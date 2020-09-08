Почему здоровый сон важен для похудения?

Типичная фото графия «до» и «после»

Если верить статистике, на сегодняшний день от лишнего веса страдает около 60% населения России. Эти люди больше остальных рискуют испортить себе жизнь сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и многими другими проблемами со здоровьем. Поэтому большинство их них пытается избавиться от лишнего веса путем придерживания умеренного режима питания и регулярного выполнения физических упражнений. Однако, по словам ученых, для эффективного сброса лишнего веса этого недостаточно — ежедневно человек должен получать порцию здорового сна. Каждый день человеку рекомендуется спать от 6 до 8 часов, потому что при недостатке или избытке сна организм начинает работать не так, как следует. В рамках данной статьи предлагаю разобраться с тем, в чем же именно заключается суть похудения и как недостаток сна может помешать сбросу веса.



Факторы здорового образа жизни

О том, что полноценный сон является такой же важной составляющей здорового образа жизни, как и питание с физической активностью, было рассказано в научном издании Science Alert. Как и говорилось выше, каждому взрослому человеку ночью нужно спать не менее 6 часов, потому что отдых является неотъемлемой частью нашей жизни. Во время сна, человеческий организм восполняет потерянный в течение дня заряд энергии и готовится к очередному дню. Однако, в современном мире многим из нас приходится много работать и при этом успевать развлекаться, поэтому на полноценный сон не остается достаточно времени. Да и здоровым сон многих из нас назвать никак нельзя, потому что ночью на нас воздействуют различные раздражители вроде света фонарей из окна, шума машин и беготни домашних животных.

Одним из причин недосыпания считается стресс и с ним тоже нужно бороться



Как худеть во сне?

Чаще всего суть похудения заключается в том, чтобы уменьшить количество жировых отложений в теле и сохранить как можно большее количество мышечной массы. Чтобы достичь хорошего результата, большинство людей пытается составить правильный режим и рацион питания, а также регулярно выполнять физические упражнения. Благодаря переходу на растительную пищу и отказу от фастфуда мы уменьшаем количество жировых отложений. А тренировки с задействованием всех групп мышц нашего тела помогают нам сохранить мышечную массу. Но большинство из нас пренебрегает здоровым сном, а ведь от него зависит, насколько хорошо будут проходить уничтожение жира и формирование мышц. В рамках одного из исследований ученые выяснили, что при 8,5-часовом сне потеря жира происходит гораздо быстрее, чем при 5,5-часовом отдыхе.

Ученые считают, что от длительности и качества сна зависит то, как часто и что именно мы едим в течение дня. В наших организмах есть два интересных гормона, которые известны как лептин и грелин. Лептин снижает аппетит и, когда его уровень высок, мы не чувствуем голода. Грелин же является «гормоном голода», поэтому при его высокой концентрации мы хотим есть. В рамках многочисленных исследований было доказано, что недостаток сна значительно увеличивает уровень грелина и уменьшает концентрацию лептина. То есть, если вы мало спите, вы чаще хотите есть. И свой выбор вы наверняка чаще останавливаете на жирной и сладкой пище, которые быстро утоляют чувство голода.

Продолжительность сна также сильно влияет на то, как в быстро в нашем организме происходит обмен веществ. В нашем организме есть гормон инсулин, который отвечает за переработку глюкозы (сахара). При регулярном недосыпании инсулин начинает хуже справляться со своей задачей, причем для этого достаточно одного нездорового сна. Непереработанная глюкоза в итоге превращается в жир и человек рискует не только пострадать от ожирения, но и заполучить диабет второго типа. Конечно, все это происходит не сразу и наиболее плохие исходы происходят только если человек неправильно питается, ведет малоактивный образ жизни и высыпается на протяжении очень долгого периода времени.

Как правильно худеть?

В конечном итоге получается, что для эффективного похудения человек должен: