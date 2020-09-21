Какие родители склонны чрезмерно контролировать своих детей?

Порой гиперопека выглядит именно так

Каждый родитель по-разному относится к воспитанию своих детей. Кто-то не обращает на них лишнего внимания и позволяет самостоятельно разбираться со всеми своими проблемами. Однако, сегодня все чаще можно встретить отцов и матерей, которые слишком сильно контролируют свою дочерей и сыновей. Такого явление нам больше всего известно как «гиперопека». А в англоязычных странах таких отцов и матерей называют «helicopter parent», что можно перевести как «родитель-вертолет». Все потому, что такие люди кружат вокруг своих детей будто вертолеты и пытаются помочь им во всем. Чрезмерная забота может дойти до состояния абсурда, когда родители не дают уже довольно взрослым детям даже самостоятельно прибраться в комнате. С чем именно связано возникновение гиперопеки, ученым до сих пор точно не известно. Однако, недавно американские исследователи стали на шаг ближе к разгадке.

Последствия гиперопеки

Результаты проведенного ими исследования были опубликованы в журнале Couple and Family Psychology. По словам одного из авторов исследования Криса Сегрина (Chris Segrin), чрезмерная опека детей — это очень плохой метод воспитания. Он уверен, что такой подход лишает детей самостоятельности и может привести к возникновению проблем во взрослой жизни. В ходе многочисленных исследований было выяснено, что гиперопека со стороны родителей может привести к возникновению стресса у ребенка и даже пристрастию к алкоголю и запрещенным веществам. Последствия могут проявить себя не сразу, а в возрасте от 18 до 25 лет.

Еще одна визуализация гиперопеки

Причины гиперопеки

Причин возникновения гиперопеки по отношению к своему ребенку может быть несколько. В большинстве случаев, чрезмерно контролируя своего сына или дочь, родители пытаются удовлетворить собственные потребности. Допустим, у них не получается подняться по карьерной лестнице. Постоянно помогая своему ребенку и и «желая ему только хорошего», они пытаются доказать себе, что являются хотя бы хорошими родителями. Они действительно могут любить своего ребенка и желать ему всего самого лучшего, но все равно в таком отношении таится жажда удовлетворения своих потребностей. Ведь часто дети просят их дать им возможность быть хотя бы немного самостоятельными, но многие родители попросту игнорируют эти просьбы.

Некоторые родители могут опекать даже взрослых детей

Иногда причина гиперопеки таится гораздо глубже. Некоторые психологи считают, что гиперопекающие родители подсознательно испытывают к своим детям враждебность. Они стараются отрицать это и всеми силами показывать, что любят своего сына или дочь. И все это нужно только для того, чтобы не испытывать чувства вины. Также они чувствуют, что их тайная враждебность может стать причиной неприятностей у ребенка. Таким родителям кажется, что с их ребенком в любой момент может произойти что-то странное, поэтому и пытаются всегда их контролировать.

Эксперимент с родителями и детьми

Исследователи из группы под руководством профессора Криса Сегрина предложили еще одну вероятную причину гиперопеки — перфекционизм. Под этим термином принято понимать явление, при котором человек всегда стремится к совершенству. Перфекционисты не могут терпеть неточностей и стараются выполнять свою работу идеально. Но в этом мало хорошего, потому что стремление к совершенству в течение долгого времени может привести к весьма негативным последствиям. Речь идет о стрессе, отсутствии времени на собственную жизнь и так далее. Да и к тому же, ничего идеального в нашем мире не существует.

Чтобы проверить, есть ли между перфекционизмом и гиперопекой хоть какая-нибудь связь, ученые провели эксперимент. Они собрали группу из 302 родителей и того же количества детей. Им были розданы опросники, в которых нужно было оценить уровень своего метода воспитания, а также строгость по отношению к себе и ребенку. Дети же отвечали на вопросы насчет удовлетворенности методами воспитания своих отцов и матерей. Они имели право выбирать, кто из родителей больше склонен к чрезмерной опеке — отец или мать. Оказалось, что чаще всего много лишнего внимания к своим детям уделяют матери.

Результаты исследования показали, что перфекционисты действительно часто испытывают потребность в опеке своих детей. Считается, что контролируя действия своих детей, они просто хотят, чтобы те достигли целей, к которым они сами когда-то стремились. Исследователи отметили, что самооценка некоторых родителей сильно зависит от того, насколько часто они общаются с детьми и помогают им с выполнением задач. Это нормально, что отцы и матери стараются дать своим детям все лучшее, но меру всегда нужно знать.