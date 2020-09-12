Как одежда из натуральной кожи вредит природе и чем ее заменить?

Изделия из кожи крокодила ценятся больше всего

Многие люди весьма справедливо считают, что использование кожи животных в производстве одежды это слишком жестокая затея. В связи с этим, ученые постоянно пытаются создать недорогую, прочную и красивую замену натуральной кожи. Во времена СССР самым распространенным заменителем кожи был дерматин, который представлял собой хлопчатобумажную ткань с нанесенным по обе стороны покрытием, имитирующим кожу. Этот материал использовался практически везде, начиная от сферы автомобилестроения и заканчивая одеждой. Но качество материала считалось ужасным, потому что он легко рвался и внешне выглядел не очень красиво. Сегодня вместе натуральной кожи используются более качественные материалы, но работы по созданию еще более лучшей альтернативы все еще ведутся. Недавно ученым из Великобритании удалось разработать искусственную кожу из весьма неожиданного сырья.

Плюсы натуральной кожи

Люди начали изготавливать одежду из кожи животных миллионы лет назад, можно сказать, в каменном веке. Натуральный материал до сих пор активно используется, потому что у него есть масса преимуществ. В отличие от экологичных заменителей, натуральная кожа обладает высокой прочностью, структурой из нескольких слоев и податливостью к различным видам обработки и покраски. Одежда и обувь из кожи легко принимает форму тела владельца и может прослужить десятки лет и практически не потерять свою первозданную красоту. Из-за всех этих положительных качеств, изделия из кожи стоят по несколько тысяч долларов. Но, при всем этом, у кожи есть и значительные недостатки.

Минусы натуральной кожи

Самый очевидный минус изготовления кожаной одежды и обуви заключается в том, что для этого необходимо убивать животных. Многие люди даже не представляют себе, какую ужасную боль приходится терпеть животным — иногда с них сдирают кожу, даже не убивая их. Все эти ужасы показаны в шокирующем фильме «земля не», о котором я упоминал в статье о новом пауке с нарисованным на спине «Джокером». А люди, которые знают обо всем этом кошмаре, все чаще отказываются от изделий из кожи и меха. Они покупают только одежду и обувь, сделанную из искусственных материалов. В общем, покупают пуховик вместо шубы и чувствуют себя спокойнее.

Но использование натуральной кожи вредит не только животным, но и окружающей среде. Чтобы получить много кожи, необходимо разводить животных, из которых они жестоко сдираются. А ведь животных необходимо хорошо кормить, для чего создаются огромные пастбища. При этом уничтожаются естественные среды обитания многих других живых организмов, некоторые из которых и так находятся на грани полного вымирания. К тому же, некоторые животные вроде крупного рогатого скота производят огромное количество парниковых газов, провоцируя развитие глобального потепления.

Искусственная кожа из грибов

Как и говорилось выше, искусственные материалы вроде дерматина совершенно не могут похвастаться высоким качеством. Поэтому, в опубликованной на страницах научного журнала Nature Sustainability, британские ученые предложили создавать искусственную кожу из грибов. Речь идет о грибном мицелие, который представляет собой структуру из множества тонких нитей, называемых гифами. Из школьной программы многим из нас уже известно, что грибы, которые растут на поверхности Земли, это лишь крошечная часть огромной системы. Поверхностные грибы соединены между собой обширной грибницей, основной частью которой и является мицелий. Примерно в 1950-е годы производители бумаги обнаружили в стенках мицелий органическое вещество хитин. Некоторые производители изготавливали из мицелия даже строительные материалы. Так почему же не изготовить и искусственную кожу?

Исследователи не раскрыли суть технологии изготовления кожзаменителя, но они уже существуют. Считается, что искусственная кожа из грибного сырья будет такой же прочной, эластичной и красивой, как и натуральная. При этом ее изготовление не будет вредить ни животным, ни окружающей среде. Главное теперь, поставить выращивание мицелия и производство кожи в обиход. А пока этим делом занимаются всего лишь несколько компаний по всему миру.

Посмотреть на внешний вид кожи из грибов можно уже сейчас, потому что изготовлением такого материала занимается основатель компании Mycoworks, художник Фил Росс. Он и его команда выращивают мицелий с разными свойствами, манипулируя показателями температуры и влажности воздух а, в котором он растет. Сырье из грибов подвергается дублению, при котором он обрабатывается различными веществами для придания пластичности, прочности и других свойств, присущих натуральной коже. Замки, пуговицы и другие элементы одежды можно внедрять в кожу прямо в процессе ее изготовления, так что в одежде будущего, возможно, даже не будет применено шитье обычными нитками. Следовательно, куртки и ботинки у людей будут максимально прочными.

Так выглядит искусственная кожа из грибов.