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Могут ли бактерии перемещаться между планетами?

Могут ли бактерии перемещаться между планетами?

Бактерии обладают высокой стойкостью. Но могут ли они пережить условия открытого космоса?

В 2018 году японские ученые изучали нижние слои стратосферы и на 12-километровой высоте обнаружили бактерий рода дейнококк (Deinococcus). Находка удивила ученых, потому что на уровне выше облаков много ультрафиолетового излучения солнца. От него бактерии совершенно не были защищены но, тем не менее, прекрасно себя чувствовали. Впоследствии исследователям стало интересно — могут ли эти бактерии выживать в условиях открытого космоса и перемещаться между планетами? Ведь, если это действительно так, жизнь на Земле могла появиться после того, как на нее упал небесный объект с бактериями из других планет. Чтобы выяснить, могут ли бактерии выживать в суровых условиях открытого космоса, ученые провели длительный эксперимент. Собранным ими бактериям пришлось пожить в открытом космосе на протяжении трех лет. Они смогли выжить, но не все — некоторые бактерии пожертвовали своими жизнями во благо остальных.

 

Жизнь бактерий

О том, каким образом бактериям удалось выжить в условиях открытого космоса, было рассказано в научном журнале Frontiers in Microbiology. После обнаружения бактерий на нижних слоях стратосферы, исследователи собрали бактерий рода дейнококк и разместили на внешней поверхности японского модуля Международной космической станции. В условиях открытого космоса бактерии находились на протяжении трех лет. После истечения установленного срока исследователи обнаружили, что космическое излучение навредило только тем бактериям, которые образовывали верхний слой группы. Они оказались своеобразным «живым щитом» для микробов, которым повезло остаться во внутреннем слое.

Могут ли бактерии перемещаться между планетами?

Deinococcus radiodurans — бактерии, которые больше всех устойчивы к космическому излучению

Сколько живут бактерии?

На основе результатов проведенного эксперимента, ученые смогли рассчитать примерную длительность жизни бактерий, собранных в группы разной величины. Так, микробы рода дейнококк, собранные в группу толщиной 0,5 миллиметра, могут прожить в открытом космосе от 15 до 45 лет. А вот большие группы бактерий толщиной в 1 миллиметр и более способны выдержать жизнь в условиях открытого космоса на протяжении не более 8 лет. Почему именно маленькие группы более живучи, чем большие, ученые не объяснили. Вероятно, причина такой разницы таится в площади, которую занимают микробы и расстоянии между ними.

Вероятность существования внеземной жизни

По словам автора исследования Акихико Ямагиши (Akihiko Yamagishi), многие люди склонны верить в то, что жизнь во Вселенной — крайне редкое явление. Некоторые вовсе уверены, что кроме нашей планеты живых организмов нет нигде. Однако, если бактерии действительно способны выживать в условиях открытого космоса, то вероятность существования жизни где-нибудь помимо Земли повышается во много раз. После получения результатов исследования, Акихико и его команда выдвинули предположение, что жизнь на нашей планете появилась благодаря микробам, прилетевшим с Марса. Путь от Красной планеты до Земли как раз занял бы несколько месяцев, чего вполне хватает для выживания бактерий.

Могут ли бактерии перемещаться между планетами?

Возможно, мы произошли от инопланетян

Вообще, гипотеза о внеземном происхождении жизни называется панспермиией. Своеобразными «космическими кораблями» для бактерий из других планет легко могли стать метеориты и астероиды. А ведь их на нашу планету падало очень много и такие случаи до сих пор не редки. Если учесть, что космические объекты падают и на другие планеты, то жизнь вполне может существовать и за пределами Земли. В общем, инопланетяне могут оказаться не сказкой, а вполне научно обоснованной правдой. Только вот озадачивает одно — во время прохождения через атмосферу планет, все объекты подвергаются очень высоким температурам и сгорают. Тогда почему же бактерии, которые положили начало жизни на нашей планете, не сгорели? Возможно, ответ заключается в том, что миллионы лет назад земля была устроена совершенно иначе, чем сейчас.

28 август 2020 /
Новости технологий
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