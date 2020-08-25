Над Японией пролетел неопознанный объект. Что это?

Нет, это не солнц е, а неопознанный объект над Японией

Над нашими головами постоянно что-то происходит. Обычно, это что-то естественное и привычное вроде полета птиц и самолетов. Но иногда люди замечают на небе совершенно неожиданных «гостей». В пятницу, 21 августа 2020 года, жителям Японии довелось увидеть огромный горящий шар, который на какое-то мгновение возник на небе и погас над земной поверхностью. Казалось бы, в этом нет ничего необычного — в атмосфере нашей планеты часто сгорает тот или иной космический объект и это явление как раз выглядит как пролетающий по небу огненный шар. Но, в этом определенном случае, у исследователей нет определенного ответа насчет того, что же именно пролетело по японскому небу. Некоторые люди, как это часто бывает в таких случаях, предполагают, что человечеству удалось увидеть активность внеземного разум а. Самая реалистичная же версия гласит, что это обыкновенный метеорит . Но какие еще есть версии?

метеорит в Японии

новост ью о неопознанном объекте на небе поделились японское издание Japan News. Огненный шар был виден жителям японского острова Хонсю в 22.30 по местному времени, на территории которого расположены Токио, Хиросима и другие известные города. Яркий объект пролетел справа налево и погас над поверхностью Земли. Очевидцы засняли событие на смартфоны и видеорегистраторы, поэтому видеороликов с неожиданным гостем в Интернете уже очень много. Например, ниже показан видеоролик, снятый 34-летним Даичи Фудзи (Daichi Fujii), куратором по астроном ии в музее японского города Хирацука.

[media=https://twitter.com/dfuji1/status/1296823163876040706?ref_src=twsrc^tfw]

Никто из ученых пока не может точно объяснить, что именно довелось наблюдать жителям Японии. Самая правдоподобная версия гласит, что на землю упал фрагмент метеорит а. Так называют любое космическое тело, которой удалось достигнуть поверхности Земли. А если быть точнее, люди наблюдали метеор — явление, при котором достигший нашей планеты объект сгорает в атмосфере. Если бы огненный шар светился слабо, ученые бы приняли его за обыкновенную «падающую звезду». Однако, объект светился очень сильно, поэтому приверженцы популярной версии называют его болидом.

В вышеупомянутую версию верится больше всего, потому что недавно над Японией такой огненный шар уже пролетал. Это произошло 2 июля неподалеку от японского города Чиба. Спустя две недели после этого события, осколки метеорит а были найдены на территории японского города Нарасино.

По словам Даичи Фудзи, новый метеорит был такой же яркий, как и пронесшийся месяц назад. Чтобы было понятнее, яркость небесных объектов можно сравнить с яркостью Луны в темную ночь. Место падения загадочного объекта до сих пор не найдено и вряд ли кто-то займется его поисками. Скорее всего, космический объект упал на территорию Тихого океана. А найти его в водных глубинах практически невозможно, да и стоит ли? Вряд ли он представляет собой что-то интересное.

Впрочем, если метеорит упал на сушу, он наверняка образовал кратер и когда-нибудь он будет найден. На месте падений космических тел иногда образуются метеорит ные озера и на нашей планете их очень много. Недавно я уже рассказывал об одном из них — идеально круглом озере под названием Лонар. Он уже много лет привлекает внимание туристов, потому что регулярно меняет свой цвет. Недавно перемена оттенка произошла очень быстро и ученые не сразу смогли объяснить причину этого явления. Но ответ все-таки был найден и узнать его можно в этом материале.

Теории заговора

Как и во многих подобных случаях, некоторые люди считают, что они видели признаки инопланетного вторжения. Такие теории были нередки и в 2013 году, после падения челябинского метеорит а. Например, приверженцы невероятных предположений говорили, что упавший на столицу Южного Урала объект был «спасательной шлюпкой» потерпевшего крушение космического корабля. Любители теорий заговора опять же утверждали, что останки спасательной капсулы были найдены, но обычным людям его не показали. А найденные осколки метеорит а, конечно же, они во внимание практически не принимали. А ведь эти осколки потом продавались за весьма внушительные деньги на торговых площадках.