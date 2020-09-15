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Что такое дислексия и как ее можно вылечить?

Что такое дислексия и как ее можно вылечить?

От дислексии страдает примерно 10% населения нашей планеты

В мире существует множество заболеваний, которые связаны с нарушениями работы головного и спинного мозга, а также различных групп нервов. Эти болезни называются неврологическими нарушениями и одним из самых распространенных из них считается дислексия. Точная причина возникновения этой болезни до сих пор неизвестна, но в чем она проявляется все уже хорошо знают. Люди с дислексией тяжело осваивают навыки, связанные с письмом и чтением. Из-за трудностей со чтением и письмом, дислексики часто отстают в обучении, что негативно сказывается на качестве их взрослой жизни. Так как точная причина дислексии неизвестна, эффективного способа лечения болезни тоже не существует. Но недавно исследователи из Швейцарии стали на шаг ближе к созданию такой технологии — они облегчили пациентам чтение, воздействуя на их мозг небольшими электрическими разрядами.

 


Что такое дислексия?

По расчетам исследователей, на сегодняшний день от дислексии страдает около 10% населения нашей планеты. Это заболевание довольно трудно диагностировать, тем более у детей школьного возраста. Чаще всего подозрения возникают, когда ребенку чтение и письмо дается гораздо труднее, чем одноклассникам. Из-за проблем с этими навыками, у детей с дислексией возникают большие проблемы с другими школьными предметами. В конечном итоге это иногда выливается в серьезные трудности во взрослой жизни. При этом важно понимать, что дислексия проявляется по-разному. У пациентов обычно встречается одна или несколько из этих проблем:


сложности со чтением;
сложности с письмом;
проблемы с грамотностью;
проблемы с математикой;
нарушение координации движений;
неспособность концентрироваться.
Что такое дислексия и как ее можно вылечить?

мозги здоровых людей и дислексиков работают по-разному

Лечение дислексии

Лечением дислекции занимается логопед. Из-за широкой распространенности недуга, в некоторых школах крупных городов логопед является штатным сотрудником. Лечение дислексии в основном сводится к выполнению упражнений из книги Рональда Дейвиса «Дар дислексии». Они нацелены на то, чтобы научить дислексиков избавляться от искажений, возникающих при чтении и письме, при помощи воображения. Звучит как нечто сложное и невозможное, но от такого метода лечения действительно есть результат, ведь его разработал человек, который сам страдал дислексией. Известно, что Рональд Дейвис родился с аутизмом и оставался безграмотным до 38 лет. Разработанные методы помогли ему устранить все проблемы.

Что такое дислексия и как ее можно вылечить?

Рональд Дейвис

Как и говорилось выше, точная причина развития дислексии до сих пор не выявлена. Но существует несколько предположений, в которые охотно верится. Одна из версий гласит, что неврологическое нарушение возникает из-за фонологического дефицита. Под этим термином принято понимать явление, при котором мозг человека с трудом соотносит звучание букв с их написанием. Но важно понимать, что этим механизмом можно объяснить только одно из проявлений дислексии, а ведь их много. Так что, в каждом определенном случае причина должна быть своя.

Работа мозга при дислексии

Но есть и более общее объяснение развития дислексии. В ходе нескольких научных работ ученые выяснили, что у дислексиков есть проблемы с работой так называемой левой слуховой коры. Она отвечает за обработку звука и работает на частоте 30 Гц, но у страдающих дислексией частоты различаются. Исходя из того, что на активность мозга можно влиять путем воздействия магнитного поля, исследователи из Швейцарии предположили, что при нормализации частот мозга дислексия у пациентов должна пройти. Чтобы проверить свою теорию, ученые провели эксперимент.

Что такое дислексия и как ее можно вылечить?

Так выглядит процесс стимуляции мозга

На головы 30 человек были найдены «шапочки» с электродами, генерирующими магнитное поле. Одна половина добровольцев страдала от дислексии, а вторая никаких проблем с письмом и чтением не испытывала. К удивлению авторов научной работы, когда магнитное поле стимулировало левую слуховую кору на работу с частотой 30 Гц, дислексики действительно начали хорошо читать. А вот людям, которые и так хорошо читали, стимуляция наоборот мешала.

На данный момент это очень поверхностный эксперимент и ученым следует провести эксперимент с участием большего количества людей разного пола и возраста. Необходимо выяснить, насколько долго сохраняется полученный эффект и нет ли у такой терапии негативных последствий. Результаты проведенной научной работы были опубликованы в журнале PLOS Biology.


15 сентябрь 2020 /
Новости технологий
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