Человечество изменило сушу до неузнаваемости. Но что насчет воды?

Человечество строит сооружения не только на суше, но и на водных территориях

Облик нашей планеты постоянно меняется. На месте огромных по размерам лесов и полей возникают высотные дома и заводы, а на плодородных земля х выращиваются сельскохозяйственные культуры. Не стоит забывать и грудах мусора, которые тоннами выбрасываются на свалки и загрязняют окружающую среду на протяжении тысяч лет. Недавно ученые напомнили, что человечество изменило не только внешний вид суши, но и повлияло на облик мирового океана. Ведь мы постоянно строим различные порты для стоянки кораблей, мосты, сооружения для добычи полезных ископаемых, а также искусственные водоемы для выращивания рыб и водорослей. В рамках исследования, австралийские ученые рассчитали, насколько большую водную территорию люди уже успели «подмять под себя». Получилась площадь, которая равна 30 000 квадратным километрам, но исследователи уверены, что человеческие строения оказывают плохое влияние на территории еще большего размера.

Влияние человека на моря и океаны

Результатами научной работы поделилось издание Science Alert, со ссылкой на журнал Nature Sustainability. В рамках исследования были изучены данные обо всех водных сооружениях вроде тоннелей, мостов, электростанций и аквакультур — тех самых водоемах для разведения животных и выращивания растений. Информация обо всех этих объектах была предоставлена частными компаниями и лицами. Оказалось, что общая площадь человеческих построек на водной территории составляет 30 000 квадратных километров, а это 0,008% доля всего Мирового океана. Но, если учесть негативное влияние этих сооружений на окружающую среду, можно сказать, что занятая объектами площадь составляет около 2 миллиона квадратных километров.

Ветряная электростанция на воде

Видимые нам мосты, порты, электростанции и прочие сооружения находятся вдоль береговых линий. Но на невидимых нам областях находится еще больше объектов, которые способны нанести природе еще больший вред. Они находятся на расстоянии 200 морских миль от берега, то есть в 370 километрах. Эти территории принято называть исключительными экономическими зонами (ИЭЗ), на которых прибрежные государства имеют право проводить раскопки и другие работы. Ученые сообщили, что на данный момент города занимают 1,7% суши, а морские сооружения уже заняли собой 1,5% исключительных экономических зон. Цифры кажутся небольшими, но именно их назвали ученые. И они, по их словам, вызывают очень большую тревогу.

Уничтожение окружающей среды

Считается, что если в ближайшие годы человечество продолжит вторгаться на морские просторы, последствия могут стать весьма серьезными. А вторжение в морские просторы происходит с весьма большими темпами. Например, электростанции, которые производят энергию за счет движения водных потоков, расширяются на более чем 200% в год. Во время добычи полезных ископаемых в воду попадает много вредных веществ и выбрасывается много мусора. А строительство различных сооружений и вроде электростанций — это явное вторжение в среду обитания многих морских организмов. Совокупность всех этих последствий может привести к гибели морских животных, многие из которых и так находятся на грани вымирания. Но пока это только предположение, потому что 86% исключительных экономических зон до сих пор не изучено.

На окружающую среду могут влиять и строения, которые, по своей сути, предназначены для помощи морским животным. Например, в мире существует огромное количество искусственных рифов, которые не только привлекают любящих подводное плавание туристов, но и являются местом жительства многих морских организмов. Искусственными рифами естественного происхождения становятся затонувшие корабли. А на дне мексиканского национального морского парка Канкун хранится работа скульптора Джейсона Тейлора (Jason Taylor) под названием «Тихая эволюция». Она представляет собой кучу 400 скульптур в виде застывших в движении людей. Своей работой скульптор хотел напомнить людям о уязвимости морских кораллов и животных. Сооружение уже стало домом для многих существ, но при этом может вредить другим созданиям.

Суть научной работы состоит в том, что исследователи выяснили, что человечество меняет не только сушу, но и водные просторы. Насколько сильно такое вторжение влияет на окружающую среду, пока не ясно. Даже если человечество возьмется за охрану одной части животных, действия могут поставить под угрозу других созданий. Так что мы сейчас находимся в очень напряженной ситуации, где каждый шаг необходимо тщательно рассчитать и учесть все возможные последствия.