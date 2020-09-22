Почему самое ядовитое растение в мире вызывает сильную боль?

Боль, которую причиняет человеку растение Гимпи-гимпи, способна свести с ума

Многие люди считают Австралию очень опасным местом, полным ядовитых существ. И это совершенно верное представление, потому что этот материк буквально хочет убить каждого, кто на нем очутится. Интернет полон фотографиями и видеороликами, где местные жители пытаются прогнать из своих домов огромных змей и пауков. Но знаете ли вы, что австралийская природа также полна ядовитыми растениями? Взять, к примеру, дерево Гимпи-гимпи (Dendrocnide moroides), которое причиняет ужасную боль каждому, кто к нему прикоснется. Люди описывают эту боль как смесь жжения кислоты и разряда электрического тока, причем эти ужасные ощущения могут длиться целый месяц или даже больше. И часто эту боль не могут унять даже обезболивающие. До сих пор ученые не могли понять, каким образом австралийское растение приносит людям настолько ужасные мучения. Оказалось, в нем содержится ранее неизвестный науке яд.

Дерево Гимпи-гимпи

О дереве Гимпи-гимпи я уже рассказывал в статье про самые необычные растения в мире. Оно растет в тропических лесах Австралии и Индонезии и по праву считается самым ядовитым растением в мире. Само по себе оно не может убить человека. Однако люди, которым не посчастливилось к нему прикоснуться, испытывали нестерпимую боль, которая способна довести до самоубийства. К большому счастью, еще ни одна жертва Гимпи-гимпи с собой не покончила. Но это не значит, что растение не опасно. Ведь это должно быть ужасно, когда человек целый месяц беспрерывно испытывает боль, которую врачи не могут унять. Такую пытку не пожелаешь даже врагу.

Листья дерева Гимпи-гимпи

Строение опасных растений

По словам исследователя Ирины Веттер (Irina Vetter), на поверхности всех жалящих растений вроде крапивы есть крошечные иголки, именуемые как трихомы. Их длина не превышает 5 миллиметров, поэтому они выглядят как тонкие волоски. Когда человек касается их, они воздействуют как иглы для подкожных инъекций. Только в организм человека попадают не лекарства, а смесь ядовитых веществ. Ранее внутри жалящего растения Гимпи-гимпи были обнаружены гистамин и муравьиная кислота. Они также содержатся в обыкновенной крапиве и причиняют боль. Однако, по сравнению с мучениями от тропического растения, боль от крапивы — это мелочь.

Трихомы Гимпи-гимпи под микроскопом

Недавно австралийские ученые решили тщательнее изучить вещества, входящие в состав «адской смеси» внутри ядовитого Гимпи-гимпи. Оказалось, что помимо упомянутых выше компонентов, внутри растения есть совершенно новый для науки яд. Ему дали название гимпиетид (Gympietides). В ходе лабораторных экспериментов, ученые выяснили, что он воздействует напрямую на важнейшие компоненты нервных клеток. А ведь именно раздражение нервных клеток и вызывает у живых организмов боль. Яд гимпиетид обладает свойством воздействовать на нервные клетки очень долго, поэтому жертвы растения и страдают целые недели и месяцы.

Яд внутри растения

Результатами проведенного исследования поделилось издание New Atlas. Отныне ученые знают, что именно провоцирует сильную боль у жертв растения Гимпи-гимпи. А это значит, что скоро они смогут разработать эффективное обезболивающее. И это средство против боли может оказаться полезным и в борьбе с болью, причиненной ядовитыми змеями и морскими улитками. А все потому, что по своей структуре гимпиетид похож на яды некоторых разновидностей этих животных. И вот что еще интересно — каким образом эволюция сделала так, что ядовитые вещества внутри растений и животных вдруг обрели схожие свойства? В научной среде явление, при котором организмы из разных групп обзаводятся общими чертами, называется конвергентной эволюцией. Например, дельфины своим внешним видом очень похожи на рыб, но при этом являются млекопитающими. Скорее всего, ученые также займутся изучением общих черт растений и животных.

А задумывались ли вы над тем, могут ли растения испытывать боль? Ведь в детстве многие из нас любили бить крапиву палками. Может быть, им было больно, а мы даже этого не знали?