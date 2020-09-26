» » Почему человечеству нужно отказаться от поедания рыбы и перейти на медуз?

Почему человечеству нужно отказаться от поедания рыбы и перейти на медуз?

Почему человечеству нужно отказаться от поедания рыбы и перейти на медуз?

Медузы могут стать едой будущего

На сегодняшний день в международной Красной книге числится 32 000 животных, которые находятся на грани вымирания. В нее входят только известные науке птицы, млекопитающие и рыбы, поэтому на самом деле на грани полного исчезновения могут находиться еще большее количество животных. Человечество всеми способами пытается выявить находящиеся под угрозой вымирания виды и сохранить их живыми. Но больше всего внимания мы уделяем земным млекопитающим и птицам, позабыв о рыбах и других водных обитателях. Недавно австралийские ученые обнаружили, что в магазинах многих стран продаются продукты, изготовленные из вымирающих видов морских животных. Они забили тревогу — если человечество не обратит на это внимание и не предпримет меры, разнообразие жизни на нашей планете может заметно сократиться. Вместо рыбы и других вымирающих созданий они предложили есть медуз. Но разве они съедобны?

 


Вымирающие виды морских животных

О необычном предложении австралийских ученых написали авторы научного издания Science Alert. В период с 2006 по 2014 год исследователи из австралийского штата Квинсленд выявили более 100 видов морских животных, которые находятся на грани исчезновения и все равно употребляются людьми в пищу. Примечательно, что 92 из изученных животных считаются просто уязвимыми, а 11 из них действительно скоро полностью вымрут. Все эти создания активно вылавливаются и продаются в магазинах, причем полностью на законных основаниях.

Почему человечеству нужно отказаться от поедания рыбы и перейти на медуз?

Иногда мы едим вымирающих животных, даже не подозревая об этом

Если эту ситуацию пустить на самотек, в скором времени на нашей планете станет еще меньше живых существ. Человечество уже уничтожило всех шерстистых мамонтов, птиц додо, морских коров и многих других животных. А в скором времени с лица Земли могут быть стерты такие существа, как морские ушки, съедобные мидии и мангровые крабы. Все эти животные употребляются людьми в пищу. Особенно высоко ценятся морские ушки, которые очень любимы жителями Японии и Китая. А из их раковин часто изготавливаются украшения.

Почему человечеству нужно отказаться от поедания рыбы и перейти на медуз?

Вымершая птица додо

Во многих странах вылавливать и продавать находящихся на грани исчезновения животных строго запрещено. Например, в американских штатах Вашингтон и Орегон запрещена ловля вышеупомянутых морских ушек. Только вот выследить нарушителей закона очень трудно, потому что в конечным продуктах вид морских животных не указывается. Вместо этого на этикетках пишут что-то обобщенное вроде «морская рыба». А если бы производителей продуктов обязали указывать использованные в производстве виды морепродуктов, нарушений стало бы меньше.

Почему человечеству нужно отказаться от поедания рыбы и перейти на медуз?

Приготовленные морские ушки

Блюда из медуз

Австралийские ученые считают, что запрещенные к продаже продукты можно заменить пригодными в пищу изделиями из медуз. На данный момент медузы не находятся на грани вымирания и даже наоборот — их очень много. А ведь из них вполне можно изготавливать вкусную еду. В 2018 году в Дании были представлены первые в мире чипсы из медуз. Исследователи разработали метод готовки медуз, при котором они становятся хрустящими. Сами по себе они не имеют вкуса, но после добавления специй они становятся весьма аппетитными. Так, по крайней мере, писали ученые в своих отчетах. Еще они уверяли, что чипсы из медуз богаты магнием, железом и витамином B12. При этом в них мало углеводов, что очень диетично.

Почему человечеству нужно отказаться от поедания рыбы и перейти на медуз?

Так выглядят чипсы из медуз

Исследователи отметили, что многие деликатесы на самом деле не имеют вкуса. Например, акульи плавники без правильной готовки и использования специй практически невозможно употреблять в пищу. Но некоторые люди отлично их готовят и блюда из плавников акул стоят очень дорого. В Китае медузы употребляются в пищу уже 1700 лет и на сегодняшний день существует огромное количество рецептов. Они являются важными частями многих салатов, суши и даже некоторых разновидностей мороженого.

Почему человечеству нужно отказаться от поедания рыбы и перейти на медуз?

Медузы пригодны в пищу, но только после специальной обработки

О том, что в скором будущем блюда из медуз станут нормой, однажды рассказывал автор Hi-News.ru Илья Хель. Некоторые ученые считают, что когда-нибудь заботой о природе заинтересуется огромное количество людей. При составлении списка покупок они будут уделять много внимания тому, не наносят ли они своими действиями вред природе.

26 сентябрь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Человечество изменило сушу до неузнаваемости. Но что насчет воды?
Новости технологий

Человечество изменило сушу до неузнаваемости. Но что насчет воды?

Облик нашей планеты постоянно меняется. На месте огромных по размерам лесов и полей возникают высотные дома и заводы, а на плодородных землях выращиваются сельскохозяйственные культуры. Не стоит
Кто такие «адские муравьи» и почему они так странно выглядят?
Новости технологий

Кто такие «адские муравьи» и почему они так странно выглядят?

На сегодняшний день ученым известно о существовании примерно 15 000 видов муравьев. Учитывая то, что большинство из нас своими глазами видели максимум 3-4 из них, этот факт для некоторых людей может
Хомяки оказались на грани полного исчезновения
Новости технологий

Хомяки оказались на грани полного исчезновения

В XX веке обыкновенные хомяки (Cricetus cricetus) толпами бегали по степям Европы и России, считаясь сельскохозяйственными вредителями. Они были такими же многочисленными созданиями, как крысы и
Количество червей в сырой рыбе увеличилось почти в 300 раз
Новости технологий

Количество червей в сырой рыбе увеличилось почти в 300 раз

Паразитические черви — это организмы, которые способны проникать внутрь других живых существ и жить за их счет. Их существует огромное множество, но недавно американские ученые особенно
В Австралии открыты новые виды акул. Опасны ли они для людей?
Новости технологий

В Австралии открыты новые виды акул. Опасны ли они для людей?

Вряд ли многие из нас видели акул в живую, но благодаря документальным фильмам мы отлично знаем об их кровожадности и умении быстро плавать. Но знаете ли вы, что в мире существуют и безопасные для
Странное животное на берегу Ганы
Новости технологий

Странное животное на берегу Ганы

Недавно на территории одного из пляжей в округе Йоморо в Гане местные жители нашли странные останки, которые, предположительно, принадлежат морскому млекопитающему. Мертвое существо, вес которого
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомИстория робототехники: как выглядели самые первые роботы?Чипирование началось: Neuralink проследила за мозговой активностью свиньиВ Японии испытали "летающий автомобиль"Голографическое кино может стать реальностью1 сентября к Земле приблизится астероид размером с многоэтажный домНа каких самолетах летают президенты США и России?Завершена проверка российского оборудования на индийских космических кораблях


Свежие Статьи
MoonRanger будет искать воду в окрестностях южного полюса Луны

MoonRanger будет искать воду в окрестностях южного полюса Луны

Первый в мире эксперимент в условиях «сухой» иммерсии с участием женщин-добровольцев

Первый в мире эксперимент в условиях «сухой» иммерсии с участием женщин-добровольцев

Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на Венере

Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на Венере

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+