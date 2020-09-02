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Может ли иголка добраться до сердца? Реальный случай

Может ли иголка добраться до сердца? Реальный случай

Неужели все ужасы, которые нам рассказывали в детстве — это правда?

Зашивая порванную рубашку или другую одежду, важно действовать как можно более осторожно. Дело в том, что иголки для шитья легко теряются и найти их бывает очень сложно. Потеряв надежду самостоятельно найти уголку, иногда люди находят ее только тогда, когда она впиваются им в ногу. А после этого жертвам необходимо ехать в больницу, чтобы им сделали надрез и вызволили инородный объект из тела. Чтобы таких случаев не возникало, в детстве многих из нас пугали тем, что попавшая в ногу иголка может начать двигаться по венам, дойти до сердца и стать причиной смерти. Звучит как настоящий кошмар и такие ужастики, возможно, не нужно было рассказывать детям. Но они были очень эффективны и мы были максимально осторожными. Но, может быть, в этих ужасных рассказах есть доля правды? На самом деле, иголка для шитья действительно может дойти до сердца, но только в определенных условиях. Недавно такой случай был зафиксирован в одной из зарубежных больниц.

 


Иголка в сердце

Скажу прямо — иголка, которая попала в ногу, дойти до сердца точно не может. Да, иголки для шитья очень тонкие и их толщина исчисляется долями миллиметров. Обычно она указывается на упаковке и если на ней написана цифра 60, значит, диаметр иглы равна 0,6 миллиметрам. Если допустить, что иголка вонзилась не в ногу, а в область с широкими кровеносными сосудами вроде 25-миллиметровой аорты, вероятность того, что она дойдет до сердца, очень мала. Ведь не стоит забывать, что длина швейной иглы составляет около 3 сантиметров и она попросту не сможет обойти извилистые кровеносные пути. Рано или поздно, иголка воткнется в ткани и ее придется вытаскивать хирургическим путем.

Может ли иголка добраться до сердца? Реальный случай

Аорта — самый большой сосуд кровеносной системы


Что будет, если проглотить иголку?

Однако, по данным научного издания Science Alert, иголка вполне может воткнуться в сердце при проглатывании. Недавно врачи из американского штата Массачусетс сообщили о том, как к ним обратился 17-летний парень с жалобой на боли в области сердца. На протяжении трех дней подросток страдал от острой боли, которая распространялась на спину и усиливалась в положении лежа и глубоком дыхании. Анализы крови показали повышенное содержание белка, что могло свидетельствовать о травме сердца. В ходе дальнейшего обследования, у пациента диагностировали воспаление сердечной мышцы.

Может ли иголка добраться до сердца? Реальный случай

Иголка в сердце пациента

Компьютерная томография, которая позволяет изучить внутренности организмов без вскрытия, показала, что в правом желудочке сердца парня есть 3,5-сантиметровый «острый объект». Стало ясно, что в организм пациента попала швейная игла, но он уверял, что не глотал ее и не получал никаких травм. Но потом он вспомнил, что недавно зашивал одежду, иногда удерживая иглу в губах. Скорее всего, именно тогда парень и проглотил иголку. Может, он прекрасно знал, что внутри него есть иголка и просто не хотел в этом признаваться. Впрочем, это не наше дело и главное, что ему успешно провели операцию на открытом сердце и вытащили инородный предмет.

Важно отметить, что это далеко не первый подобный случай. В 2016 году иголка в сердце была обнаружена у 48-летней жительницы Китая. Из-за травмы она пережила инсульт, при котором нарушается кровообращение в головном мозге. Важно отметить, что в этих случаях игла попадает в сердце не по кровеносной системе, а при прохождении через пищевод, проделывая в органах отверстия и вызывая кровотечения. Все эти истории должны привлечь внимание людей к мерам предосторожности при обращении с такими опасными инструментами. Терять их точно не стоит, потому что даже если наступить на иглу, боль может оказаться нестерпимой. А об ужасах при его извлечении в больнице не стоит даже говорить. Хотя, при использовании анестезии все должно проходить безболезненно.

Может ли иголка добраться до сердца? Реальный случай

Иголка в сердце 48-летней пациентки

Швейные иглы опасны тем, что они неконтролируемы и никто не знает, где они окажутся. Но при этом, ученые хотят разрабатывать таких же крошечных роботов, которые могли бы проникать в самые отдаленные части человеческого организма. Их можно было бы использовать для доставки лекарственных средств и даже проведения хирургических операций. Недавно исследователи из американского штата Массачусетс разработали роботизированного «червяка», который может проникнуть в мозг и вылечить инсульт.

02 сентябрь 2020 /
Новости технологий
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