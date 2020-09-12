Как выглядели самые первые маски в истории?

Одна из масок, найденных в Иудейской пещере

В древние времена наши предки уделяли ритуалам очень много внимания. Проводя обряды, они пытались связаться с духами, задобрить богов и увеличить свою духовную и физическую силу. Большую роль в древних ритуалах играли всевозможные маски из дерева, камней и других материалов. В большинстве случаев, маски были сделаны в форме человеческих лиц с определенными эмоциями вроде страха, злости, радости и так далее. За всю историю учеными было найдено огромное количество масок разных времен и народов, но в 2014 году американские исследователи сделали наиболее важное открытие. В расположенной на территории Израиля пустыне Мидбар Ехуда они нашли закрытую пещеру, внутри которой были обнаружены маски каменного века. По расчетам исследователей, возраст найденных артефактов составляет более 9000 лет, то есть эти маски — самые древние среди всех найденных. Но для чего они использовались, тем более в каменном веке?



Маски каменного века

Страшные на вид маски были сделаны из известняка пещерными людьми. К такому выводу пришли ученые, которые нашли их внутри пещеры, расположенной в пустыне Мидбар Ехуда, которая больше известна как Иудейская пустыня. Исследователи дали пещере название Нахаль Хемар и посчитали это место культовым. Вероятнее всего, внутри этой пещеры древние люди проводили обряды, о чем свидетельствуют найденные помимо масок бусины, ножи из кремня, вырезанные из камней фигурки и человеческие черепа. Так как пещера была запечатана, исследователи предположили, что она представляла собой вход в «загробный мир», духам которого нельзя было выходить наружу.

Просторы иудейской пустыни

Скорее всего, тысячи лет назад маски изготавливались обитателями многих уголков нашей планеты. Но, ввиду того, что они преимущественно изготавливались из дерева или известняка, артефакты не сохранились до наших времен. А вот маски и другие объекты пещеры Нахаль Хемар практически не были повреждены, потому что были залиты клейким веществом. Сначала исследователи думали, что кто-то уже успел побывать в пещере и зачем-то залил артефакты строительными отходами. Но состав вещества оказался идентичным с клеем, который умели изготавливать древние люди. Скорее всего, маски и прочие предметы древности таким образом были защищены от разрушения.

Как вам такие маски? Страшно, или забавно?

В обнаруженных масках, как и во многих других, есть отверстия для глаз, носа и рта. Но выглядят они очень жутко и изображают различные эмоции. Ученые считают, что таким образом древние люди хотели изобразить отличительные черты тех или иных людей или даже богов, в которые они верили. разум еется, никаких документов, в которых говорилось в важных личностях столь далеких времен, не сохранилось. Ученым также неизвестно, в каких богов могли верить люди тысячи лет назад. Скорее всего, мы никогда об этом и не узнаем. Конечно, если человечеству не удастся изобрести машину времени — тогда можно будет отправиться в прошлое и понаблюдать за всем происходящим самостоятельно.

Вот еще несколько древних масок

Жизнь людей каменного века

Подобные маски были обнаружены не только в пещере Нахаль Хемар, но и в других пещерах, расположенных в 30-километровом радиусе от нее. Были ли они таким же образом запечатаны, издание The Times of Israel, не сообщает. Однако, ученым известны другие интересные факты о людях тех времен. Считается, что 9000 лет назад наши предки уже перестали вести кочевой образ жизни и начали жить в строго определенных местах. Для продолжительного житья они выбирали места, где поблизости есть вода и различные источники питания. Со временем люди начали развиваться, изобретать новые инструменты и развивать свой интеллект. Да, на протяжении истории наши предки сталкивались со многими проблемами вроде изменений климат а но, все-таки, человеческий род все еще живет.