Каким будет укрытие для первых марсианских колонистов?

Марс – не самая дружелюбная для человека планета

Пока Красную планету бороздят марсоходы, исследователи размышляют над строительством убежищ и материалов, необходимых будущих марсианским колонистам. Авторы новой работы предполагают, что мы могли бы использовать один из самых распространенных органических полимеров на Земле для строительства убежищ на Марсе. Этот материал, называемый хитином, вырабатывается и метаболизируется большинством биологических организмов и составляет основную часть клеточных стенок грибов, чешуи рыб и земноводных, а также ракообразных. Команда, возглавляемая Хавьером Фернандесом из Сингапурского университета технологии и дизайна, попыталась создать материал, объединив волокно из хитина с минеральным материалом, имитирующим марсианскую почву. Настоящее исследование имеет решающее значение для будущих космических полетов на Луну и Марс , которые могут включать в себя длительное пребывание в космосе.

На пути к Красной планете

Как пишут авторы работы, опубликованной в журнале PLOS ONE, хитин – это один из материалов, который можно использовать для проектирования необходимого укрытия в космосе. В ходе работы исследователи использовали хитин для разработки «искусственной экосистемы, которая будет поддерживать здоровье людей в марсианской среде». Производство материалов для укрытия на Марсе должно быть экономически эффективным, и, как пишут автор работы, «устойчивое производство этих материалов должно быть контекстуализировано в марсианской экосистеме.»

Хитиновый материал можно также использовать для конструирования инструментов. Так, команда создала гаечный ключ, объединив хитозан, полученный из хитина, с минералом, который имитирует почву на Марсе. Результаты показали, что c помощью нового материала можно быстро производить основные инструменты и возводить укрытия. Доктор Фернандес рассказал CNN, что биоинспирированное производство и устойчивые материалы не заменяют синтетические полимеры, но вместо этого позволяют технологии определять новый вид производства, которого не могут достичь синтетические аналоги.

Хитин может быть отлит в различные формы.

Мы продемонстрировали, что хитиновые материалы важны не только для нашего выживания на Земле, но и для одного из следующих крупнейших достижений человечества: нашего превращения в межпланетный вид.



Ученым в лабораторных условиях удалось произвести марсианский Биолит, используя хитозан, полученный из кутикулы членистоногих путем обработки гидроксидом натрия – компонентом, получаемым на Марсе посредством электролитического гидролиза. Проще говоря: полученный материал "похож как бетон, но гораздо легче».

Хитин – материал будущего?

Поскольку хитин очень распространен на нашей планете, его также можно использовать для производства продуктов питания и систем жизнеобеспечения. Исследователи отмечают, что этот практически универсальный материал может быть использован в сельском хозяйстве и переработке биологических отходов. Также хитин можно применять при производстве биопластика. Более того, в исследовании отмечается, что извлечение хитина не будет конкурировать с поставками продовольствия, а является его побочным продуктом.

Отметим, что технология с использованием хитина изначально была разработана для создания круговых экосистем в городских условиях, однако исследователи поняли, что разработанной технологии будет вполне достаточно в замкнутых искусственных экосистемах, таких как другие планеты. «В то время как скудные ресурсы во внеземной среде создают чрезвычайные проблемы для установления замкнутого экологического цикла, поддерживающего человеческую деятельность, концептуально это похоже на проблему устойчивого развития на Земле», — заключили авторы научной работы.

Несмотря на то, что из хитина можно возводить целые убежища, от космической радиации данный материал не спасет

Напомним, что за последние несколько лет сразу несколько стран заявили о намерении отправить человека на Марс . Однако многие ученые регулярно высказывают сомнения в данной затее, напоминая о космической радиации – одной из ведущих проблем, стоящих между человечеством и космическими путешествиями. Как показали результаты многочисленных научных исследований, космическая радиация может оказать негативное влияние не только на тело, но и на мозг будущих космонавтов. Подробнее об этой проблеме читайте в нашем материале.

Однако недружелюбная космическая среда вовсе не означает, что человечество навсегда останется на Земле. Компания SpaceX Илона Маска и NASA намерены отправить первых людей на Марс всего через три года, следовательно, вопрос об укрытии для астронавтов на Красной планете как никогда актуален. А как вы думаете, состоится ли в 2024 году первая в истории человечества пилотируемая миссия на Марс ? Ответ будем ждать в комментариях к этой статье.