень образования был низок — это и могло сильно подкосить их здоровье. А молодость нынешних пожилых людей прошло относительно хорошо, потому что голода так такового не было, а образование мог получить любой желающий.

Насколько улучшилась жизнь пожилых людей за последние 30 лет?

На здоровье также влияет уровень стресса

Важно отметить, что результаты исследования касаются только жителей Финляндии. Насколько хорошо себя чувствуют пожилые люди России и других стран на основе полученных данных сказать сложно. Впрочем, если учесть, что в жизни предыдущего поколения пожилых людей тоже были серьезные сложности вроде Великой Отечественной Войны, можно сказать, что нынешние старики тоже должны чувствовать себя лучше. Но история России и Финляндии отличаются и ученым нашей и других стран тоже стоило бы провести подобный эксперимент.

При этом стоит учесть, что сегодня люди могут ухудшить состояние своего здоровья по совершенно другим причинам. На сегодняшний день большой проблемой для здравоохранения считается курение — вредная привычка есть как у мужчин, так и женщин. Также сегодня люди страдают не от недостатка еды, а от его обилия. Ведь продукты быстрого питания сегодня заполонили почти весь рынок и провоцируют развитие болезней желудочно-кишечного тракта и ожирения. Ну не стоит забывать про вредное воздействие недостаточного количества сна и малой физической активности людей. Все эти факторы могут значительно ухудшать качество жизни не только пожилых, но и молодых людей.

30 сентябрь 2020 /
Новости технологий
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