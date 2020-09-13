Как космос влияет на зрение и движения человека?

В условиях невесомости человеческий организм начинает меняться

мозг , как и сердце, является одним из главных органов человеческого организма. Он состоит из множества областей, у каждой из которых есть определенные задачи. Взять к примеру мозжечок — эта небольшая область в задней части головного мозг а взяла ответственность за координацию наших движений. Человеческий мозг имеет свойство подстраиваться под окружающие условия, то есть на Земле он работает по одному принципу, а в условиях космос а начинает функционировать совершенно по-другому. Недавно ученые изучили мозг и восьми российских космонавтов, которые долгое время провели на Международной космической станции и вернулись на Землю семь месяцев назад. Оказалось, что в условиях невесомости в их мозг ах произошли значительные изменения. Произошедшие новшества нельзя назвать плохими — в каком-то смысле их возможности превзошли навыки обычных людей.



Как меняется человек в космос е?

Результатами проведенной научной работы поделилось научное издание Science Alert со ссылкой на Business Insider. В исследовании приняли участие восемь космонавтов, которые провели на борту Международной космической станции шесть месяцев. Со дня их возвращения на Землю прошло семь месяцев. За это время все изменения, которые обычно происходят в человеческом организме в условиях космос а, должны были исчезнуть. Исследователи во главе с профессором Стивеном Джиллингсом (Steven Jillings) решили посмотреть, что происходит с их мозг ами спустя некоторое время отдыха. Томография, которая позволяет взглянуть на внутренние органы человека без вскрытия, показала, что некоторые изменения сохранились даже после возвращения на Землю.

Большинство изменений происходит в мозг е

Хорошая новост ь заключается в том, что в условиях невесомости космонавты стали более проворными. Плохой же новост ью является то, что они стали хуже видеть. Все это произошло потому, что на протяжении долгого времени люди пребывали в новых для организма условиях. Естественным образом, их органы начали адаптироваться к непривычной обстановке. На Международной космической станции члены экипажа пребывают в условиях невесомости и им важно быть проворными. Представьте, что вы продолжительное время учитесь ходить по канату и со временем у вас это начинает отлично получаться. Потом ходить по обычной земле вам явно будет очень легко. То же самое и происходит с космонавтами — в невесомости они всегда начеку и им тяжело, а после возвращения на Землю, все кажется очень простым.

Чтобы поддерживать мышцы в хорошем состоянии, экипаж МКС регулярно выполняет физические упражнения



Развитие ловкости

На изображении ниже зеленым цветом показан мозжечок. Эта область мозг а отвечает за координацию движений — чем она активнее, тем лучше человек удерживает равновесие. Судя по всему, в условиях невесомости мозжечок космонавтов активно тренируется, потому что на томографических снимках он сильно отличался от той же области мозг а обычных людей. То есть, космическая среда положительно повлияла на координацию движений космонавтов и этот эффект оказался долгосрочным. Через какое время он исчезнет и исчезнет ли вообще, ученым пока не ясно. Возможно, они смогут выяснить это в ходе будущих исследований.

Зеленым цветом показан мозжечок

Ухудшение зрения

Принявшие участие в научной работы космонавты рассказали, что в космос е у них ухудшилось зрение. Этому явлению есть научное объяснение. Как известно, внутри человека течет огромное количество жидкости и в условиях невесомости она начинает двигаться не так, как обычно. В 2012 году ученые провели опрос среди членов экипажа космической станции насчет остроты их зрения и около 60% респондентов ответили, что на борту станции начинают видеть хуже. В большинстве случаев, у космонавтов развивается дальнозоркость, то есть один плохо видят с близкого расстояния. Ученые считают, что это связано с накоплением жидкостей в области глаз, из-за чего возникает отек. Этому явлению дано название нейроокулярный синдром и агентство NASA иногда даже отправляет некоторым членах экипажа очки для улучшения зрения.

На какой срок у космонавтов ухудшается зрение, точно сказать невозможно. Это зависит от индивидуальных особенностей каждого организма. Вообще, многие космонавты изначально обладают отличным зрением, потому что иначе они бы не смогли занять профессию. Так что, даже после пребывания в невесомости и возвращения на Землю зрение некоторых из них оказывается более острым, чем у многих из нас.

На самом деле то, что человеческий организм так сильно меняется в ответ на изменения окружающих условий, это очень интересно. Хотелось бы знать, какие особенности получат первые колонизаторы Марс а. На данный момент ученые могут только выдвигать теории, а правду мы узнаем только после 2024 года. Ведь именно в этом году основатель компании SpaceX Илон Маск планирует отправить первых людей на Марс .