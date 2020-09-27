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Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Эти красавцы скоро могут стать никому ненужны.

Есть такой класс машин, как спорткары. Конечно, это больше народное название, ведь официально это все те же седаны и хетчбеки. Есть еще более продвинутый их класс — гиперкары. Так называют то, что является венцом инженерной мысли и машиной на грани трека и города. Часто они стоят больше миллиона долларов и производятся чуть ли не штучными партиями. Круче них только спортивные машины формульного класса и спортпрототипы — то, чему запрещено выезжать на дорогу общего пользования. На самом деле, такому положению дел скоро может быть положен конец, а придет он оттуда, откуда не ждали. Совсем скоро безумные бензиновые монстры будут никому не нужны, а им на смену, тихо шурша шинами, приедут электромобили. Доказательство этого есть уже сейчас, и я говорю не про машины типа Nio, которую даже нельзя забрать домой — тебе привезут ее прямо на трассу — а про ставшую уже банальной Tesla. И вот почему я так думаю.

 


Как сделать машину быстрее

Сейчас нет смысла уходить в не очень далекую историю Tesla и расхваливать Илона Маска. Хотя, часто это получается само собой. Достаточно просто сказать, что компания делает обычные городские, в меру комфортные автомобили, которые благодаря безумному крутящему моменту и высокой мощности электродвигателей могут разгоняться ”до сотни” всего за 3-4 секунды. А то и быстрее.

Дойти до этого рубежа уже дорогого стоит, а дальше каждая десятая секунды и вовсе дается с боем. Дело в том, что сократить разгон до сотни с 12 до 10 секунд (на 2 секунды) можно просто увеличив объем двигателя с 1,4 до 1,6 литра, то есть почти бесплатно. А вот сделать вместо 3 секунд 2,8 (0,2 секунды) — это надо действительно постараться.

Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Эти дерзкие фары уже начинают казаться грустными.

Что особенно приятно и ценно, мало какой спорткар с такими динамическими показателями можно купить даже втрое дороже, чем Tesla Model 3 или Model S. Конечно, ”Маск-мобиль” не обеспечит такой устойчивости на больших скоростях, как условный Porsche 911 GT3 или McLaren P1. Tesla — это в первую очередь городской автомобиль, а ездить с трековыми настройками и подвеской, высотой несколько сантиметров, каждый день едва ли будет приятно. Многие покупают спорткары именно для езды по городу и ощущения того, что они быстрее всех. Tesla обеспечит такое ощущение и это хорошо. Если говорить о том, что она действительно больше является аттракционом, то он должен быть недорогим.

Лично я за ревущие двигатели, но оглядываясь по сторонам, я понимаю, что людям это не так важно, если машина обеспечит им те же динамические характеристики. Это лишний раз подтверждает ту тенденцию, к которой я веду по ходу данной статьи.

Чуть выше я уже вспоминал автомобиль Nio NP9, который просто рвет шаблоны, но он существует только для трека. Вы его покупаете, вам его привозят на трассу, которую вы выберете, и можно ездить. Потом его забирают, моют и ждут следующего вашего желания покататься. Просто так увезти его домой нельзя. Возможно, так компания борется со шпионажем. Судя по всему, Nio NP9 построена на базе машины, которую компания выставляет на старт гонок Формулы Е в составе заводской команды.

Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Так выглядит Nio NP9. Самое то на рыбалку ездить.

Новая Tesla Model S Plaid

Tesla на этой неделе анонсировала выход нового автомобиля, который будет обеспечивать примерно те же характеристики, что и Nio, а заодно превзойдет многие гиперкары. Даже среди штучных машин, о которых я писал некоторое время назад, нет той, которая повторила бы что-то подобное.

В мире существует несколько культовых трасс, на которых самые быстры машины выясняют, какая из низ лучше. Самой известной является ”северная петля” Нюрбургринга, или ”Нордшляйфе”. Но у нее есть конкурент за океаном — Лагуна Сека.

Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Знаменитый поворот «штопор» на трассе Лагуна Сека. Препад высот просто ух…

Испытания на этих и других трассах проходят следующим образом. В один из трек-дней команда инженеров привозит машину и настраивает ее, если надо. А профессиональный пилот, который сможет раскрыть весь потенциал, пытается показать максимум того, на что способен он и сама машина. Чем выше результат, тем круче модель — все просто.

На данный момент абсолютным рекордом является время Себастьяна Бурде (1 минута 05,880 секунд) , которое он показал в 2007 году на машине класса Champ Car. Это машина с открытыми колесами формульного типа и ожидать чего-то подобного от седана было бы очень нелогично. Поэтому, пусть время нового анонсированного Tesla Model S Plaid составило ”только” 1 минуту 30,3 секунды, результат получился все равно крутым.

Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Tesla Model S Plaid проходит круг по трассе Лагуна Сека в США

Это даже быстрее, чем Ferrari F8 с 3,9-литровым двигателем V8 и разгоном до сотни за 2,9 секунды. Только представьте себе, что рекорд этого монстра скорости уделал простой седан, что называется, на каждый день. Для сравнения, Tesla Model S Plaid стоит 129 990 долларов, а Ferrari F8 больше 300 000 долларов. Как думаете, если условные 100 человек захотят купить быструю машину, на что они обратят внимание? Конечно, если у них не безлимитный банковский счет и они не фанаты трудов легендарного комендаторе.

Да, это Ferrari и у нее есть свой шарм, плюс не забываем о том, что управление такой машиной сильно отличается от управления электромобилем. В ней надо выдерживать обороты и вовремя переключать передачи, а это отдельное удовольствие, но только для трека. В городе, как правило, хочется просто иметь динамичный автомобиль. А учитывая, что машины на механике почти перестали выпускаться, можно сделать простой вывод, что пользователям в комплекте с мощностью важнее иметь комфорт, а не возможность показать, как он чувствует машину.

Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Эта красавица проехала круг по трассе Лагуна Сека медленнее Tesla Model S Plaid

Есть ли будущее у электромобилей

Раньше я не очень хорошо относился к спортивным электрическим автомобилям. В том числе это касалось Формулы Е — гоночной серии, в которой участвуют машины с открытыми колесами полностью на электрической тяге. Теперь мир немного изменился. Электромобили в нем стали если не альтернативой бензиновых суперкаров, то точно вышли за рамки классического представления. Раньше, когда говорили об электрической машине, представлялось что-то типа Toyota Prius или и вовсе троллейбуса. Сейчас это быстрый и динамичный автомобиль.

Учитывая стремление общества к комфорту, дальнейшее взрывообразное развитие электротранспорта и растущие расходы на топливо, можно сделать вывод, что мир меняется. Скоро электромобили, вроде Tesla Model S Plaid, сильно потеснят многие другие модели. Особенно учитывая то, что ее автономный пробег уже превышает 800 км.


Конкуренты Tesla

Не зря же многие производители занервничали и начали выпускать свои аналоги Tesla. Примером может служить выход Porsche Taycan и полный перевод автомобилей Lotus на электрическую тягу.

Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Тот самый Porsche Taycan.

Мы живем в интересное время, которое можно сравнить с появлением автомобилей в целом. Я имею в виду переход автомобилей на новый тип энергии. В свое время из состава повозки убрали лошадь, а теперь убирают устаревший бензиновый двигатель. Кстати, мало кто знает, что электрические машины были еще на заре автомобилестроения, но тогда их время не пришло. Теперь они готовы сделать революцию.

27 сентябрь 2020 /
Новости технологий
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