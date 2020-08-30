История робототехники: как выглядели самые первые роботы?

«Мистер Телевокс» — один из первых американских робот ов

Вот уже несколько сотен лет подряд человечество хочет максимально облегчить себе жизнь, переложив выполнение сложных задач на плечи робот ов. И это у нас весьма хорошо получается, потому что уже сегодня любой желающий может купить робот а-пылесоса за не такие уж и большие деньги и забыть о мытье полов. В больницах некоторых стран стран частью персонала являются робот ы, предназначенные для ухаживания за пациентами. А на заводах производственные механизмы в автоматическом режиме собирают электронику и даже огромные автомобили. Но когда человечество вообще задумалось о разработке робот ов и когда изобретателям удалось их создать? Многие скажут, что первого робот а в мире создал всем известный Леонардо да Винчи — ведь неспроста среди его документов имелась схема сборки человекоподобного механизма? Но, на самом деле, первые робот ы были созданы задолго до рождения итальянского художника и ученого.

Какие бывают робот ы?

Слово «робот » произошло от слова robota, что можно перевести как «подневольный труд». То есть то, что называется «робот ом», вопреки своей воле должно выполнять команды и по своей сути являться рабом. А если быть точнее, термин подразум евает под собой устройство, которое предназначено для выполнения определенного рода действий по заранее заданной инструкции. Обычно робот ы получают информацию об окружающей обстановке со встроенных датчиков, которые играют роль органов чувств. А выполнением задач они занимаются либо самостоятельно, следуя заложенной программе, либо повинуясь командам другого человека. Назначение робот ов может быть разным, начиная от развлечения людей и заканчивая сборкой сложных устройств.

робот ы бывают разные, но главное, чтобы они не вредили людям

Первые робот ы в истории

Если верить историческим данным, первые робот ы в мире были созданы примерно в 300 году до нашей эры. Тогда, на маяке египетского острова Фарос, были установлены две огромные фигуры в виде женщин. В дневное время они хорошо освещались сами по себе, а ночью загорались искусственным светом. Время от времени они поворачивались и били в колокол, а ночью издавали громкие звуки. И все это делалось для того, чтобы прибывающие корабли вовремя узнавали о приближении к берегу и готовились к остановке. Ведь иногда, при возникновении тумана или кромешной ночи, берег можно было и не заметить. И этих женщин вполне можно назвать робот ами, ведь их действия точно соответствуют значению слова «робот ».

робот Леонардо да Винчи

Изобретателем одного из первых робот ов считается итальянский ученый Леонардо да Винчи. Судя по документам, обнаруженным в 1950-е годы, художник разработал чертеж человекоподобного робот а в 1495 году. В схемах был изображен каркас робот а, который был запрограммирован выполнять человеческие движения. Он обладал анатомически правильной моделью челюсти и умел садиться, двигать руками и шеей. Записи гласили, что поверх каркаса должна быть надета рыцарская броня. Скорее всего, идея создать «искусственного человека» пришла в голову художнику в ходе изучения человеческого тела.

К сожалению, ученым не удалось найти подтверждений тому, что робот Леонардо да Винчи действительно был создан. Скорее всего, идея так и осталась на бумаге и так и не была воплощена в реальность. Зато робот был воссоздан в современности, спустя сотни лет после разработки чертежа. Сборкой робот а занялся итальянский профессор Марио Таддей, который считается экспертом по изобретениям Леонардо да Винчи. При сборке механизма он строго следовал чертежам художника и в конечном итоге создал то, чего хотел добиться изобретатель. Конечно, широкими возможностями этот робот не блещет, но зато профессор смог написать книгу «Машины Леонардо да Винчи», которая была переведена на 20 языков.

Первый робот -музыкант

Спустя несколько сотен лет после Леонардо да Винчи, попытки создать искусственного человека предпринимал французский механик Жак де Вокансон. Если верить историческим документам, в 1738 году ему удалось создать робот а, строение которого полностью копирует анатомию человека. Он не мог ходить, зато отлично играл на флейте. Благодаря конструкции из множества пружин и устройств для вдувания воздух а в различные части механизма, робот -флейтист мог играть на духовом инструменте при помощи своих губ и движущихся пальцев. Демонстрация робот а прошла в Париже и была описана в научном труде «Le mecanisme du fluteur automate».

Помимо человекоподобного робот а, Жак де Вокансон создал робот изированных уток из меди. По своей сути они были механическими игрушками, которые умели двигать крыльями, клевать корм и, как бы странно это не звучало, «испражняться». Сегодня такие технологии выглядели бы крайне странно. К тому же, подобные игрушки уже можно свободно купить в любом детском магазине. Там найдутся как ходячие фигурки, так и сложные робот ы с дистанционным управлением. Но сотни лет назад медные утки наверняка казались чем-то волшебным.

Первый советский робот

В XX веке человечество уже осознало перспективы робот отехники и всерьез занялось производством робот ов. В те времена инженеры хотели создать человекоподобные механизмы, но на настоящих людей они не были похожи. По современным меркам они вовсе были металлическими монстрами, которые практически ничего не умели. Так, в 1928 году, американский инженер Рой Уэнсли показал публике робот а «Мистер Телевокс», который умел двигать несколькими конечностями и выполнять простые голосовые команды.

Американский «Мистер Телевокс»

Советский союз тоже не хотел оставаться в стороне. В то время как в других странах разработкой сложных механизмов занимались серьезные дяденьки в толстых очках, в первый советский робот был создан 16-летним школьником. Им оказался Вадим Мацкевич, который в восьмилетнем возрасте создал компактную радиостанцию, а в 12 лет изобрел крошечный броневик, стреляющий ракетами. Он был весьма известным мальчиком и вскоре обзавелся всеми комплектующими, необходимыми для создания полноценного робот а.

Первый советский робот «В2М»

Советский робот «В2М» был представлен в 1936 году в рамках Всемирной выставки в Париже. Его рост составлял 1,2 метра, а для управления использовалась радиосвязь. Человекоподобный робот умел выполнять 8 команд, которые заключались в движении разными частями тела. Из-за слабости моторов, робот не мог полноценно понимать правую руку и этот жест был похож на нацистское приветствие. Из-за этого недоразум ения, робот «В2М» принес мальчику множество проблем и от репрессии его спасли только юношеский возраст и поддержка со стороны начальства органа СССР по борьбе с преступностью.

Вырезка из зарубежной газеты о новой версии робот а «В2М»

В 1969 году юные последователи Мацкевича создали нового робот а, основанного на конструкции «В2М». Этот андроид был представлен публике в рамках японской выставки «ЭКСПО-70» и тоже привлек к себе внимание мировой общественности. А сам Вадим Мацкевич все это время занимался созданием «технических» игр для школьников написал две популярные книги: «Занимательная история робот отехники» и «Как построить робот ». Мацкевич умер в 2013 году и в честь него был снят документальный фильм «Как один лейтенант войну остановил».

https://youtu.be/OTltSb5SGJM

Несмотря на все заслуги, титул «отца робот отехники» принадлежит не Вадиму Мацкевичу, не Жаку де Вокансону и даже не Леонардо да Винчи. Этот титул был дан американскому инженеру Джозефу Энгельбергеру (Joseph Engelberger), который в 1956 году познакомился с изобретателем Джорджем Деволом (George Devol). Спустя три года со дня знакомства, они представили миру производственного робот а Unimate #001. Впоследствии механизм был несколько раз усовершенствован и появился первый робот для сборки автомобилей. Его установили на одном из заводов General Motors для помощи в литье деталей.

Unimate #001 — первый промышленный робот

На протяжении следующих десятилетий робот отехника скакнула далеко вперед. Примерно с 1970 по 2000 годы инженеры придумали множество новых датчиков и контроллеров, которыми можно управлять при помощи разных языков программирования. робот ы в современном обличье появились в 1999 году, когда компания Sony представила робот а-собаку по кличке AIBO. Она ведет себя живой организм и умеет выполнять практически все собачьи команды.

История робот ов AIBO

Вскоре после этого разработкой робот ов занялась компания Boston Dynamics. О ней мы часто рассказываем на нашем сайте, а новост и об обновлениях фирменных робот ов публикуем в нашем Telegram-канале. разум еется, до совершенства созданным робот ам еще далеко и инженерам предстоит проделать много работы.