Что такое воспаление и как оно может быть полезным

Зачастую без воспаления невозможно выздоровление

Ваша иммунная система создана, чтобы помогать вам. И обычно она справляется со своей задачей. Когда в результате травмы или попадания инфекции повреждаются клетки вашего тела, иммунные клетки и белки устремляются к этому месту, чтобы решить проблему и улучшить ваше состояние. Этот процесс называется воспалением. В идеале всплеск активности воспалительных клеток прекращается, когда начинается восстановление прежних клеток. Это если все пойдет по плану. Если воспаление продолжается в течение длительного времени, оно может принести больше вреда, чем пользы.

Что такое воспаление?

Тот факт, что воспаление может быть здоровой, нормальной реакцией организма, может многих сбить с толку. Ведь мы привыкли, что воспаление — это всегда что-то плохое. На самом деле все зависит от вида болезни и того, как она протекает. В некоторых случаях ученые сами до сих пор не знают, что такое воспаление: это симптом или источник проблемы?

Виды воспаления

Всем нам известны классические ощущения, сопровождающие воспаление. Например, если вы подвернете ногу, она опухнет — благодаря иммунным клеткам, которые делают кровеносные сосуды более проницаемыми для проникновения других агентов иммунной системы. Некоторые из поступающих белков вызывают ощущение тепла (поэтому больная нога «горит») или боли. Эти ощущения исчезают, когда стихает этот короткий приступ так называемого острого воспаления.

Во время хронического воспаления в организме все время циркулируют те же клетки иммунной системы. Это воспаление больше характерно для пожилых людей. По мере старения иммунной системы ее клеткам сложнее остановиться.

Например, хроническое высокое кровяное давление повреждает стенки кровеносных сосудов. Это повлечет за собой воспалительную реакцию, чтобы устранить повреждение, но сделать это не так просто из-за постоянного течения болезни. Если у человека высокое давление, ему сначала нужно снизить его. В другом случае иммунная система будет активна в этом месте постоянно, но ничего не сможет сделать.

Поэтому иногда постоянная иммунная активность мешает другим биологическим процессам. Например, белки воспалительных процессов нарушают взаимодействие клеток с инсулином. Это может снизить чувствительность к инсулину, что может привести к диабету. В головном мозге некоторые агенты иммунной системы могут разрывать связи или синапсы между клетками.

Воспаление — симптом или причина болезни?

Исследователи до сих пор работают над изучением хронического воспаления. В обычных случая воспаление действительно помогает выздоровлению и проявляется исключительно как симптом. Но когда дело доходит до ожирения, высокого кровяного давления, воспалений органов и диабета, все становится сложнее. Исследователи установили, что некоторые из этих состояний могут усугублять друг друга. Но то, что происходит в случае с неврологическими заболеваниями — например, с болезнью Альцгеймера — менее ясно.

Гены, которые подвергают людей риску нейродегенеративного расстройства, также регулируют иммунные реакции, и ученые считают, что эти состояния каким-то образом связаны друг с другом. Вскрытие мозга, пораженного болезнью Альцгеймера, показывает, что во время нервного расстройства в мозге присутствуют воспалительные белки, которые пытаются разрушить проблемные скопления белков, связанные с этим заболеванием. Но исследователи до сих пор не знают, появляется ли воспаление при болезни Альцгеймера как реакция на другую проблему в иммунной системе, или же хроническое воспаление вызывает саму болезнь.

Может ли диета снизить воспаление?

Предотвращение хронической иммунной реакции может помочь снизить риск других заболеваний, считают ученые. Один из способов добиться этого — придерживаться здоровой диеты. Хотя нет определения «противовоспалительной диеты», несколько исследований показали, что средиземноморская диета — блюда, богатые полезными жирами, с высоким содержанием клетчатки и ярких овощей — могут снизить уровень воспалительных белков.

Большинство советов о том, как уменьшить хроническое воспаление с помощью еды, будут относиться ко всей диете, а не к отдельным ингредиентам, поскольку исследования, изучающие, что происходит в вашем теле после употребления одной пищи, требуют нереальных условий, которые сложно решить. Например, если кто-то съест миску чечевицы, может пройти восемь часов, прежде чем исследователи смогут измерить, как еда повлияла на уровень воспаления.

Кроме того, даже если у отдельных продуктов есть доказательства, свидетельствующие о том, что они уменьшают количество проблемных воспалительных агентов, (один из таких продуктов — оливковое масло), только один продукт не поможет вам улучшить здоровье. Поэтому если и соблюдать диету, то полностью.

А что касается воспаления, когда вы в следующий раз поранитесь или ударитесь, и на этом месте возникнет припухлость, краснота или боль, не ругайтесь. Потому что именно за счет воспаления потом у вас все пройдет.