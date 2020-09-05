Как пыльные вихри помогают марсоходам лучше работать?

Пыльный вихрь на Марс е

Ученые неспроста считают Марс наилучшей планетой для переселения человечества. Дело в том, что между Землей и Красной планетой есть много общих черт. И речь идет не только о практически одинаковой длительности дня — разница между земными и Марс ианскими сутками составляет всего лишь около 40 минут. Не стоит забывать, что на Земле и Марс е почти одинаковые окружающие условия и даже возникают похожие атмосферные явления. Взять, к примеру, пыльные вихри, которые часто возникают в жарких и пустынных регионах нашей планеты и представляют собой столбы кружащегося воздух а с пылью, мелкими камнями и частицами мусора. Такое же явление можно наблюдать и на Марс е и недавно аппарат «Кьюриосити» смог заснять очередной вихрь на видео. В целом, все происходящее похоже на небольшое торнадо, которое на Земле становится причиной ужасных разрушений. Но могут ли «пыльные дьяволы» нанести вред Марс оходам?



Пыльный вихрь на Марс е

Коротким видеороликом с пыльным вихрем на Марс е аэрокосмическое агентство NASA поделилось на своем официальном сайте. Видео было снято на камеру Марс охода «Кьюриосити», который был отправлен на Красную планету в 2011 году. Местом съемки стал кратер Гейл, в котором на данный момент и находится аппарат. Утром 9 августа 2020 на склоне горы Шарп, примерно на расстоянии одного километра от аппарата, образовался пыльный вихрь шириной около 5 метров и высотой не менее 50 метров. Как правило, пыльные вихри исчезают очень быстро, но Марс оходу «Кьюриосити» удалось наблюдать за возникшим «дьяволом» на протяжении четырех минут и пятнадцати секунд.

Пыльный вихрь, снятый Марс оходом «Кьюриосити»



Как образуются пыльные вихри?

На Земле пыльные вихри обычно образуются в жаркую погоду на самых низких слоях атмосферы. Для их образования необходимо столкновение двух потоков воздух а, которые способны подхватить с крошечные частички песка, пыль и мусор. Иногда спиралевидное движение воздушных потоков могут даже поднять небольшие камешки и откинуть на расстояние нескольких метров. Как видно, пыльные вихри образуются не только на Земле, но и на Марс е. Можно предположить, что они образуются по тем же причинам, однако доказательств этому у ученых пока нет. Значит, есть вероятность, что на Красной планете атмосферные явления возникают во совершенно другим причинам.

Репортаж о пыльных вихрях от National Geographic

Возможно, когда-нибудь аппарат «Кьюриосити» сможет раскрыть истинные причины возникновения атмосферных явлений на Марс е. Запечатлев пылевой вихрь, он также активизировал свои датчики REMS, при помощи которых определил влияние атмосферного явления на давление и температуру воздух а. Какие изменения он заметил, пока неизвестно. Возможно, данные пока еще не дошли до Земли, а может, сотрудники агентства NASA пока не готовы делиться подробностями. Может быть, спустя некоторое время, ученые соберут все крошечные крупицы новых знаний в единое целое и расскажут о них в одном крупном отчете.

Если вы забыли, как выглядит аппарат «Кьюриосити», вот он

Исследование Марс а

Впервые о существовании пыльных вихрей на Марс е ученые узнали во второй половине XX века. В рамках одной из программ «Викинг» по изучению Красной планеты, запущенный аппарат смог сделать фото графию вихря, но она была очень плохого качества. Более детализированная фото графия была сделана исследовательской станцией «Mars Global Surveyor», которая считается одним из лучших аппаратов NASA для изучения Марс а. Благодаря полученным данным удалось выяснить, что Марс ианские вихри могут быть в 50 раз шире и до 10 раз выше, чем на Земле. Особо крупные вихри могут быть опасны для исследовательских аппаратов но, в большинстве случаев, они наоборот, оказывают им большую услугу.

Опасны ли пыльные вихри?

Дело в том, что на Марс е пока нет людей и проследить за чистотой Марс оходов никто не может. А ведь на них со временем оседает грязь и препятствуют работе некоторых инструментов. Например, грязь может лечь на поверхность камер и они не смогут ничего снимать, пока не очистятся. В 2005 году возникла весьма интересная ситуация — Марс оход «Спирит» оказался на пути пыльного вихря и ветер с крошечными частицами песка легко очистил его солнечные панели от грязи. А однажды пыльный вихрь очистил солнечные панели аппарата «Оппортьюнити», он получил больше энергии и начал выполнять свою работу гораздо быстрее, чем раньше.

Недавно на Марс был отправлен еще один аппарат — Perseverance. Уже в следующем году он займется поиском признаков жизни на Красной планете.