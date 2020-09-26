Неконтактные племена: что известно о 100 изолированных народах мира?

Неконтактные народы ведут самостоятельный и самодостаточный образ жизни

1 июля 2014 года семь членов амазонского племени вышли из джунглей и установили свой первый контакт с остальным миром. Это произошло из-за ужасной и трагической необходимости. Несмотря на 600-летнюю португальско-бразильскую историю, это племя появилось только для того, чтобы наладить отношения со своими новыми соседями. По данным Survival International, в мире до сих пор существует около 100 так называемых неконтактных народов, хотя их реальное число, вероятно, выше. Источники этих цифр включают наблюдения с самолетов, пролетающих над изолированными районами и сообщения контактировавших с туземцами людей, живущих поблизости. На самом деле «неконтактный» – это немного неправильное название, поскольку вполне вероятно, что даже самое изолированное племя в мире каким-то образом взаимодействовало с чужаками, будь то лицом к лицу или благодаря межплеменной торговле. Однако эти народы не интегрированы в глобальную цивилизацию и сохраняют свои собственные обычаи и культуру.

Неконтактные народы

В целом неконтактные племена не проявляют интерес к общению с внешним миром. Одна из возможных причин такого поведения – страх. При этом исследователи отмечают, что неконтактные народы превосходно ориентируются в лесах и прекрасно знают о присутствии посторонних.

Причины, по которым группа людей может захотеть остаться изолированной, могут быть разными, но во многих случаях они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Антрополог Роберт С. Уокер из университета штата Миссури (США) также считает страх основной причиной, по которой неконтактные племена не выходят на связь с цивилизацией. В современном мире изоляцию племен можно романтизировать как противостояние силам глобализации и капитализма, но, как говорит Ким Хилл, антрополог из Аризонского государственного университета, «не существует группы людей, добровольно оставшейся в изоляции, потому что они думают, что это круто – не иметь контакта ни с кем другим на планете.»

Как видно на фото , некоторые племена живут в наиболее труднодоступных местах планеты.

Стоит ли дружить?

С технической точки зрения, большинство из этих племен так или иначе контактировали с внешним миром. Так называемое «самое изолированное племя в мире» впервые установило контакт с цивилизованным обществом в конце 1800-х годов, хотя с тех пор они предпочитали держаться обособленно. В Бразилии над лесами Амазонки регулярно проходят облеты лесистой местности, где обитают племена племена не только из антропологического любопытства, но и для того, чтобы убедиться, что незаконные вырубки лесов не происходят, а также подтвердить выживание дикой природы после стихийных бедствий.

Исторически сложилось так, что дела у племен, с которыми мы контактировали, сразу после встречи не складывались. Причина заключается в изоляции – у них попросту отсутствует иммунитет ко многим распространенным заболеваниям. Более того, существует задокументированная история первых контактов, которые привели к эпидемиям. Сегодня исследователи призывают не вступать в контакт с племенными народами из-за пандемии Covid-19. Как пишет National Geographic, коронавирус все ближе подбирается к племенам Амазонки.

Однако некоторые антропологи считают, что изолированные популяции не жизнеспособны в долгосрочной перспективе «и» хорошо организованные контакты сегодня являются гуманными и этичными. Дело в том, что известно множество случаев, когда вскоре после мирного контакта с внешним миром выжившие коренные народы быстро восстанавливались после демографических катастроф. Необходимо отметить, что этот аргумент отвергается большинством сторонников прав коренных народов и в некоторой степени лишен доказательств.

Сентинельцы

«Самое изолированное племя в мире» проживает на Андаманских островах у берегов Индии. Соприкоснувшись с цивилизацией в 19 веке, племя с тех пор оставалось изолированным и враждебным к чужакам – последняя официальная попытка установить контакт была предпринята в 1996 году. Все дальнейшие попытки установить контакт не предпринимались не только для того, чтобы защитить племя от болезней, но и потому, что туземцы имеют тенденцию стрелять из лука в любого, кто подходит слишком близко. В 2018 году американский миссионер Джон Чу решил донести слово Божие до Сентинельцев. Однако тузенцам его визит не понравился и они его застрелили.

На сегодняшний день этот неконтактный народ остается обществом охотников-собирателей, которому не ведомо земледелие. У них есть металлические инструменты, но делать их они могут только из железа, которое извлекают в местах близлежащих кораблекрушений. Это племя оставалось изолированным так долго, что языки соседних племен для них непонятны, а язык их собственного племени остается неклассифицированным. Ученые полагают, что самое неконтактное племя в мире существует в изоляции на протяжении нескольких сотен, если не тысяч лет.

Племя Джавара

Племя Джавара – это еще один изолированный народ в Индии, также проживающий на Андаманских островах. Они являются самодостаточным обществом охотников-собирателей и, по некоторым данным, довольно счастливы и здоровы. В начале девяностых годов местное правительство представило план по введению племени в современный мир, но недавно от него было решено отказаться, даже несмотря на то, что в последнее время между Джараваси и чужаками стало больше общения из-за увеличения поселений вблизи их деревень.

В 1998 году члены племени начали посещать внешний мир. Этот контакт стал причиной двух вспышек кори в племени, у жителей которого не было к ней иммунитета. Племя также все чаще подвергается визитам заблудших туристов и новых поселений поблизости.

Вале-ду-Джавари

Долина Джавари в Бразилии – это территория размером с Австрию, где проживает около 20 коренных племен. 2000 человек из 3000 проживающих там считаются «неконтактными». Информации об этих племенах совсем немного, однако исследователям известно, что туземцы используют сельское хозяйство наряду с охотой, а также изготавливают металлические инструменты и горшки.

В 1970-х и 80-х годах прошлого века бразильское правительство проводило политику установления контактов с изолированными племенами, однако этому положила конец история племени Матис из этого региона. В результате болезней, которым они подверглись, три из пяти деревень племени были стерты с лица земли, а их население резко сократилось. Сегодня угроза этим изолированным племенным народам исходит от шахтеров и лесорубов.

Новая Гвинея

Информации об этих изолированных народах крайне мало, поскольку индонезийское правительство проделало хорошую работу, чтобы не допустить людей в высокогорье. Однако некоторые племена вступали в контакт с цивилизованным миром в течение последнего столетия, при этом оставаясь довольно изолированными и сохраняя свои традиции.

Один из наиболее ярких примеров – народ Дани и его история. Расположенное в самом сердце индонезийской Новой Гвинеи, племя контактирует с внешним миром, но сохраняет свои обычаи. Этот народ известен ампутацией пальцев, в память об уже погибших товарищах, также они широко используют краску для тела. Хотя Дани поддерживают контакт с остальным миром с 1938 года, они дарят исследователям представление о людях, с которыми нам еще предстоит встретиться.

Конго

За последнее столетие контакты со многими лесными народами Конго происходили нечасто. Однако предполагается, что многие изолированные племена все еще существуют. Мбути или «пигмеи», — это соприкасающийся, но изолированный народ, который может дать нам представление о том, как могут жить другие, неизвестные ученым неконтактные племена.

Пигмеи активно контактируют с внешним миром

Мбути – это охотники-собиратели, которые воспринимают лес как родителя, который обеспечивает их всем необходимым. Они живут в маленьких эгалитарных деревнях и в основном самодостаточны, но занимаются торговлей с внешними группами. Сегодня их образ жизни находится под угрозой из-за вырубки лесов, незаконной добычи полезных ископаемых и геноцида, проводимого против пигмеев.