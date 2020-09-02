Зачем станция «Люси» займется изучением астероидов Юпитера?

Примерно так будет выглядеть межпланетная станция «Люси»

Трудно даже представить, сколько интересных космических объектов существует во Вселенной. Можно даже сказать, что неинтересных объектов в космос е нет и ученые хотят досконально изучить не только каждую планету, но и все астероиды и другие «космические камушки». Для постепенного выполнения этой задачи, аэрокосмическое агентство NASA уже давно запустило программу «Discovery», в рамках которой в космос отправляются небольшие аппараты для изучения наиболее интересных космических объектов. В 2015 году агентство получило деньги на разработку межпланетной станции «Люси», которая займется изучением двух групп астероидов движущихся по одной орбите с Юпитером. Агентство NASA уже завершило подготовительные работы и приступила к сборке аппарата, потому что до его запуска осталось не так уж и много времени.



Старт миссии «Люси»

По данным Юго-западного научно-исследовательского института (SwRI), летом 2021 года аппарат уже должен быть отправлен в Космический центр Кеннеди. Там его установят под головной обтекатель ракеты-носителя Atlas V 401, который и выведет станцию в космическое пространство. Если все пойдет по плану, это событие произойдет в октябре 2021 года. По предварительным расчетам, стоимость запуска составит около 148 миллионов долларов. В феврале 2019 года компания SpaceX уверяла, что сможет запустить аппарат за более вменяемую сумму, но уже через месяц утратила интерес к проекту.

«Люси» будет изучать троянские астероиды Юпитера

На данный момент сборка межпланетной станции «Люси» производится в цехах американской компании Lockheed Martin. Специалисты объединят все составные части аппарата и приступят к комплексным испытаниям. Научная полезная нагрузка нового космического аппарата NASA включает в себя три основных инструмента:



система L’Ralph, который необходим для обнаружения и измерения количества льда и органических веществ на поверхности астероидов;

система L’LORRI, которая должна предоставить ученым детализированные фото графии поверхности астероидов;

система L’TES, способная измерить температуру астероидов и определить состав и структуру их поверхности.

Траектория полета «Люси»

Тогда как запуск будет осуществлен в 2021 году, научные наблюдения будут вестись только с 2025 года. Первым делом межпланетная станция совершит маневр вокруг Земли и только потом отправится в свое приключение. Вообще, его путь можно разделить на 6 частей:

20 апреля 2025 года он достигнет стероида Дональдджохансон;

он достигнет стероида Дональдджохансон; 12 августа 2027 года пролетит мимо троянца Эврибат;

пролетит мимо троянца Эврибат; 15 сентября 2027 года он изучит троянца Полимела;

он изучит троянца Полимела; 18 апреля 2028 года достигнет астероида Левкус;

достигнет астероида Левкус; 11 ноября 2028 года успеет изучить астероид Орус;

успеет изучить астероид Орус; 2 марта 2033 года, наконец, он изучит астероиды Патрокл и Менотий, которые вызывают у ученых чуть ли не самый больший интерес.

Какие именно открытия сделает аппарат во время своего приключения, пока неизвестно. Но исследователи надеются обнаружить материалы, которые участвовали в формировании планет Солнечной системы. На суть главной цели проекта намекает даже название межпланетной станции — «Люси». Ведь именно так звали женщину возрастом 2,3 миллиона лет, останки которой были найдены в середине XX века. Она считается первым в истории представительницей рода австралопитеков, которая стала известна научному сообществу. Она является нашим далеким предком и, возможно, в рамках одноименной миссии, человечеству удастся найти останки «предков» нынешних планет.

Троянские астероиды Юпитера

Троянские астероиды Юпитера тоже получили свое название не на пустом месте. Эти группы астероидов разделены на две группы, прямо как две воюющие стороны Троянской войны, описанной в эпической поэме Илиада. В так называемый «Ахейский лагерь» входят такие астероиды, как Ахиллес, Гектор, Одиссей и так далее. А в «Троянском лагере» числятся Патрокл, Эней, Анхис, троил и другие. Как видно, названия всех этих астероидов напрямую ссылаются на героев древнегреческой литературы.

Важно отметить, что в 2015 году, помимо миссии «Люси», была одобрена и миссия «Психея». Запуск одноименного аппарата изначально был запланирован на 2023 год, но событие может произойти и на год раньше. Он займется изучением металлического астероида, который уже давно блуждает в космических просторах между Марс ом и Юпитером.