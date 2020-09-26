Почему дети спят дольше взрослых?

Ученые выяснили, что происходит с детьми во время сна

Дети спят гораздо дольше, чем взрослые — это общеизвестный факт. Молодым родителям может показаться, что их новорожденный ребенок спит целые сутки. На самом же деле, в первый год жизни дети спят по 18 часов в день, отрывками по 4 часа. Ученым уже давно известно, что во время сна младенцы продолжают развиваться. Но развитие — это сложный процесс. Исследователи из разных уголков мира пытаются выяснить, что именно происходит в разных частях тела детей по мере их взросления. Недавно американские ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, в каком возрасте дети перестают долго спать. Также они узнали, в чем заключается разница между снами детей и взрослых. Многие родители будят своих отпрысков в детский сад и школу, что совершенно нормально. Но новорожденных будить новорожденных раньше времени нельзя, потому что в их головном мозге происходят важные процессы. Именно о них мы и поговорим в рамках этой статьи.

Для чего нужен сон?

Результаты проведенного американскими учеными исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances. В рамках научной работы ученые изучили данные о сне 400 детей в возрасте от 0 до 15 лет. Их интересовало, сколько часов в день они спят и как сон влияет на массу и другие свойства их головного мозга.

С возрастом сон детей становится короче

Исследователи до сих пор не могут прийти к единому мнению насчет того, для чего человеку и животным нужен сон. На данный момент существует два предположения:

Сон детей и взрослых

гласит, что сон нужен человеку для обработки поступившей в мозг за день информации. Во время ночного отдыха в головном мозге создаются и укрепляются нейронные связи, от количества которых напрямую зависят умственные способности человека.заключается в том, что во время сна человек восстанавливает состояние своих нервных тканей. Все клетки, включая даже клетки мозга, обмениваются между собой различными веществами и в ходе этого процесса выделяются вредные вещества. Засыпая, человек дает своему организму очиститься от них.

Как оказалось, обе версии верны. Только вот функции сна сильно зависят от возраста человека. Результаты исследования показали, что примерно до 2,4 летнего возраста сон детей на 50% состоит из фазы быстрого сна. В этой фазе в головном мозге формируются нейронные связи. То есть, ребенок развивает свои умственные способности. Чем больше нейронных связей создается, тем больше всего он знает. Поэтому ученые настоятельно советуют родителям не будить своих детей раньше времени. Они просыпаются тогда, когда посчитают нужным.

После двухлетнего возраста сон детей начинает обретать все более «взрослые» черты. Продолжительность быстрой фазы сна начинает сокращаться. При этом увеличивается период пребывания в фазе медленного сна. В этой фазе человеческий организм восстанавливает затраченные на протяжении дня запасы энергии. А мозг уже не обрабатывает данные, а занимается их закреплением.

В ходе взросления, длительность сна человека начинает сокращаться. Если младенцы могут спать по 18 часов в сутки, то подростки уже спят по 8 часов в день. Взрослые же люди могут высыпаться за 6 часов. К сожалению, статистика показывает, что начиная с подросткового возраста люди перестают спать рекомендованное количество времени. У молодых слишком много соблазнов вроде компьютерных игр и встреч с друзьями, а взрослые не могут уснуть из-за большого количества работы. Как бы это сложно не было, каждому человеку рекомендуется восстановить режим сна, потому что недосып чреват возникновением серьезных проблем со здоровьем.

Недавно я уже писал, что полноценный сон — это такая же важная составляющая здорового образа жизни, как и правильное питание и занятия спортом. Сохраняя правильный режим сна, можно помочь своему организму сбросить лишний вес. О том, как это работает, можно почитать в этом материале. Приятного чтения и не забывайте о здоровом сне!