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Каким был бы наш мир, если бы люди жили миллион лет?

Каким был бы наш мир, если бы люди жили миллион лет?

Хотели бы вы жить миллион лет?

Недавно ученые обнаружили живые бактерии, которые более ста миллионов лет были погребены на дне океана. Безусловно, несколько некорректно сравнивать человека и бактерии, но наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросом о том, каким был бы мир, если бы люди жили хотя бы миллион лет. На ум сразу приходят две мысли. Во-первых, праздничный торт не может вместить миллион свечей, так что пришлось бы придумать что-то другое. Во-вторых, университеты должны были бы ограничить набор преподавателей максимум столетием, чтобы обновить кадровый состав и пересмотреть старомодные догмы образования и исследований. Но если продолжительность жизни так сильно увеличится, не приведет ли это к перенаселению планеты и другим, более серьезным последствиям?

 


Ничто не вечно

Прошлые поколения говорили, что даже если мы не можем отложить естественную смерть, мы можем контролировать то, как мы живем. Они также считали, что «ничто не вечно под солнцем.» Оба утверждения неточны с нашей нынешней точки зрения. С достижениями в области бионауки и технологий можно представить себе будущее после Covid-19, когда большинство болезней будут излечены и продолжительность жизни значительно увеличится. Но каким будет мир если это произойдет?

Учитывая роскошь осуществления долгосрочных планов, мы могли бы выполнить более амбициозные задачи. Мы могли бы решить больше заботиться об окружающей среде и межличностном сотрудничестве, поскольку загрязнение окружающей среды или военные действия несут долгосрочные негативные последствия. Длительный жизненный опыт может сделать нас мудрее и более склонными к риску, поскольку на карту поставлено гораздо больше. Было бы бессмысленно посылать молодых солдат на войну или вовсе ее развязывать.


Но даже при наличии хитроумных стратегий выживание человечества как вида отнюдь не гарантировано. Например, известная корреляция между размером мозга и массой тела не сделала динозавров достаточно умными, чтобы отклонить астероид, который убил их. Несчастные случаи неизбежны, и лечебные центры будут постоянно заняты восстановлением нефатальных повреждений, вызванных обычными неудачами.

Каким был бы наш мир, если бы люди жили миллион лет?

Средняя продолжительность жизни в мире составляет от 73 до 78 лет

Увеличение продолжительности жизни приведет к риску перенаселения Земли. При нынешнем уровне рождаемости на душу населения число людей в возрасте до миллиона лет может вырасти до неприемлемого уровня и равняться ста триллионам. Чтобы не допустить подобного развития событий, потребуется государственная политика, ограничивающая рождаемость до желаемого уровня. Но есть ли у жизни в миллион лет свои преимущества?

Хорошие новости

Хорошая новость заключается в том, что в течение жизни длиной в миллион лет мы сможем преодолевать большие космические расстояния. Всего 100 000 лет понадобилось бы, чтобы добраться до обитаемой планеты вокруг Проксима Центавра на космическом корабле, который движется со скоростью космического корабля NASA New Horizons. Для пассажиров, которые живут миллион лет, такое путешествие будет выглядеть точно так же, как десятилетнее путешествие роботизированных аппаратов к Плутону. Конечно, космический корабль должен будет обеспечить устойчивую экосистему и комфортные условия жизни на протяжении всего этого долгого путешествия.

Как пишет автор статьи Scientific American, через миллион лет ближайшей к нам звездой будет совсем не Проксима Центавра, а потому цели могут быть иными. Фактически, ночное небо будет меняться по мере того, как новые звезды будут входить и выходить из окрестностей солнца. В течение этого периода в нашей галактике произойдут десятки тысяч взрывов сверхновых звезд и других процессов. Напомню, что вспышка сверхновой недалеко от нашей планеты может представлять серьезную угрозу для биосферы Земли.

 

Каким был бы наш мир, если бы люди жили миллион лет?

Жизнь на Земле появилась в результате огромного количества факторов

Поскольку современные технологии непрерывно развиваются, через миллион лет будущая среда обитания человечества на Земле будет выглядеть иначе – представьте, как может выглядеть зрелая технологическая цивилизация через миллион лет? Смогут ли живые существа пережить ту разрушительную силу, что несут в себе технологии? Один из способов узнать ответ на эти вопросы – это поиск следов, оставленных инопланетными цивилизациями, живыми или мертвыми. Важно понимать, что ничто во Вселенной не существует вечно, так что в конечном итоге погаснет и наше солнце, а с ним исчезнет и жизнь на Земле.


Ближайшее будущее

Однако ближайшее будущее не обязательно должно быть таким мрачным. Непосредственная польза от продления жизни заключается в том, чтобы сохранить жизнь нашим близким еще на некоторое время. Конечная точка неизбежна, но, как заметил греческий философ Эпикур, смерти не следует бояться. Более того, ряд исследователей и вовсе полагают, что смерти не существует, а наша Вселенная – лишь одна из многих.

Отмечу, что миллионная шкала – это произвольный выбор, сравнимый со всем периодом, прошедшим с тех пор, как предок человека появился в Африке. В принципе, можно было бы представить себе жизнь, которая длится миллиард лет, в течение которых звезды включаются и выключаются на небе, словно лампочки. На фоне этой долгосрочной перспективы наши нынешние заботы о мире покажутся такими же наивными, как первая мысль в голове новорожденного ребенка.

27 август 2020 /
Новости технологий
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