Как изменение климата влияет на тело и здоровье человека?

Бронхиальная астма – лишь одно из множества заболеваний, причиной которых является изменение климат а

Жаркое лето усугубляет засуху, а засуха, как известно, является идеальной средой для бушующих лесных пожаров. Но пожары – лишь одно из последствий глобального потепления; Изменение климат а также является причиной наводнений, проливных дождей и связанных с жарой смертей. Фактически, климат ический кризис уже привел к широкому кризису общественного здравоохранения. Июль 2019 года был самым жарким июлем в истории; сентябрь 2019 года был самым жарким в истории; январь 2020 года был самым жарким в истории; май 2020 года был самым жарким в истории и.т.д. Это не случайное совпадение. Это закономерность. Как пишет Scientific American, углекислый газ (CO2) – выбросы парникового газа, способствующего изменению климат а, увеличились на 9% с 2005 года и на 31% с 1950 года.

В специальном докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климат а (МГЭИК) также отмечалось, что наша планета уже нагрелась примерно на один градус Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Авторы доклада подчеркивают настоятельную необходимость принятия мер по ограничению роста средней температуры до 1,5 градусов по Цельсию и что повышение температуры на два градуса приведет к беспрецедентной экстремальной жаре, нехватке воды и продовольствия во всем мире.

Изменение климат а и здоровье

Температура и в частности тепло влияет на каждую часть человеческого тела. Высокие температуры могут привести к тепловому истощению, тепловому удару, беспокойству, нарушению когнитивных способностей и даже преждевременной смерти от болезней сердца и легких. По всему миру проблемы со здоровьем, связанные с климат ическим кризисом, получают все большее признание.

Автор статьи в Scientific American, врач, сотрудница Медицинского университета Джоржда Вашингтона Ниилу Туммала изучает влияние климат ического кризиса на здоровье. Например, помимо вклада в глобальное потепление, повышение уровня углекислого газа увеличивает количество пыльцы, которую растения производят в результате более высоких темпов фото синтеза. Это повышение уровня пыльцы может привести к ухудшению симптомов аллергии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Изменение климат а, как показали результаты многочисленных научных исследований, оказывают негативное влияние на здоровья детей во всем мире

Еще один пример – мелкие твердые частицы (известные как PM2.5), связанные с загрязнением воздух а, большая часть которых связана с сжиганием ископаемого топлива, способствующего потеплению. Когда мы вдыхаем эти частицы, они перемещаются вниз по дыхательным путям и оседают в крошечных воздушных мешочках, называемых альвеолами легких, вызывая воспаление и потенциально ухудшая симптомы астмы. Объяснения просты, однако риски для здоровья широко распространены и сложны.

Таким образом, климат ический кризис ведет к непропорциональному кризису общественного здравоохранения – и, что еще хуже, он является мультипликатором угрозы. В то время, как многие люди в разных странах мира сталкиваются с экономическими трудностями, продолжающиеся волны жары и более высокие счета за электроэнергию, которые они вызывают, угрожают доступу к воде и энергетической безопасности.

Политический кризис

По мнению автора статьи, климат ический кризис несправедливо был назван политическим, хотя на самом деле широкая общественность признает (по крайней мере в Европе и США), что с этим нужно что-то делать. Даже среди тех, кто, казалось бы, не пострадал, растет признание того факта, что если изменение климат а будет бесконтрольно продолжаться, то нет никаких гарантий того, что в будущем они будут жить в защищенном сообществе, где им будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

Лесные пожары являются серьезной угрозой здоровью не только животных, но и человека



К сожалению, вакцины от климат ического кризиса не будет ни через полгода, ни через год. Единственное лечение – это коллективные климат ические действия в настоящем.

Напомню, что в 2019 году 11 тысяч ученых со всего мира подписали коллективное обращение, в котором утверждается, что бездействие по отношению к климат ическому кризису может привести человеческую цивилизацию к гибели. Подробнее я писал в этой статье.

Именно по этой причине необходимо требовать от мировых лидеров принятия срочных мер по борьбе с изменением климат а. При этом, климат ические меры могут оказаться такими же простыми действиями, как обучение – это включает в себя употребление меньшего количества мяса, отключение электроники, экономии воды и сортировки мусора. Важно понимать, что климат ический кризис – это наша общая проблема и пора бы начать исцелять планету, чтобы в конечном итоге исцелить друг друга.