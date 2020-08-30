Являются ли сны продолжением реальности?

Древние цивилизации интерпретировали сновидения как происходящие из сверхъестественных или духовных источников, но современное общество все больше связывает сны с нашей повседневной жизнью.

Сновидения издревле окутаны тайн ой. Более того, то, что мы видим во сне часто трактуется как один из способов предсказаний будущего. При этом все возможные события, которые привиделись нам во сне описаны в специальных книгах – сонниках. Так, согласно наиболее известному соннику (сонник Миллера), если во сне вы увидели например, кошку, то это к несчастью. И напротив, если вам приснился дом, то ждите хороших новост ей. Правда, что делать, если во сне в собственном доме вы видите кошку, не уточняется. Необходимо отметить, что подобные трактования сновидений на самом деле далеки от науки, а сонники часто идут рука об руку с гороскопами и гаданиями на картах Таро. Но если сонники не имеют ничего общего с реальностью, то что ученые думают по поводу сновидений и почему считают, что сны – есть ни что иное, как продолжение реальности?

Почему снятся сны?

Сны могут быть занимательными, тревожными или просто причудливыми. На самом деле мы все видим сны, даже если забываем их сразу после пробуждения. Сны – это в основном истории и образы, которые создает мозг пока тело отдыхает. Сновидения могут быть яркими, во сне мы можем чувствовать себя счастливыми, грустными, напуганными или веселыми. При этом чаще всего сны кажутся нам запутанными, совершенно иррациональными и далекими от реальности.

Напомню, что самые яркие сны мы видим во время фазы REM (rapid eye movements) или фазы быстрого сна, во время которой глаза движутся быстро. Именно во время фазы REM наш мозг наиболее активен, а некоторые специалисты утверждают, что мы видим сны по меньшей мере четыре-шесть раз за ночь.

Существует множество теорий о том, почему мы видим сны, но наверняка никто не знает. Некоторые исследователи полагают, что сны не имеют ни цели, ни смысла. Другие говорят, что сны необходимы для нашего умственного, эмоционального и физического здоровья. Известно, что некоторые сны помогают мозг у обрабатывать мысли и события дня, другие могут быть просто результатом нормальной мозг овой деятельности и сами по себе ничего не означают. Однако вопросов о том, что же именно такое сны и почему мы их видим не дают покоя ученым.

Авторы нового исследования полагают, что сны не так далеки от реальности, как можно подумать

Сон в руку

В качестве способа интерпретации и значения сновидений ученые создали целые системы оценки снов, основанные на различных факторах, таких как персонажи, которые были в сновидениях и то, как они взаимодействовали. Подобные системы привели многих специалистов в этой области к выводу о том, что сновидения – это не более чем континуум нашей повседневной жизни.

Сегодня наиболее распространенная в академических кругах точка зрения предполагает, что сны – это особый способ мышления, который помогает нам обрабатывать события, произошедшие в течение дня. Результаты ранее проведенных исследований показали, что верно и обратное – тревожные сны приводят к снижению стресса в течение дня. Одна из самых известных систем сна, разработанная для создания отчетов о сновидениях называется системой Холла и Ван де Касла. Это система кодификации сновидений, которая позволяет проводить стандартизированные оценки.

Система Холла и Ван де Касла представляет собой инструмент, который автоматически заполняет отчеты о сновидениях. В ходе последнего исследования ученые оперировали теми факторами, которые, по их мнению, являлись наиболее важными в системе, таким образом, что их можно было разгадать с помощью компьютера. Затем они проверили свой инструмент, проанализировав 24 000 сновидений из обширной базы данных отчетов о сновидениях под названием DreamBank. Новый инструмент автоматически оценивает отчеты о сновидениях, используя систему Холла и Ван де Касла.

В общем и целом, команда исследователей из Третьего университета Рима и Лаборатории Nokia Bell разработала инструмент, который автоматически оценивает отчеты о сновидениях, значительно ускоряя то, что обычно является медленным и трудоемким ручным процессом. В статье ученые описывают факторы, вошедшие в разработку инструмента, и то, насколько хорошо он работает по сравнению с отчетами, сделанными вручную.

Подтверждение гипотезы непрерывности сновидений говорит о том, что большинство снов являются продолжением жизненного опыта людей в их повседневной жизни. Авторы научной работы полагают, что повседневная жизнь влияет на сновидения, а такие состояния как тревога приводят к негативным снам, а сновидения также влияют на навыки решения проблем. О том, как ночь в одной кровати с партнером влияет на сон, читайте в нашем материале.

Фрейд был прав?

Зигмунд Фрейд, наряду с другими выдающимися учеными XX века, выдвинул идею о том, что сновидения имеют скрытые значения, которые можно обнаружить или раскрыть, изучая контекст реальных переживаний человека. В современном анализе сновидений исследователи пытаются помочь пациентам интерпретировать и понимать сны, используя отчеты о сновидениях, ища подсказки, символы и структуры, которые могли бы связать их с некоторыми аспектами жизни сновидца.

Как пишет издание Cosmos, система Холла и Ван-де-Касла лучше всего подходит для интерпретации сообщений о сновидениях. Она кодифицирует сновидения, основываясь на символах, которые видит сновидец, а также на взаимодействиях между этими символами и эффектами этих взаимодействий.

Как бы там ни было, снам стоит уделить внимание, особенно если они носят тревожный характер

Тем не менее, система может работать медленно и требует много времени на обработку отчетов о сновидениях при идентификации элементов, в них присутствующих. Специалисты искали алгоритмические решения, которые могли бы ускорить задачу интерпретации и содержания сновидений на основе метода Холла и Ван де Касла.

Инструмент может упростить систему Холла и Ван де Касла, анализируя текстовые сообщения о сновидениях и фокусируясь на эмоциональных словах, персонажах и социальных взаимодействиях между ними, которые считаются наиболее важными факторами в интерпретации сновидений.

Затем они сравнили выходные данные аннотированных вручную заметок отчетов о сновидениях, инструмента обработки языка и обнаружили, что они совпадают в 75% случаев. Оценка не идеальна, но она подразум евает, что такие инструменты могут привести к самому настоящему прорыву в анализе сновидений. Авторы научной работы пишут, что отчеты о снах содержат различные статистические маркеры, которые отражают то, что сновидящие, вероятно, испытывают.