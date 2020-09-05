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Могут ли биологические добавки замедлить старение?

Могут ли биологические добавки замедлить старение?

Возможно, скоро ученым удастся замедлить старение людей

На протяжении всей истории человечества одной из главных задач ученых остается поиск способа продления человеческой жизни. Прямо сейчас исследователи со всего мира пытаются найти лекарства от опасных заболеваний и выяснить, как людям нужно жить, чтобы оставаться здоровыми. В ходе многочисленных исследований было выяснено, что на здоровье живых организмов очень сильно влияет вещество, которое именуется как альфа-кетоглутаровая кислота (AKG). Оно вырабатывается только внутри организма и его нельзя получить вместе с едой. Зато его можно восполнить при помощи пищевых добавок. Спортсмены употребляют такие добавки для набора мышечной массы, но некоторые ученые вовсе уверены, что при поддержании оптимального уровня альфа-кетоглутарата, человек может прожить более долгую и здоровую жизнь. Но правда ли это и есть ли у них доказательства?


Как сохранить молодость?

О своеобразном «эликсире молодости» было рассказано в научном издании New Atlas. Ученые изучают воздействие альфа-кетоглутаровой кислоты на живые организмы уже давно. В 2014 году американские ученые выяснили, что при добавлении пищевой добавки в рацион питания червей, можно увеличить их продолжительность жизни почти вдвое. Теперь же исследователи из калифорнийского Института исследований старения Бака обнаружили, что такой же эффект кислота оказывает на организмы грызунов. Причем речь идет не просто об увеличении продолжительности жизни, а об улучшении здоровья, благодаря которой организмы проживают дольше.

Могут ли биологические добавки замедлить старение?

Химическая структура альфа-кетоглутаровой кислоты

По словам автора научной работы Гордона Литгоу (Gordon Lithgow), продление жизни без укрепления здоровья не имеет смысла. Вообще, это звучит ужасно, ведь кому захочется жить сотни лет, будучи слабым и беспомощным? В рамках исследования о и его команда хотели выяснить не эффективность альфа-кетоглутаровой кислоты в продлении жизни, а его способность сохранять организм в здоровом состоянии наиболее длительное время. В 2008 году исследователи выяснили, что после 40 лет содержание AKG в человеческом организме сокращается в десять раз, из-за чего и могут начинаться процессы старения. Получается, что если регулярно восполнять количество чудодейственной кислоты, можно дольше сохранять молодость.

Секрет крепкого здоровья

Чтобы выяснить, действительно ли альфа-кетоглутаровая кислота способна сохранять здоровье на оптимальном уровне, ученые провели эксперимент. Они взяли две группы 18-месячных мышей (соответствует их среднему возрасту) и посадили их на разные диеты. В состав корма для первой группы мышей входила пищевая добавка, а вторая группа мышей питалась обыкновенной пищей. Исследователи постоянно следили за состоянием здоровья грызунов и в основном их интересовало предрасположенность к возникновению различных воспалений, активность и уровень умственных способностей. Ведь известно, что основным фактором старения являются возникающие в организме воспаления и с возрастом живые организмы становятся менее активными и начинают с трудом соображать.

Могут ли биологические добавки замедлить старение?

Длительность жизни лабораторных мышей составляет около 3 лет

Как оказалось, альфа-кетоглутаровая кислота не только поддерживает здоровье на оптимальном уровне, но и улучшает ее. У самок мышей здоровье укрепилось спустя 9 месяцев со дня начала употребления пищевой добавки, а у самцов положительный эффект был замечен спустя 11 месяцев. В течение всего 33-месячного эксперимента у мышей не наблюдались такие признаки старения, как потеря цвета кожи, нарушение координации движений и потери слуха. А вот мыши, которые сидели на обыкновенной диете, старели как обычно. По словам исследователя Азара Асади Шахмирзади (Azar Asadi Shahmirzadi), при употреблении пищевой добавки у грызунов увеличилась выработка интерлейкина 10. Ученым уже давно известно, что это вещество обладает противовоспалительным действием и поддерживает клетки в здоровом состоянии.

В общем, положительное воздействие альфа-кетоглутаровой кислоты на организмы мышей была доказана. Но изучение его воздействия на человеческий организм все еще ведется. Если даже допустить, что пищевая добавка все-таки способна замедлить старение, поддержать состояние здоровья и в целом продлить жизнь, остается другой вопрос — как ее употребление сказывается на здоровье в долгосрочной перспективе? Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, необходимо провести масштабную работу, которая потребует очень много времени. Так что до создания «эликсира молодости» еще много времени, поэтому на данный момент остается только вести максимально правильный образ жизни.

05 сентябрь 2020 /
Новости технологий
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