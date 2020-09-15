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В каких странах живут самые активные люди?

В каких странах живут самые активные люди?

В каких странах люди больше ходят пешком и занимаются спортом? Сейчас выясним

Физическая активность, наряду с правильным питанием, считается одним из главных факторов здорового образа жизни. В ходе многочисленных научных исследований было выяснено, что регулярные занятия спортом и пешие прогулки способны улучшить работу мозга, устранить депрессию и помочь в избежании ожирения. В 2017 году ученые из американского штата Калифорния решили выяснить, люди из каких стран ведут наиболее активный образ жизни. Результаты проведенной научной работы оказались весьма интересными и полезными. На их основе можно разработать план помощи миллионам людей по всему миру, которые рискуют пострадать от последствий набора лишнего веса. Ведь ожирение может стать причиной развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, представители каких стран отстают от других в плане физической активности, как это сказывается на их здоровье и каким образом можно решить эту проблему.

 


Физическая активность в разных странах

Данные о физической активности людей были собраны при помощи приложения Argus. Оно, как и многие другие сервисы для любителей фитнеса, собирает информацию о физической активности пользователей. Самым главных и наглядным показателем является количество сделанных в день шагов. Считается, что ежедневно каждый человек должен проделывать более 10 000 шагов. Получается, что каждый день человеку необходимо отказываться от некоторых видов транспорта и ходить пешком примерно 8 километров. Если человек ходит со среднестатистической скоростью 5 километров в час, то по времени это займет около 1,5 часа, что не так уж и много.

В каких странах живут самые активные люди?

Шагомер есть как на смартфоне, так и в фитнес-трекерах. На фото — Xiaomi Mi Band 5

В распоряжении ученых из Стэнфордского университета (США), оказались данные о физической активности 700 тысяч человек. Объединив всю эту информацию, ученые выяснили, что среднестатистический пользователь фитнес-приложений ежедневно проделывает около 5000 шагов. Самыми активными пользователями оказались жители японского Гонконга — в среднем, каждый из них ежедневно проделывает около 6880 шагов. А вот самыми мало активными оказались жители Саудовской Аравии, которые каждый день ежедневно совершают по 3103 шага.

Опасность малоподвижного образа жизни

В том, что недостаточная активность вредит человеческому здоровью, сомнений нет. В 2016 году ученые изучили данные о физической активности более миллиона мужчин и женщин. Оказалось, что люди с сидячим образом жизни имели наиболее высокий риск смерти от всех возможных причин. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак и многие другие смертельно опасные болезни. И почти наверняка многие из этих людей имели проблемы с лишним весом. В рамках научной работы, американские исследователи также выяснили, в каких странах малый уровень физической активности приводит к ожирению.

В каких странах живут самые активные люди?

Ожирение провоцирует развитие смертельно опасных заболеваний

Результаты исследования показали, что чем больше в стране «неравенства активности», тем больше в ней полных людей. Под этим термином принято понимать соотношение в стране активных и малоактивных людей. Например, в Швеции нет такого явления, что половина страны физически активны, а другая половина предпочитает передвигаться исключительно на транспорте или вовсе лежать на диване. В большинстве своем, швейцарцы очень любят физическую активность, поэтому большая часть населения не страдает от ожирения. Исследователи преподнесли это как большое открытие, но на самом деле, такая взаимосвязь вполне логична.

В каких странах живут самые активные люди?

Чтобы выполнить дневную норму физической активности, можно отказаться от лифтов и подниматься по лестницам

А вот в США и Саудовской Аравии показатель «неравенства активности» высок. Исследователи выяснили, что в этих странах женщины ведут гораздо менее активный образ жизни, чем мужчины. Точных данных о количестве ежедневно проделываемых шагов жителей России исследователи не предоставили. Но вышеупомянутый показатель неравенства в нашей стране не достигает высоких уровней. Получается, что многие из нас ведут активный образ жизни и проблем с лишним весом мы не испытываем. По крайней мере, среди пользователей приложения Argus таких мало.

По мнению исследователей, жители некоторых стран были бы рады быть активными, но им мешают обстоятельства. Например, в американских городах Мемфис и Хьюстон пешее передвижение не приветствуется, поэтому большая часть населения ездят на автомобилях. А вот в городах с дорожками для велосипедистов и обилием различных парков люди очень любят погулять. Однако, не стоит забывать, что найти способ восполнить дневную норму физической активности можно всегда. Например, выполнение упражнений в домашних условиях еще никто не отменял.

15 сентябрь 2020 /
Новости технологий
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