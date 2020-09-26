Почему человечеству нужно отказаться от поедания рыбы и перейти на медуз?

Медузы могут стать едой будущего

На сегодняшний день в международной Красной книге числится 32 000 животных, которые находятся на грани вымирания. В нее входят только известные науке птицы, млекопитающие и рыбы, поэтому на самом деле на грани полного исчезновения могут находиться еще большее количество животных. Человечество всеми способами пытается выявить находящиеся под угрозой вымирания виды и сохранить их живыми. Но больше всего внимания мы уделяем земным млекопитающим и птицам, позабыв о рыбах и других водных обитателях. Недавно австралийские ученые обнаружили, что в магазинах многих стран продаются продукты, изготовленные из вымирающих видов морских животных. Они забили тревогу — если человечество не обратит на это внимание и не предпримет меры, разнообразие жизни на нашей планете может заметно сократиться. Вместо рыбы и других вымирающих созданий они предложили есть медуз. Но разве они съедобны?

Вымирающие виды морских животных

О необычном предложении австралийских ученых написали авторы научного издания Science Alert. В период с 2006 по 2014 год исследователи из австралийского штата Квинсленд выявили более 100 видов морских животных, которые находятся на грани исчезновения и все равно употребляются людьми в пищу. Примечательно, что 92 из изученных животных считаются просто уязвимыми, а 11 из них действительно скоро полностью вымрут. Все эти создания активно вылавливаются и продаются в магазинах, причем полностью на законных основаниях.

Иногда мы едим вымирающих животных, даже не подозревая об этом

Если эту ситуацию пустить на самотек, в скором времени на нашей планете станет еще меньше живых существ. Человечество уже уничтожило всех шерстистых мамонтов, птиц додо, морских коров и многих других животных. А в скором времени с лица Земли могут быть стерты такие существа, как морские ушки, съедобные мидии и мангровые крабы. Все эти животные употребляются людьми в пищу. Особенно высоко ценятся морские ушки, которые очень любимы жителями Японии и Китая. А из их раковин часто изготавливаются украшения.

Вымершая птица додо

Во многих странах вылавливать и продавать находящихся на грани исчезновения животных строго запрещено. Например, в американских штатах Вашингтон и Орегон запрещена ловля вышеупомянутых морских ушек. Только вот выследить нарушителей закона очень трудно, потому что в конечным продуктах вид морских животных не указывается. Вместо этого на этикетках пишут что-то обобщенное вроде «морская рыба». А если бы производителей продуктов обязали указывать использованные в производстве виды морепродуктов, нарушений стало бы меньше.

Блюда из медуз

Австралийские ученые считают, что запрещенные к продаже продукты можно заменить пригодными в пищу изделиями из медуз. На данный момент медузы не находятся на грани вымирания и даже наоборот — их очень много. А ведь из них вполне можно изготавливать вкусную еду. В 2018 году в Дании были представлены первые в мире чипсы из медуз. Исследователи разработали метод готовки медуз, при котором они становятся хрустящими. Сами по себе они не имеют вкуса, но после добавления специй они становятся весьма аппетитными. Так, по крайней мере, писали ученые в своих отчетах. Еще они уверяли, что чипсы из медуз богаты магнием, железом и витамином B12. При этом в них мало углеводов, что очень диетично.

Исследователи отметили, что многие деликатесы на самом деле не имеют вкуса. Например, акульи плавники без правильной готовки и использования специй практически невозможно употреблять в пищу. Но некоторые люди отлично их готовят и блюда из плавников акул стоят очень дорого. В Китае медузы употребляются в пищу уже 1700 лет и на сегодняшний день существует огромное количество рецептов. Они являются важными частями многих салатов, суши и даже некоторых разновидностей мороженого.

О том, что в скором будущем блюда из медуз станут нормой, однажды рассказывал автор Hi-News.ru Илья Хель. Некоторые ученые считают, что когда-нибудь заботой о природе заинтересуется огромное количество людей. При составлении списка покупок они будут уделять много внимания тому, не наносят ли они своими действиями вред природе.