6 способов купить билет в космос в 2021 году

Несколько компаний уже готовы взять ваши денежки

В 2004 году частный космический корабль SpaceShipOne, построенный Бертом Рутаном, был отправлен в космос и благополучно приземлился обратно на Землю. Этого исторического события было достаточно, чтобы выиграть премию в размере 10 миллионов долларов, а также помочь убедить общественность в том, что эра космического туризма наконец-то наступила. Теперь, когда прошло больше 15 лет, начинающие космические туристы находятся на грани воплощения своих мечтаний. Удовольствие это, конечно, не из дешевых, но многие живут по принципу «здесь и сейчас» и запросто отправились бы в космос хоть завтра. Но вы ведь не летите с помощью первой попавшейся авиакомпании, правда? А к космическому туризму надо относиться еще более ответственно.

Ранее в этом году корабль SpaceX Crew Dragon благополучно переправил астронавтов NASA Дага Херли и Роберта Бенкена на Землю после полета на Международную космическую станцию (МКС). Ни один из частных космических кораблей раньше не выводил людей на орбиту. Но в отличие от SpaceShipOne, который был единственным кораблем, созданным специально для получения премии, существует несколько моделей Crew Dragon, каждая из которых предназначена для повторного использования.

Похоже, что вот-вот начнется захватывающая эра космического туризма. Частные компании уже конкурируют за продажу путешествий космическим туристам на частных космических кораблях. Посмотрим, кто обещает отправить первых туристов в космос уже в 2021 году.

Virgin Galactic — частные полеты в космос

SpaceShipOne был отправлен в отставку после трех успешных космических полетов, но его наследие продолжает жить в Spaceship Unity от компании Virgin Galactic. Как и его предшественник, ракетоплан Virgin Galactic запускается со специально сконструированного самолета, а затем набирает высоту 80 километров. Этого достаточно, чтобы пилоты Virgin Galactic смогли заработать себе звание астронавтов.

Цель Virgin Galactic — стать «первой в мире коммерческой космической линией», в конечном итоге она будет предлагать регулярные полеты с космодрома на юге Нью-Мексико. Компания планирует начать регулярные полеты в начале 2021 года, а генеральный директор Virgin Galactic Ричард Брэнсон станет первым непрофессиональным пилотом, который полетит на космическом корабле Unity.

Сколько стоит полететь в космос

Сколько стоит билет в космос через Virgin Galactic? Первоначально компания просила 250 000 долларов с первых покупателей. И более 600 человек уже выразили желание купить билет по этой цене, чтобы стать «будущими космонавтами». Но теперь Virgin Galactic планирует повысить свои ставки, хотя окончательная цена еще не объявлена. Сделав депозит в размере 1 000 долларов, вы можете зарегистрироваться, чтобы попасть в список желающих. Вы бы доверились Брэнсону, чтобы отправиться в космос ? Расскажите в нашем Telegram-чате.

Полеты в космос SpaceX

SpaceX — пока что единственная частная компания, которая когда-либо отправляла человека на орбиту. Кроме того, это единственная компания, получившая сертификат NASA для отправки людей в космос . Когда же SpaceX начнет продавать частным лицам билеты на полеты в космос ? Ранее Илон Маск говорил, что рассматривает такую возможность. А недавно SpaceX объявила, что уже продала первые места на будущих рейсах Crew Dragon через другие компании, занимающиеся логистикой.

Однако в конечном итоге цель Маска — заселить Марс . А для этого ему нужен космический корабль побольше. Вот почему инженеры SpaceX лихорадочно работают над Starship, который все еще находится в стадии разработки. Если огромный космический корабль будет работать, он сможет перемещать десятки космических туристов одновременно между несколькими пунктами назначения на Земле или, возможно, по всей Солнечной системе. Компания заявляет, что Starship сможет путешествовать между любыми двумя объектами на Земле менее чем за час.

Космический туризм Blue Origin

Джефф Безос основал свою ракетную компанию Blue Origin еще в 2000 году. И с тех пор он продавал акции Amazon, чтобы вложить в этот проект миллиарды долларов. Как и SpaceX , Blue Origin отдает предпочтение многоразовым ракетам и космическим кораблям, которые могут значительно снизить расходы, связанные с космическими полетами. Большая часть усилий Blue Origin ушла на разработку двух ракет: New Shepard и New Glenn.

New Shepard может доставить шесть человек внутри суборбитальной капсулы на расстояние около 100 км в космос . Blue Origin уже совершила дюжину тестовых полетов, и они все еще планируют несколько дополнительных тестов перед отправкой пассажиров.

Blue Origin также усердно работает над New Glenn, тяжелой многоразовой ракетой-носителем, в разработку которой компания уже инвестировала более 2,5 миллиардов долларов. Она больше, чем ракета Falcon Heavy от SpaceX , но меньше, чем ракета, которая выведет в космос Starship. Такой размер может в конечном итоге обеспечить возможность регулярных пассажирских полетов на орбиту и даже дальше.

Axiom Space — смотровая площадка на МКС

Цель Axiom Space — создать первую в мире коммерческую космическую станцию. Компания уже подписала соглашение об отправке туристов на МКС на борту капсулы Crew Dragon SpaceX в октябре 2021 года.

Первоначальная миссия Axiom с экипажем, получившая название Ax1, должна направить на МКС трех космических туристов. Сообщается, что каждый билет стоит 55 миллионов долларов. Дорого? Кому как. Только в США примерно 75000 американских семей имеют столько денег.

Со всеми этими посетителями, которые будут останавливаться, на космической станции станет немного больше людей. Это одна из причин, по которой NASA помогает финансировать установку Axiom и вложила в проект 140 миллионов долларов. Axiom также получила одобрение NASA на добавление нескольких коммерческих модулей к МКС в рамках своего орбитального проекта. В конечном итоге этот коммерческий сегмент может быть преобразован в собственную космическую станцию и служить центром космических путешествий даже после вывода МКС на пенсию.

Полеты в космос Boeing Starliner

Еще в 2014 году NASA выбрало две компании — SpaceX и Boeing — для получения многомиллиардных контрактов на создание космических кораблей, которые смогут доставлять астронавтов на МКС. Ранее в этом году SpaceX выполнила первый полет с экипажем по своему контракту. Между тем, Boeing еще предстоит безопасно доставить свой космический корабль Starliner на МКС и обратно. Их первый испытательный полет достиг орбиты, но не смог долететь до космической станции.

В следующем году Boeing совершит еще один испытательный полет без экипажа. И если все пойдет хорошо, они могут полететь на МКС к концу 2021 года.

Как только Boeing полетит на МКС и обратно, этой аэрокосмической компании также технически разрешается доставлять частных пассажиров на космическую станцию. NASA заявила, что разместит пассажиров по ставке 35 000 долларов за ночь.

Частные полеты Space Adventures

Space Adventures — американская компания, которая предлагает частные космические полеты к МКС и, в конечном итоге, на Луну. С момента своего основания в 1998 году компания разработала ряд других проектов, связанных с космическими полетами. Например, моделирование полета самолета в условиях невесомости. И в отличие от своих конкурентов, Space Adventures УЖЕ отправляет на орбиту космических туристов. На ее счету 5 оплачиваемых поездок на МКС с использованием российских космических кораблей.

«Союз» пролетает над штатом Флорида, США

Space Adventures также организовала еще один путь, чтобы доставить платных клиентов в космос . Недавно они объявили о сделке со SpaceX , которая поместит четырех космических туристов в капсулу Crew Dragon и отправит их на орбиту вокруг Земли. Сколько это будет стоить? На данный момент обе компании не разглашают стоимость этих билетов. Но это должно быть отличное шоу.

К сожалению, немногие из нас имеют достаточно средств, чтобы оплатить путешествие за пределы атмосферы Земли. Но если космические путешествия поставят «на поток», есть надежда, что стоимость билетов будет продолжать снижаться. И если это произойдет, вы, возможно, тоже сможете отправиться в космос и стать «небесным туристом».

Главное, чтобы китайские туристы пока туда не летали.