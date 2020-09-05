» » Как пыльные вихри помогают марсоходам лучше работать?

Как пыльные вихри помогают марсоходам лучше работать?

Как пыльные вихри помогают марсоходам лучше работать?

Пыльный вихрь на Марсе

Ученые неспроста считают Марс наилучшей планетой для переселения человечества. Дело в том, что между Землей и Красной планетой есть много общих черт. И речь идет не только о практически одинаковой длительности дня — разница между земными и Марсианскими сутками составляет всего лишь около 40 минут. Не стоит забывать, что на Земле и Марсе почти одинаковые окружающие условия и даже возникают похожие атмосферные явления. Взять, к примеру, пыльные вихри, которые часто возникают в жарких и пустынных регионах нашей планеты и представляют собой столбы кружащегося воздуха с пылью, мелкими камнями и частицами мусора. Такое же явление можно наблюдать и на Марсе и недавно аппарат «Кьюриосити» смог заснять очередной вихрь на видео. В целом, все происходящее похоже на небольшое торнадо, которое на Земле становится причиной ужасных разрушений. Но могут ли «пыльные дьяволы» нанести вред Марсоходам?

 


Пыльный вихрь на Марсе

Коротким видеороликом с пыльным вихрем на Марсе аэрокосмическое агентство NASA поделилось на своем официальном сайте. Видео было снято на камеру Марсохода «Кьюриосити», который был отправлен на Красную планету в 2011 году. Местом съемки стал кратер Гейл, в котором на данный момент и находится аппарат. Утром 9 августа 2020 на склоне горы Шарп, примерно на расстоянии одного километра от аппарата, образовался пыльный вихрь шириной около 5 метров и высотой не менее 50 метров. Как правило, пыльные вихри исчезают очень быстро, но Марсоходу «Кьюриосити» удалось наблюдать за возникшим «дьяволом» на протяжении четырех минут и пятнадцати секунд.

Как пыльные вихри помогают марсоходам лучше работать?

Пыльный вихрь, снятый Марсоходом «Кьюриосити»


Как образуются пыльные вихри?

На Земле пыльные вихри обычно образуются в жаркую погоду на самых низких слоях атмосферы. Для их образования необходимо столкновение двух потоков воздуха, которые способны подхватить с крошечные частички песка, пыль и мусор. Иногда спиралевидное движение воздушных потоков могут даже поднять небольшие камешки и откинуть на расстояние нескольких метров. Как видно, пыльные вихри образуются не только на Земле, но и на Марсе. Можно предположить, что они образуются по тем же причинам, однако доказательств этому у ученых пока нет. Значит, есть вероятность, что на Красной планете атмосферные явления возникают во совершенно другим причинам.

 

Репортаж о пыльных вихрях от National Geographic

Возможно, когда-нибудь аппарат «Кьюриосити» сможет раскрыть истинные причины возникновения атмосферных явлений на Марсе. Запечатлев пылевой вихрь, он также активизировал свои датчики REMS, при помощи которых определил влияние атмосферного явления на давление и температуру воздуха. Какие изменения он заметил, пока неизвестно. Возможно, данные пока еще не дошли до Земли, а может, сотрудники агентства NASA пока не готовы делиться подробностями. Может быть, спустя некоторое время, ученые соберут все крошечные крупицы новых знаний в единое целое и расскажут о них в одном крупном отчете.

Как пыльные вихри помогают марсоходам лучше работать?

Если вы забыли, как выглядит аппарат «Кьюриосити», вот он

Исследование Марса

Впервые о существовании пыльных вихрей на Марсе ученые узнали во второй половине XX века. В рамках одной из программ «Викинг» по изучению Красной планеты, запущенный аппарат смог сделать фотографию вихря, но она была очень плохого качества. Более детализированная фотография была сделана исследовательской станцией «Mars Global Surveyor», которая считается одним из лучших аппаратов NASA для изучения Марса. Благодаря полученным данным удалось выяснить, что Марсианские вихри могут быть в 50 раз шире и до 10 раз выше, чем на Земле. Особо крупные вихри могут быть опасны для исследовательских аппаратов но, в большинстве случаев, они наоборот, оказывают им большую услугу.

Как пыльные вихри помогают марсоходам лучше работать?

Пылевой вихрь, сфотографированный аппаратом «Mars Global Surveyor»

Опасны ли пыльные вихри?

Дело в том, что на Марсе пока нет людей и проследить за чистотой Марсоходов никто не может. А ведь на них со временем оседает грязь и препятствуют работе некоторых инструментов. Например, грязь может лечь на поверхность камер и они не смогут ничего снимать, пока не очистятся. В 2005 году возникла весьма интересная ситуация — Марсоход «Спирит» оказался на пути пыльного вихря и ветер с крошечными частицами песка легко очистил его солнечные панели от грязи. А однажды пыльный вихрь очистил солнечные панели аппарата «Оппортьюнити», он получил больше энергии и начал выполнять свою работу гораздо быстрее, чем раньше.

Недавно на Марс был отправлен еще один аппарат — Perseverance. Уже в следующем году он займется поиском признаков жизни на Красной планете.

05 сентябрь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
НАСА показало инопланетные пейзажи Марса со следами марсохода «Кьюриосити»
Новости технологий

НАСА показало инопланетные пейзажи Марса со следами марсохода «Кьюриосити»

Многие любопытные представители человечества хотели бы однажды лично побывать на Марсе — четвертой по удаленности от солнца планете. Несмотря на смертельные уровни радиации, практически полное
Соленая вода периодически появляется на Марсе
Новости технологий

Соленая вода периодически появляется на Марсе

Возможность существования воды в жидком виде на поверхности Марса была впервые доказана в 2000 году, когда космический аппарат Mars Global Surveyor обнаружил на красной планете каналы, сформированные
Странные полярные сияния Марса показали изменение климата на Красной планете
Новости технологий

Странные полярные сияния Марса показали изменение климата на Красной планете

Полярные сияния — по-настоящему впечатляющее зрелище, которое периодически можно увидеть в высоких широтах нашей планеты. Известно, то сияние образуется при взаимодействии частиц атмосферы нашей
Откуда на Марсе реки и какими они были
Новости технологий

Откуда на Марсе реки и какими они были

На Марсе засняли недавно образовавшийся кратер
Новости технологий

На Марсе засняли недавно образовавшийся кратер

На Марсе обнаружен череп динозавра
Новости технологий

На Марсе обнаружен череп динозавра

NASA показало новое панорамное фото с Марса, которое было составлено из десятков снимков марсохода Curiosity за января 2015 года. На счету марсохода уже не одна громкая находка. Он уже нашел на
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Солнце в миниатюре. Термоядерная гонкаВ нашей ДНК нашлись гены загадочных видовИстория робототехники: как выглядели самые первые роботы?Чем могут питаться бактерии, когда вокруг ничего нет?Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?Русская история архипелага Ли ГаллиЧипирование началось: Neuralink проследила за мозговой активностью свиньиВ Японии испытали "летающий автомобиль"


Свежие Статьи
Жизнь на МКС изменила мозг космонавтов

Жизнь на МКС изменила мозг космонавтов

Как пыльные вихри помогают марсоходам лучше работать?

Как пыльные вихри помогают марсоходам лучше работать?

На каких самолетах летают президенты США и России?

На каких самолетах летают президенты США и России?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+