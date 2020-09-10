Правда ли, что в Китае проснулся дракон?

Кадр из сериала «Игра престолов»

Наверное, текущий 2020 год войдет в историю, потому что мы его явно запомним надолго. Сначала он напугал нас новост ями о вероятном начале Третьей мировой войны, а потом весь мир закрылся на коронавирус ный карантин . Летом в США начали бушевать пожары и очевидцы всего этого ужаса сравнивали происходящее с концом света. На данный момент человечество уже едва ли можно удивить даже нашествием инопланетян — действительно, пусть прилетают, справимся! Но природа все-таки умеет удивлять и недавно в Китае произошло нечто, о чем многие из нас даже не могли подумать. На территории китайской провинции Гуйчжоу люди начали слышать громкий рев, который прямо-таки навевает неподдельное чувство страха. На звук ринулись огромные толпы людей, которые посчитали, что внутри огромной горы пробудился дракон, о котором говорится в легендах многих народов. Но ведь драконов не существует? На самом деле, устрашающим звукам возле китайских гор есть вполне научное объяснение.



Дракон в Китае

О реве дракона в китайской провинции Гуйчжоу написали многие зарубежные издания и одним из них был журнал The Science Times. Впервые доносящиеся из-под земли звуки были услышаны 20 июня. Они были похожи на рев динозавров и драконов из фильмов вроде «Хоббита», поэтому жители близлежащих населенных пунктов решили отправиться в сторону источника. Никакого дракона им обнаружить не удалось, однако видеоролики с устрашающими звуками буквально заполонили Интернет. Страшные видео привлекли внимание еще большего количества людей и дело дошло вплоть до того, что местные власти стали штрафовать распространителей громких слухов о «пробудившемся драконе».

На данный момент существует несколько теорий о том, что это за странные звуки. Кто-то считает, что рев издается какой-то мощной машиной, которая может добывать полезные ископаемые или выполнять другую тяжелую работу. А кто-то активно строит теории заговора о том, что в Китае происходит что-то поистине сверхъестественное, а власти всеми силами пытаются скрыть правду от народа. На данный момент в Гуйчжоу настолько много людей, что властям пришлось установить контрольно-пропускные пункты. Военные следят, чтобы любопытные люди не попали в потенциально опасные зоны. Исследованием загадочного явления занимаются группы ученых. Они пока не сообщили об обнаружении источника страшных звуков, но в Интернете уже есть одно очень правдоподобное объяснение.

Кто издает звуки дракона?

Страшные звуки могут издаваться небольшими птицами, которые именуются как пятнистые трехперстки (Turnix tanki). Эти небольшие создания с длиной тела до 10 сантиметров чем-то напоминают хорошо известных нам воробьев и преимущественно обитают в азиатских странах. Они примечательны тем, что во время брачного периода активность проявляют самки, а не самцы. Они бегают вокруг своих мужчин расправив хвосты и распушив перья. При этом они издают гулкие и очень громкие звуки, которые слышны в радиусе 100 метров. После спаривания они подкармливают самцов, чтобы те высиживали яйца на протяжении около двух недель.

В то, что громкий рев раздается крошечными птицами, верится охотнее всего. Вблизи гор вполне может образоваться эхо, который искажает естественные звуки птиц. Послушать, как звучит брачное пение самок пятнистых трехперстков, можно на видеоролике ниже. Да, там он звучит выше по тону но, как и говорилось выше, окружающие условия могут искажать звуки. Данное предположение пока не доказано, но если исследователи обнаружат этих птиц и у них действительно будет брачный период, сомнений практически не останется. И получится, что никакого дракона в китайских горах не существует, как бы на это не надеялись местные жители. Да и зачем надеяться? В 2020 году нам только летающих по небу огнедышащих драконов не хватало.