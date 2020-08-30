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Каким образом человек смог повторно заразиться коронавирусом?

Каким образом человек смог повторно заразиться коронавирусом?

В Гонконге зарегистрирован первый случай повторного заражения коронавирусом

На этой неделе стало известно, что один житель Гонконга повторно заразился коронавирусом, вернувшись из Европы. У 33-летнего мужчины была снова обнаружена инфекция SARS-CoV-2 примерно через четыре с половиной месяца после того, как ему поставили первый диагноз, и он выздоровел. Он вернулся из путешествия по Испании (хотя многим рекомендуют пока не покидать свои страны), после чего врачи диагностировали бессимптомное протекание болезни. Но почему у этого человека не выработался иммунитет к коронавирусу? Неужели нас ждет вторая, третья или, может быть, даже четвертая волна пандемии?

Не стоит делать поспешные выводы. Дело в том, что у людей, которые уже переболели COVID-19, часто бывает положительный результат на вирус в течение недель или даже нескольких месяцев. Как говорят вирусологи, это происходит из-за чувствительности теста и оставшихся фрагментов РНК. Поэтому единственный способ действительно ответить на вопрос о повторном заражении — это секвенировать вирусный геном, то есть определить генетический код заболевания.

Пока что нет опубликованного экспертного отчета об этом человеке — только пресс-релиз Гонконгского университета. Хотя в СМИ пишут, что работа будет опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases. Поэтому эта история пока вызывает больше вопросов, чем дает ответов.


Почему человек повторно заразился коронавирусом?

Иммунитет к эндемическим коронавирусам — тем, которые вызывают симптомы простуды — относительно недолговечен, и повторные заболевания происходят даже в течение одного сезона. Поэтому неудивительно, что возможно повторное заражение SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19.

Иммунитет человека очень сложен и включает в себя несколько механизмов в организме. В частности, выработку антител — благодаря так называемому адаптивному иммунному ответу и за счет действия клеток, которые могут помочь обучить иммунную систему и уничтожить инфицированные конкретным вирусом клетки. Тем не менее, исследователи во всем мире все еще изучают иммунитет к коронавирусу, и поэтому на основании этого одного случая нельзя с уверенностью сказать, что надо начинать паниковать из-за второй волны пандемии.

Каким образом человек смог повторно заразиться коронавирусом?

Говорить о новой пандемии еще рано, но соблюдать меры защиты стоит всем


Отличается ли новый коронавирус от старого?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить штамм «нового» коронавируса — проще говоря, определить его вид. Иммунитет человека, как правило, вырабатывает защитную реакцию против одного штамма вируса. И вирус, обнаруженный в Гонконге, по словам ученых, имеет другой штамм.

Сообщается, что генетический состав секвенированного вируса, который вызвал повторное заражение, содержит 24 нуклеотида — строительных блоков генома РНК вируса. Это отличается от состава вируса SARS-CoV-2, который заразил мужчину в первый раз. SARS-CoV-2 имеет геном, который состоит из примерно 30 000 нуклеотидов, то есть новый вирус отличался от исходного.

Каким образом человек смог повторно заразиться коронавирусом?

Штамм нового коронавируса отличается от исходного


Почему нет симптомов коронавируса?

Мужчина, который якобы заразился повторно (пока этому нет подтверждений), не страдал ни одним из характерных симптомов COVID-19, что могло означать, что у него была определенная степень защитного иммунитета ко второй инфекции. Потому что он не выглядел больным. Но это сложно доказать.

Здесь есть три возможных объяснения. Первое, иммунитет, полученный им от первой инфекции, защитил его и позволил перенести вторую инфекцию в легкой форме. Другая возможность заключается в том, что инфекция сама по себе была легкой, потому что человек не чувствовал недомогание и другие признаки болезни.

Что известно о повторном заражении коронавирусом?

Только то, что это, похоже, возможно по прошествии достаточного времени. Мы не знаем, насколько вероятно или часто это будет происходить. Все же за несколько месяцев пока не было выявлено ни одного официального случая повторного заражения коронавирусом. Это первый.


На сколько хватает иммунитета к коронавирусу?

Теперь уже никто не знает. Исследования говорят о том, что приобретенный иммунитет работает по-разному в зависимости от типа инфекции. Так, например, человеческий организм запоминает вирус кори на всю жизнь, поэтому достаточно сделать прививку в детстве, чтобы не заболеть. А вот гриппом можно переболеть за один сезон несколько раз — заразившись разными штаммами.

Поскольку коронавирус SARS-CoV-2 появился совсем недавно, долгосрочных наблюдений за иммунитетом человека, который переболел вирусом, пока нет. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», как говорят ее создатели, обеспечивает иммунный ответ на 2 года.


Следует ли людям, вылечившимся от коронавируса, носить маску?

Однозначно — да. Поскольку ученые все еще изучают, как у людей развивается иммунитет к SARS-CoV-2 после заражения, рекомендуется продолжать носить маску, соблюдать гигиену рук и дистанцирование даже после выздоровления от COVID-19, чтобы защитить себя от возможности повторного заражения. Как мы убедились, это возможно.

30 август 2020 /
Новости технологий
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