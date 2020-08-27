В России найден новый вид клещей. Какие болезни они распространяют?

Малые вечерницы могут распространять опасные заболевания

Если верить научной литературе, на территории России обитает около 40 видов летучих мышей. Больше всего их насчитывается на территории Дагестана, где много гористых местностей с глубокими и темными пещерами. А ведь именно в них крылатые создания и предпочитают жить, потому что там созданы идеальные для них условия с обилием съедобных насекомых. Российские летучие мыши изучены очень мало, но на данный момент этим делом активно занимаются как наши ученые, так и их коллеги из США. В ходе работы они выяснили, что на телах летучих мышей есть множество паразитов. Один из них особенно удивил исследователей, потому что ранее считалось, что он обитает только на территории Германии. Речь идет о клеще Macronyssus leislerianus, который переносит опасные для жизни людей и диких животных заболевания. Звучит страшно, не так ли? Давайте разберемся, что на данный момент известно ученым и стоит ли нам беспокоиться.

Маленькие летучие мыши

Об особенностях летучих мышей из Дагестана было рассказано в научном журнале International Journal of Acarology. Научная работа велась исследователями из Тольятти, Тюмени, американского штата Мичиган, а также сотрудниками Жигулевского заповедника. Клещи Macronyssus leislerianus, которые относятся к семейству макрониссидов, были обнаружены на телах летучих мышей, именуемых как малые вечерницы (Nyctalus leisleri). Они широко распространены на территории европейской части России и могут совершать перелеты протяженностью до 1000 километров. Сами по себе они маленькие и легкие — длина тела не превышает 6,6 сантиметров, а масса составляет около 20 грамм.

В отличие от других летучих мышей, эти создания предпочитают обитатель не в пещерах, а в дуплах деревьев широколиственных и смешанных лесов. В одном дупле могут обитать до 40 особей, причем только одного пола, потому что самки обычно селятся отдельно от самцов. Они отлично владеют своими телами и легко проникают в труднодоступные места. На охоту они выбираются сразу же после захода солнц а, но в холодную погоду предпочитают спать. Их рацион, в основном, состоит из жучков, бабочек и мух. Так что бояться, что они высосут кому-нибудь кровь из шеи, не стоит.

Вечерницы выглядят страшно, но кровь не пьют

Новые клещи в России

Найденные на их телах клещи Macronyssus leislerianus ранее обнаруживались только на территории Германии. Так что факт их обитания на территории нашей страны для ученых оказалось большим открытием. Какую именно опасность для людей и животных представляет этот вид клещей, исследователям только предстоит изучить. Но он принадлежит к семейству макрониссидов, поэтому у ученых уже есть примерный список болезней, которыми они могут заражать другие организмы. Следует отметить, что эти заболевания очень серьезные и представляют большую опасность для здоровья любых существ.

Один из представителей макрониссидов

Болезни от клещей

Например, на телах этих клещей могут находиться бактерии бартонеллы (Bartonella henselae). Как правило, они проникают в организм человека через кошачьи укусы и царапины, но возможность заражения от клещей тоже есть. После проникновения в организм, эти бактерии вызывают воспаление лимфатических узлов, повышение температуры тела и общее отравление. В некоторых случаях возможно появление сыпи на коже, а также поражения глаз и внутренних органов. Ну а в целом, при своевременном лечении, люди приходят в себя через пару недель.

Также обнаруженные клещи могут быть носителями бактерий, именуемых как боррелии (Borrelia). Они являются возбудителями болезни Лайма, который считается одним из самых распространенных среди передаваемых клещами болезней. Сначала заболевание проявляет себя повышением температуры тела, головной болью и появлением кожной сыпи. При осложнениях болезнь поражает суставы, сердце и нервную систему. В основном, она лечится антибиотиками при своевременной помощи человек выздоравливает.

Беспокоиться о том, что летучие мыши начнут заражать людей страшными болезнями, определенно не стоит. Во-первых, они редко появляются в местах жительства людей, да и подцепить от них клещей надо постараться. Во-вторых, от этих заболеваний уже есть лекарства и методы лечения уже разработаны. Остается только надеяться, что они не переносят внезапные для человечества болезни вроде коронавирус а. Ведь есть предположение, что его носителями как раз были летучие мыши.