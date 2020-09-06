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Как и почему климат на нашей планете меняется к худшему?

Как и почему климат на нашей планете меняется к худшему?

климатический апокалипсис ближе, чем кажется

Наша цивилизация огромна. Ее видно из космоса. Человеческая деятельность в прямом смысле этого слова меняет внешний вид планеты. Рост численности населения за последние десятилетия заметно ускорил и без того стремительные изменения, в особенности обезлесенье – как показали результаты ранее проведенного исследования, вырубка лесов наряду с бушующими пожарами может стать причиной падения нашей цивилизации в ближайшие три десятка лет. Сегодня мы находимся в двух шагах от «точки невозврата», так как изменение климата, подобно снежному кому, наращивает «мускулы» и усиливается, все больше переплетаясь с нашим образом жизни. Вещи, на которые мы не обращаем особого внимания – от кондиционеров до вечной мерзлоты – являются самыми настоящими драйверами глобального потепления.

Всего десять лет назад разговоры об изменении климата не привлекали внимания широкой общественности и ситуация в мире в целом была намного спокойнее. Сегодня в мире бушует пандемия Covid-19, аномальная жара, лесные пожары, а также многочисленные экстремальные погодные явления. Световое и шумовое загрязнение в городах, наряду с загрязнением воздуха и окружающей среды видно не вооруженным глазом.

Но если огромное количество людей в мире так или иначе осведомлены о стремительно приближающейся экологической катастрофе и принимают меры по борьбе с изменением климата, почему ситуация на планете становится все хуже и хуже? Исследователи выделяют семь основных драйверов глобального потепления.

Кондиционеры

Как это работает: из-за изменения климата наше лето становится все жарче, поэтому мы используем больше кондиционеров, которые выделяют парниковые газы. Именно из-за парниковых газов температура на Земле постоянно растет. Вдобавок мы используем все больше переменного тока, который также разогревает нашу планету. Прямо круговорот кондиционеров в природе.

Как и почему климат на нашей планете меняется к худшему?

Проблема изменения климата особенно заметно в таких странах как Индия

На самом деле это довольно простая для понимания петля обратной связи, однако она не оказывает большого влияния на количество вредных выбросов в атмосферу, считает Зик Хаусфатер, климатолог из исследовательской группы Breakthrough Institute. Более значительное влияние, по мнению ученого, оказывает рост населения в развивающихся странах в жарких частях мира, таких как Индия, где погодные условия с каждым годом становятся все тяжелее.

Испарение воды

Этот пример более техничен, но гораздо более важен для температуры Земли, чем пример с переменным током. Как это работает: атмосфера планеты нагревается вследствие выделения парниковых газов, улавливающих тепло. В свою очередь, этот более теплый воздух приводит к большему испарению воды. Это испарение приводит к образованию водяного пара, который сам по себе является парниковым газом и задерживает тепло. Увеличенное количество водяного пара в атмосфере сохраняет все больше тепла, что приводит к большему испарению воды, что приводит к большему количеству водяного пара, который…. вы, поняли. Читая между строк: этот тип обратной связи более чем удваивает негативный эффект изменения климата.

Вечная мерзлота

Это тип обратной связи, который только недавно включили в климатические модели. Как это работает: вечная мерзлота это своего рода гигантская морозильная камера, оттаивающая на вершине мира. Почти четверть суши Северного полушария покрыта вечной мерзлотой.

Как и почему климат на нашей планете меняется к худшему?

Вот так выглядит таяние вечной мерзлоты в Норвегии

По мере того как планета нагревается, органические вещества — растения и мертвые животные, замороженные в течение десятков тысяч лет — начинают разлагаться. Эти процессы разложения выделяют парниковые газы. Ученые подсчитали, что в вечной мерзлоте содержится в два раза больше углерода, чем уже содержится в атмосфере. Потенциал усиления потепления огромен.

Таяние Арктических льдов

Таяние ледников похоже на таяние вечной мерзлоты. Именно по этой причине в черной одежде жарко, а в белой не очень. Как это работает: более светлые поверхности отражают тепло больше, так как лед и другие холодные места нагреваются (например, Арктика), их способность отражать тепло уменьшается и они впитывают больше тепла.

Исследователи полагают, что по мере того как мир нагревается мы увидим катастрофическое таяние ледников, которое оголит более темные поверхности Земли, что, в свою очередь, приведет к еще большему потеплению. Читая между строк: это явление в сочетании с таянием вечной мерзлоты помогает объяснить, почему полюса планеты нагреваются быстрее, чем весь остальной мир.

Лесные пожары

Как это работает: при фотосинтезе деревья поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Но при дневном свете в зеленых частях процесс фотосинтеза интенсивнее, так что дерево в основном «вдыхает» углекислоту и «выдыхает» кислород. Вот почему, когда деревья гибнут во время лесных пожаров, выделяется углекислый газ.

Как и почему климат на нашей планете меняется к худшему?

Лесные пожары погубили огромное количество диких животных

По мере того, как планета становится горячее а температура растет, на суше бушуют лесные пожары. При этом чем выше средняя температура, тем сильнее будут пожары (в некоторых местах, например в Калифорнии), тем больше CO2 выбрасывается в атмосферу, что еще больше нагревает мир, что еще больше усугубляет лесные пожары и прочее, прочее, прочее, по кругу.


Политический и экономический паралич

В отличие от большинства политических проблем, изменение климата усугубляется тем дольше, чем больше времени мы тратим на решение проблемы. Как это работает: чем дольше мы ждем, чтобы решить проблему изменения климата с помощью крупных правительственных мер, тем больше времени требуется политикам и тем больший экономический эффект эта политика возымеет. Но чем больше политический и экономический удар, тем сложнее становится политика. И все же, правдоподобные сценарии нашего общего будущего существуют. Однако все они касаются отказа от ископаемого топлива и новых, недорогих энергетических технологий.


Геополитика
Как и почему климат на нашей планете меняется к худшему?

Наша планета требует бережного к себе отношения. Иначе жизнь на ней постепенно исчезнет

Как это работает: для решения проблемы изменения климата требуется глобальное сотрудничество – учитывая глобальный характер изменения климата. Однако климат меняется в каждой стране по-разному, а значит и оказывает на них разное влияние, поэтому они, скорее всего, будут действовать самостоятельно и в своих собственных интересах. Тем временем, в отсутствие глобального сотрудничества изменение климата продолжает ухудшаться, тем самым продлевая неблагоприятные последствия для разных стран и давая им еще меньше стимулов для сотрудничества с другими странами.

06 сентябрь 2020 /
Новости технологий
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