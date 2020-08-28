Могут ли бактерии перемещаться между планетами?

Бактерии обладают высокой стойкостью. Но могут ли они пережить условия открытого космос а?

В 2018 году японские ученые изучали нижние слои стратосферы и на 12-километровой высоте обнаружили бактерий рода дейнококк (Deinococcus). Находка удивила ученых, потому что на уровне выше облаков много ультрафиолетового излучения солнц а. От него бактерии совершенно не были защищены но, тем не менее, прекрасно себя чувствовали. Впоследствии исследователям стало интересно — могут ли эти бактерии выживать в условиях открытого космос а и перемещаться между планетами? Ведь, если это действительно так, жизнь на Земле могла появиться после того, как на нее упал небесный объект с бактериями из других планет. Чтобы выяснить, могут ли бактерии выживать в суровых условиях открытого космос а, ученые провели длительный эксперимент. Собранным ими бактериям пришлось пожить в открытом космос е на протяжении трех лет. Они смогли выжить, но не все — некоторые бактерии пожертвовали своими жизнями во благо остальных.

Жизнь бактерий

О том, каким образом бактериям удалось выжить в условиях открытого космос а, было рассказано в научном журнале Frontiers in Microbiology. После обнаружения бактерий на нижних слоях стратосферы, исследователи собрали бактерий рода дейнококк и разместили на внешней поверхности японского модуля Международной космической станции. В условиях открытого космос а бактерии находились на протяжении трех лет. После истечения установленного срока исследователи обнаружили, что космическое излучение навредило только тем бактериям, которые образовывали верхний слой группы. Они оказались своеобразным «живым щитом» для микробов, которым повезло остаться во внутреннем слое.

Сколько живут бактерии?

На основе результатов проведенного эксперимента, ученые смогли рассчитать примерную длительность жизни бактерий, собранных в группы разной величины. Так, микробы рода дейнококк, собранные в группу толщиной 0,5 миллиметра, могут прожить в открытом космос е от 15 до 45 лет. А вот большие группы бактерий толщиной в 1 миллиметр и более способны выдержать жизнь в условиях открытого космос а на протяжении не более 8 лет. Почему именно маленькие группы более живучи, чем большие, ученые не объяснили. Вероятно, причина такой разницы таится в площади, которую занимают микробы и расстоянии между ними.

Вероятность существования внеземной жизни

По словам автора исследования Акихико Ямагиши (Akihiko Yamagishi), многие люди склонны верить в то, что жизнь во Вселенной — крайне редкое явление. Некоторые вовсе уверены, что кроме нашей планеты живых организмов нет нигде. Однако, если бактерии действительно способны выживать в условиях открытого космос а, то вероятность существования жизни где-нибудь помимо Земли повышается во много раз. После получения результатов исследования, Акихико и его команда выдвинули предположение, что жизнь на нашей планете появилась благодаря микробам, прилетевшим с Марс а. Путь от Красной планеты до Земли как раз занял бы несколько месяцев, чего вполне хватает для выживания бактерий.

Вообще, гипотеза о внеземном происхождении жизни называется панспермиией. Своеобразными «космическими кораблями» для бактерий из других планет легко могли стать метеорит ы и астероиды. А ведь их на нашу планету падало очень много и такие случаи до сих пор не редки. Если учесть, что космические объекты падают и на другие планеты, то жизнь вполне может существовать и за пределами Земли. В общем, инопланетяне могут оказаться не сказкой, а вполне научно обоснованной правдой. Только вот озадачивает одно — во время прохождения через атмосферу планет, все объекты подвергаются очень высоким температурам и сгорают. Тогда почему же бактерии, которые положили начало жизни на нашей планете, не сгорели? Возможно, ответ заключается в том, что миллионы лет назад земля была устроена совершенно иначе, чем сейчас.