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Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?

Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?

Жертвоприношения в Древнем Египте были обычным явлением

Историки считают, что в Древнем Египте существовало как минимум 5 тысяч богов. Их большое количество ученые объясняют тем, что в каждом населенном пункте были свои божества. И каждый из них обладал собственным предназначением. Одни отвечали за урожай, другие обеспечивали египтянам победы в войнах, а третьи провожали покойников в загробный мир. Египтяне искренне верили, что если боги будут на них злиться, им не поздоровиться. И именно поэтому, как и представители многих других цивилизаций древности, они приносили богам жертвы. Египтяне приносили в жертву самых различных животных, причем одним они предлагали кошек, а другим — совершенно других живых созданий. Были случаи, когда в жертву приносились даже люди. В рамках этого материала предлагаю разобраться, каким образом происходили египетские жертвоприношения и кто в них участвовал. В качестве жертв использовались не все живые создания — существовали определенные правила.

 


Жертвоприношения в Египте

Ритуалы жертвоприношения в Египте происходили по-разному. Иногда египтяне просто зажигали благовония вроде фимиама. Так называются смолы, которые при сжигании испускают приятные запахи. Такой ритуал проводился и продолжает существовать в разных народах. Некоторые люди верят, что при зажигании благовоний боги становятся к ним благосклоннее. Древние египтяне тоже искренне в это верили и в некоторых случаях жертвоприношения происходили именно таким, максимально мирным способом.

Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?

В Древнем Египте в жертву приносились даже люди. Обычно ими были слуги и преступники

Но в большинстве случаев жертвоприношения выглядели очень дико — по крайней мере, так бы их восприняли современные люди. Жертвы приносились в специальных жертвенниках, также известных как алтари. Иногда живым созданиям просто пускали кровь и тем самым убивали, а в некоторых случаях их поджигали. Большинству из них отрубали головы и читали над ними страшные проклятия. После этого головы отправлялись в плавание по реке Нил или продавались греческим купцам. Головы животных египтяне в пищу никогда не употребляли.

Человеческие жертвоприношения происходили редко и люди привыкали к ним долго. Алтари для кровавых ритуалов сначала строились за пределами городов. Только потом, благодаря проводившим обряды жрецам, кровавые жертвоприношения стали нормой. Так, по крайней мере, говорится в некоторых научных документах.

Жертвы богам

Ученые уже прекрасно знают, кого и для чего египтяне приносили в жертву. В ходе археологических раскопок ими были обнаружены мумии огромного количества птиц, кошек и других животных. На изображениях внутри египетских пирамид можно увидеть множество богов с головами животных. Следовательно, каждое божество требовало жертву в виде определенных видов живых созданий.

Кошки

Как бы парадоксально это не прозвучало, египтяне считали кошек священными животными, но при этом приносили их в жертву. Как правило, они предназначались богине радости Бастет, которая изображалась в виде человека с головой кошки. Кошек для жертвоприношений растили внутри храмов. Спустя определенное время из них делали мумии и помещали на алтарь. В то же время кошки считались одними из самых главных животных Египта — если возница случайно переезжала кошку, ее забивали камнями насмерть. А в память умершей кошки хозяева сбривали себе брови.

Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?

Мумии кошек

Быки и телята

К быкам и телятам египтяне относились очень избирательно. Эти животные обычно приносились в жертву богине материнства Исиде. Для жертвоприношения подходили только животных с идеально светлой шкурой. Если на теле было хоть какое-то пятнышко, оно считалось испорченным. Скорее всего, хозяева таких «оскверненных» созданий были этому только рады — их скот оставался при них. После определенного обряда тела животных простоту сжигались. Отрубленные головы, как и упоминалось выше, отправлялись в плавание по реке Нил.

Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?

Богиня Исида

Птицы

Недавно в научном журнале Scientific Reports было рассказано о том, как египтяне приносили в жертву птиц. За десятилетия раскопок археологам удалось найти миллионы мумий различных птиц. Но больше всего в жертву приносились птицы ибисы, которых на территории Древнего Египта было очень много. Сейчас они встречаются очень редко, потому что их популяция была сильно сокращена в ходе древних ритуалов. Обычно птицы предназначались для богов Тота, Ра и Гора, которые как раз изображались с птичьими головами. Египтяне ловили их в дикой природе — если бы они выращивались специально, то во внутренностях находились бы остатки той же пищи, которой питались египтяне. А внутри мумий остатки пищи были разными.

Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?

Мумия птицы Ибис

Человеческие жертвоприношения

Человеческие жертвоприношения в Египте действительно были — это не вымысел. Правившие Древним Египтом Фараоны считались богами в человечьем обличье. Люди были уверены, что все, что имеют в своем распоряжении правители, должно уйти с ними в загробный мир. А ведь фараоны обладали не только драгоценностями, но и личными слугами. Так, когда умирал правитель, его слуги приносили себя в жертву и тоже умирали. Решиться на это им помогала вера в то, что после смерти следует еще одна жизнь. Тела нескольких десятков прислуг были найдены в погребальной камере фараона Хор Аха. По словам археологов, мужчины в возрасте от 20 до 25 лет умерли от удушения.

Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?

Иллюстрация жертвоприношения

На тему Древнего Египта также рекомендую прочитать материал об обнаружении нескольких 2500-летних мумий. Это важное событие для научного сообщества, поэтому новость достойна внимания. В статье я также упомянул о проклятиях фараонов — существуют ли они на самом деле?

27 сентябрь 2020 /
Новости технологий
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