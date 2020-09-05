На каких самолетах летают президенты США и России?

Президенты используют для перелетов совершенно другие самолеты

Президенты разных стран мира вынуждены часто совершать перелеты из одних точек мира в другие. Само собой разум еется, что они не летают на обычных пассажирских самолетах. Специально для глав государств, наилучшие летающие средства совершенствуются для достижения большей комфортабельности, скорости и других характеристик. В США президентские самолеты обобщенно именуются как «Air Force One», что можно перевести как «Борт номер один». В нашей стране важнейший воздушный транспорт называется просто как «Самолет президента России». Компании, производящие самолеты, всегда стараются сделать так, чтобы перелеты президентов занимали как можно меньше времени. Например, недавно американская компания Exosonic начала разработку сверхзвукового самолета, способного развивать скорость в несколько тысяч километров в час. На этом летательном аппарате президент США будет иметь возможность перелетать из Нью-Йорка в Париж всего за час.



Первый президентский самолет

Первым президентом США, который начал летать на самолетах, стал Теодор Рузвельт (Theodore Roosevelt). В октябре 1910 года он сел на самолет братьев Райт совершил с ними первый полет. Братья Райт, кстати, считаются создателями воздушной техники. Регулярные полеты на самолетах начал совершать президент Франклин Рузвельт (Franklin Roosevelt) — для настолько ответственных перелетов использовались самолеты Dixie Clipper и Boeing 314. Они еще не считались моделями «Air Force One» и в их безопасности были большие сомнения. Из-за опасений за жизнь президента впоследствии был создан поистине первый «Борт номер один», на основу которого лег транспортный самолет C-87A.

Самолет C-87A



Современные самолеты президента

С тех пор самолеты постоянно совершенствовались и на службе у президентов успели побывать разные модели. В октябре 1962 года администрация Джона Кеннеди (John Kennedy) приобрела улучшенную модель пассажирского самолета Boeing 707. Он стал известен как C-137 Stratoliner и был предназначен для дальних перелетов. Изначально внешний вид самолета был слишком ярким, поэтому президент Кеннеди попросил французского дизайнера Раймонда Лоуи (Raymond Loewy) заняться изменением его дизайна. В конечном итоге надписи на корпусе самолета были написаны шрифтом из первого издания «Декларации независимости», а рядом с ними была поставлена президентская печать.

Самолет C-137 Stratoliner

Сегодня же президент США и его окружение совершают перелеты на специальной версии пассажирского самолета Boeing 747. Он более известен как Boeing VC-25 и, если верить открытым источникам, может развивать скорость до 1015 километров час. Также известно, что летательный аппарат оснащен защищенными средствами связи. Самолет часто используется с вертолетами из группы Marine One, которые также предназначены для перевозки президента. Обычно вертолет используется для доставки президента на взлетно-посадочную полосу в моменты, когда передвигаться на наземном транспорте невозможно или не безопасно.

Boeing VC-25

Сверхзвуковой самолет для президента

Администрация президента США уже давно хочет заменить Boeing VC-25 на более современный вид воздушного транспорта. В качестве идеальной замены власти хотят видеть сверхзвуковой самолет, способный развивать скорость до нескольких тысяч километров в час. Большим опытом в этом деле обладает американская компания Exosonic, поэтому с просьбой разработки быстрого самолета для президента Военно-морские силы США обратились именно к ее представителям. У компании уже есть самолет, который можно усовершенствовать для выполнения президентских задач. Одной из его главных особенностей считается возможность поместить в салон до 70 пассажиров. Дальность полета будущего самолета оценивается в 9000 километров.

Помимо компании Exosonic, разработкой президентского самолета также занимается стартап Hermeus. В августе его представители получили от ВВС США финансирование в размере 1,5 миллионов долларов. Сообщается, что разрабатываемое летательное средство должно разгоняться до 6000 километров в час и вмещать в себя от 9 до 19 человек. На данный момент известно, что компания уже смогла протестировать двигатель, который сможет разгонять самолет до сверхзвуковых скоростей. Но финальная версия самолета появится только спустя 10 лет или даже больше.

Самолет президента России

Перелеты по воздух у совершали и главы СССР . Известно, что Иосиф Сталин боялся самолетов и за свою жизнь летал только один раз. Исторический перелет был совершен 26 ноября 1943 года из азербайджанской столицы Баку в иранскую столицу Тегеран. Причиной же была встреча с Рузвельтом и Черчиллем. Для перелета использовалась военная версия пассажирского самолета DC-3, именуемая как Douglas C-47. Их было выпущено больше 10 тысяч штук и неспроста — для тех времен это были лучшие самолеты.

Во второй половине XX века правители России летали на «самолетах Ильюшина». Так, руководители СССР Никита Хрущев и Леонид Брежнев совершали перелеты на Ил-18. А с 1992 года президенты страны летали на самолетах Ил-62, Ту-154, Ту-134 и Як-40. С 1996 года основным президентским самолетом считается Ил-96-300ПУ, который является сильно усовершенствованной версией пассажирского Ил-96. Точных данных нет, но в основном усовершенствования заключаются повышении комфортности и уровня безопасности. Самолет президента России обычно окрашен в традиционные цвета флага.