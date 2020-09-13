Правда ли, что любовь к черному юмору – признак высокого интеллекта?

Кадр из мультсериала Рик и Морти. Любители черного юмора отзываются о сериале положительно

Возможно, многим это покажется странным, но за любовью к черному юмору на самом деле скрываются довольно интересные мыслительные процессы. Вообще, юмор – одна из тех вещей, которую довольно трудно характеризовать. Не удивительно, что особенно сложно дела обстоят с черным юмором – самой «крайней» форме юмора, построенной на парадоксах и представлении серьезных, совсем не смешных вещей таким образом, чтобы они казались веселыми и смешными. Результаты исследования Венского медицинского университета 2017 года показали, что к черному юмору тяготеют далеко не все, однако те, кто его любят – самые обычные люди, а не сумасшедшие, как о них можно подумать. Некоторые полагают, что черный юмор – неплохой способ избавляться от собственных страхов, но в ходе исследования ученые пришли к выводу, что любовь к черному юмору просто-напросто может означать, что вы очень умны, а еще скорее всего эмоционально стабильны.

Что такое черный юмор?

Согласно работе, опубликованной в журнале Cognitive Processing, то, как наш мозг обрабатывает шутки является сложной задачей, зависящей от когнитивных и эмоциональных аспектов. Предположительно, эти аспекты влияют на основные мыслительные процессы, лежащие в основе обработки мозг ом шуточной информации. Как пишут авторы научной работы, целью исследования являлось обнаружение отличительных групп испытуемых, чей мозг обрабатывал «черные шутки». Исследователей интересовали их интеллектуальные способности, отсутствие/наличие нарушений настроения и агрессивности. В общей сложности в эксперименте приняли участие 156 взрослых испытуемых, которым было предложено оценить мультфильмы с черным юмором.

Исследователи дали следующее определение черному юмору – это вид юмора, который относится к серьезным проблемам, таким как смерть, болезнь, уродство, инвалидность или война с горьким весельем. Черный юмор используется для выражения абсурдности ситуации, бесчувственности, парадоксальности и жестокости современного мира. Персонажи или ситуации, как правило, сильно преувеличены, потенциально требуя повышенных когнитивных (мыслительных) усилий, чтобы понять шутку.

Кадр из из уже культового мультсериала «Южный парк».

Модели обработки юмора

Юмор часто использует категории и структуры мышления, организованные в виде фреймов (от английского frame – основа, структура), к которым относятся конкретные образы, понятия или планирование. В процессе обработки юмора эти категории и структуры мышления часто «семантически реанализируются и реорганизуются путем отображения элементов одного фрейма в другой.» Этот процесс «смены фреймов» часто рассматривают как основу обработки юмора, поскольку он «требует набора и интеграции фоновых знаний о фреймах, используемых в шутке.»

Говоря простыми словами, читая анекдот «Моими налогами занимается бухгалтер, потому это экономит время. Прошлой весной это сэкономило мне десять лет!», вы отчетливо видите, как первое предложение рисует образ занятого профессионала, который платит бухгалтеру за то, что тот оплачивает его налоги. Читатель сразу же вспоминает все, что ему известно о деловых отношениях. Однако слово «годы» в последнем предложении вызывает переосмысление слова «время» как времени, проведенного в тюрьме, вызывая смещение первоначального фрейма «занятой профессионал» на фрейм «мошенник – бизнесмен».

В комиксе, который читали испытуемые, было показано самоубийство мужа, который повесился на зеленом галстуке и был найден своей женой и ее подругой. Обнаружив, что ноги мужа свисают с потолка, жена должна испытывать такие чувства, как шок, печаль или отчаяние. Однако элементы трагического самоубийства мужа смешиваются с элементами стереотипного сетования жены на пристрастие последнего к одежде («Не может быть! Опять зеленый галстук с синим костюмом! Я же просила его так не одеваться все эти годы!»).

Автор: Ули Штерн. Надпись на футболке палача: держись! (в английском языке hang означает повеситься, а hang in there – устойчивое выражение «держись!» или «держись там!»)

Как пишет издание Big Think, автор комикса – популярный немецкий юморист Ули Штайн , а реакция испытуемых на его 12 шаржей или карикатур, легла в основу исследования. Рисунки были взяты из коллекции Штейна под названием Das Schwarze Buch («Черная книга»). Шутки касались смерти (50%), болезней (17%), физических недостатков (25%) или лечения (8%). Испытуемым было предложено оценить следующие аспекты шаржей:

Сложность — трудно ли понять понять суть шутки?Соответствие – соответствует ли суть шутки ситуации, ведущей к ней?Пошлость – насколько вульгарна или безвкусна шутка?Сюрприз – удивила ли вас шутка, насколько она неожиданна?Новизна – это новая шутка?Интерес – интересна ли вам тема шутки?Предпочтение – нравится ли вам шутка и почему?

Результаты исследования показали, что люди, которые больше всего понимали шутки и которым понравились шаржи, оказались наиболее образованными, наименее беспокойными и наименее агрессивными личностями с преимущественно высоким IQ. Очевидно, если вы умны и умеете управлять собственными эмоциями, черный юмор вам понравится.

Но что же касается тех, кому черный юмор кажется непонятным или оскорбительным? Как пишут авторы научной работы, черный юмор не любят люди со средним IQ, образованием, стабильной психикой и умеренной склонностью к агрессии. Все это, вероятно, может объяснить еще одну причину, по которой люди, которым нравится черный юмор, все время хихикают: мы умнее остальных (шутка). А вам нравится черный юмор? Ответ будем ждать здесь!