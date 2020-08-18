В облаках Венеры могут быть микробы и ученые знают, как они там появились

Поверхность Венеры — это адский пейзаж. Однако в некоторых слоях ее облаков удивительно благоприятная температура и давление. И теперь исследователи выявили гипотетический жизненный цикл микробов, выживших в этих облаках.

Венеру с ее облаками серной кислоты и адскими температурами на поверхности часто игнорируют как потенциальное место для жизни. Но некоторые ученые-планетологи предположили, что обитающие в атмосфере этой планеты микробы могут выжить в нижних слоях облаков. И это, возможно, объясняет таинственные атмосферные явления Венеры. Рассматриваемые облачные слои расположены на высоте от 48 до 60 километров над душной поверхностью Венеры, и там, возможно, не только есть приемлемая температура, но и питательные вещества и даже немного воды, растворенной в каплях серной кислоты.

Теперь команда под руководством Сары Сигер, астрофизика из Массачусетского технологического института (MIT), предлагает гипотетический жизненный цикл того, как микробы могут выжить в атмосфере Венеры. Исследователи утверждают, что они первыми выдвинули гипотезу о специфическом механизме, с помощью которого организмы могут выживать в слоях облаков, а не подвергаться уничтожению под воздействием огненных условий на поверхности. Команда описывает, как микробы Венеры могут перемещаться по разным слоям атмосферы и выживать в самых экстремальных условиях, переходя в спящее состояние.

Есть ли жизнь на Венере?

Микробы, переносимые облаками, не являются чем-то беспрецедентным в Солнечной системе. На нашей Земле также есть то, что мы называем воздушной биосферой. Микробы с Земли поднимаются вверх и летают вокруг. Они попадают внутрь капель дождевых облаков, и ветер разносит их через целые континенты и океаны.

Со временем капли воды, которые содержат микробы в атмосфере Земли, конденсируются, становясь больше и тяжелее. И в конце концов они падают на поверхность.

Гипотеза ученых состоит в том, что жизнь на Венере может существовать в метаболически активном состоянии — в каплях облаков серной кислоты в нижнем облачном слое. В течение нескольких месяцев сами капли будут расти, как капли воды на Земле. В конце концов, они станут достаточно большими, чтобы «пролиться дождем» из нижних облаков. А это значит, что они упадут ниже, где температура достигает уже 77-187 °С.

На этом этапе бактерии могут прекратить метаболизм и перейти к защищенному состоянию анабиоза — в защитное состояние покоя, чтобы пережить сильную жару и обезвоживание. Эти спящие микробы, которые исследователи называют «спорами», могут затем сохраняться в подвешенном состоянии в нижнем слое дымки Венеры.

Но они не остаются там навсегда.

Как микробы живут на Венере

В конце концов, восходящие потоки атмосферы Венеры вернут споры обратно в слои умеренных облаков планеты, где они снова насытятся водой и вернутся к активному состоянию.

Как найти жизнь на Венере?

Одним из возможных подходов к поиску жизни в облаках Венеры может быть полет зонда, который пройдет через нижние слои и соберет образцы из атмосферы. Затем их можно было бы оценить, чтобы увидеть, содержат ли они какие-либо органические молекулы.

Если органические вещества будут обнаружены, исследователи смогут разработать миссию, при которой образцы облаков Верны вернутся обратно на Землю для анализа с помощью более сложных инструментов. Такая миссия была бы дорогостоящей, но она могла бы стать важной в освоении космос а, и ученые убедились бы в том, что на Венере может существовать жизнь.

Понимание того, как внеземные организмы могут функционировать в неземной среде, очень важно для поиска жизни на других планетах. В то же время ученые напоминают, что облачный слой Венеры гораздо более кислый, чем любая среда на Земле. Кроме того, ДНК, РНК, сахар и белок, необходимые для жизни на Земле, разрушаются серной кислотой.

Поэтому если на Венере существуют «плавающие микробы» — активные или бездействующие — они почти гарантированно будут инопланетного происхождения.