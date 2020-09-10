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Чем опасен сидячий образ жизни и что с этим делать

Чем опасен сидячий образ жизни и что с этим делать

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Многие из нас слышали, что cидячий образ жизни опасен для жизни. На эту тему есть множество исследований, которые показывают, что долгое нахождение в положении сидя увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них, а также диабета 2 типа и даже рака. Это особенно тревожно слышать, учитывая, что последние несколько месяцев многие жители России и других стран вели более сидячий образ жизни, чем когда-либо. Даже до вспышки COVID-19 многие из нас почти исключили физическую активность из своей жизни. А теперь пандемия только усугубила ситуацию. Меньше выходов на улицу, отсутствие тренажерного зала, работа из дома и бесчисленные часы переговоров в Zoom привели к тому, что мы сидели большую часть дня.

 


Как лучше работать — сидя или лежа?

Как с этим справиться — пока непонятно. Очевидно, нам нужно возвращаться к привычной жизни, но сделать это в один момент не так просто. И многие вполне логично задаются вопросом: если работать сидя так вредно для здоровья, можно ли улучшить ситуацию, если принять положение лежа или полулежа? Вместо того, чтобы сидеть прямо (или сутулиться) за столом весь день, не лучше ли лечь на диван, или расслабиться в гамаке, или откинуться на спинку кресла? Ведь ваше тело будет расположено по-другому. Ученые утверждают, что это не имеет значения.


К «сидячему образу жизни» давно пора добавить не только нахождение в положении сидя, но и все, что связано с низким уровнем расхода энергии. В том числе положение лежа и полулежа. Они ничем не полезнее, чем то, если вы сидите весь день на стуле, — говорит Артур Велтман, профессор-физиолог из Университета Вирджинии (США).

Чем опасен сидячий образ жизни и что с этим делать

Неважно, как и где вы сидите — такой образ жизни вредит здоровью


Физическая активность и здоровье

Неужели физическая активность действительно помогает уменьшить или даже устранить негативное влияние малоподвижного поведения? В исследовании 2016 года были проанализированы данные, собранные от более 1 миллиона мужчин и женщин. Те, кто много сидели и были недостаточно физически активны, имели самый высокий риск смерти от всех причин. Самый низкий риск смертности оказался у тех, кто мало сидели и имели высокие уровни умеренной или высокой физической активности.

А что насчет «золотой середины»? Например, если офисный клерк проводит сидя 9-10 часов за работой, а затем проводит вечера в спортивном зале (или, наоборот, идет туда утром). Результаты исследований показывают, что риск смертности снижается по мере увеличения физической активности, независимо от того, сколько вы сидите. То есть можно вполне компенсировать сидячий образ жизни прогулками и физической нагрузкой.


Сколько нужно заниматься спортом в день

Под физической активностью ВОЗ определяет любые движения тела, требующие расхода энергии. То есть любое движение во время работы имеет значение, будь то работа по дому или прогулки по окрестностям. Но упражнения гораздо более эффективны. Это вид физической активности, направленный на улучшение гибкости и состояния органов, наряду с кардио- и мышечной подготовкой. Это один из лучших способов улучшить свое здоровье и качество жизни.

Такие упражнения обеспечивают более низкий риск смертности от многих причин: сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа, рака, ожирения, гипертонии и остеопороза. Здоровье вашего мозга также станет лучше — возможно, этого будет достаточно, чтобы предотвратить депрессию, тревогу, слабоумие и болезнь Альцгеймера.

Чем опасен сидячий образ жизни и что с этим делать

Можно попробовать работать стоя, но без физической нагрузки в этом нет особого смысла

И спать вы будете лучше.


Чем опасен недосып

Упомянутый ранее «сидячий образ жизни» не включает сон. Для сохранения здоровья абсолютно необходимо спать. Многие страдают от недостатка сна и уделяют ему меньше шести часов в день. Но стоит ли оно того? Трудности с поведением, эмоциональным контролем, принятием решений и решением проблем — это лишь некоторые из последствий недосыпа в любом возрасте.

Плохой сон также может плохо влиять на иммунную систему у людей всех возрастов, что приводит к повышению уязвимости к инфекциям. Он же способствует ожирению; по сути, дефицит сна увеличивает содержание «гормон голода» (грелина) в вашем организме и снижает концентрацию «гормона сытости» (лептина). Вы начинаете хотеть есть, увеличивается риск переедания.

Чем опасен сидячий образ жизни и что с этим делать

Без достаточного сна увеличивается риск ожирения


Сколько нужно спать в день

Физическая активность и хороший сон идут рука об руку. От умеренной и высокой активности можно быстрее заснуть и получить более глубокий сон.

У взрослых недостаток сна связан с повышенным риском сердечных заболеваний, высокого кровяного давления, инсульта и заболеваний почек. Взрослым нужно спать от 7 до 8 часов в день.

Дети тоже страдают, когда не высыпаются. Недостаток сна замедляет выработку гормона роста. Подросткам необходимо 8-10 часов сна, а детям 6-12 лет нужно 9-12 часов.

Исследования о малоподвижном образе жизни еще не закончены. Окончательных рекомендаций, которые приняли бы все ученые, пока нет. Но разумно предположить, что пропускать сон — плохая идея. Больше занимайтесь физической активностью, делайте упражнения. Меньше сидите. А когда вы сидите за столом или — примерно каждые полчаса вставайте на несколько минут и делайте перерыв для небольшой прогулки. 

10 сентябрь 2020 /
Новости технологий
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